بعد تهديد الحوثيين.. التحالف يقصف أهدافا عسكرية بصنعاء

منذ يومين يكثف التحالف ضرباته الجوية على صنعاء، في ظل استمرار الحوثيين بتصعيدهم العسكري في محافظة مأرب، واستهداف الأراضي السعودية بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية بدء تنفيذ ضربات جوية ضد ما أسماها "أهدافا عسكرية مشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وأوضح التحالف، في بيان له، أن هذا الأمر جاء بعد تهديد الحوثي، مطالبا المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدَفة.

من جهة أخرى، قال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية إن مقاتلات التحالف استهدفت بسلسلة غارات جوية قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) ودار الرئاسة وجبل النهدين المطل عليها، فضلا عن استهداف أحد الجسور، جنوبي صنعاء.

#عاجل

التحالف : استهدفنا معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) December 22, 2021

انفجارات وأضرار

وأشارت المصادر إلى أن انفجارات عنيفة هزت أرجاء المدينة، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المواقع المستهدفة.

وأكد السكان تضرر عدد من المنازل والمحلات التجارية القريبة من موقع القصف في منطقة السبعين (جنوبا).

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن وسائل إعلام تابعة للحوثيين فإن غارة طيران التحالف استهدفت جسر السبعين تقاطع المصباحي في صنعاء.

ومنذ يومين يكثف التحالف ضرباته الجوية على صنعاء، في ظل استمرار الحوثيين بتصعيدهم العسكري في محافظة مأرب، واستهداف الأراضي السعودية بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

وأعلن التحالف أمس الأربعاء تدمير 25 آلية عسكرية للحوثيين ومقتل أكثر من 280 عنصرا حوثيا.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.