أثناء عملية اقتحام لاعتقال شبان فلسطينيين.. شهيد برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية

نابلس- استشهد شاب فلسطيني من بلدة طمون بقضاء مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامه المدينة.

وقال محمد قطيشات من بلدية طمون -في اتصال هاتفي بالجزيرة نت- إن الشهيد يدعى صدام حسين بني عودة (26 عاما)، وأصيب برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام طوباس فجر اليوم الثلاثاء.

وذكر أن صدام كان في طريقه من بلدته طمون باتجاه مدينة طوباس الملاصقة، حيث استشهد في تلك المنطقة، بينما نقل عن مصادر محلية قولها إن مقاومين أطلقوا النار صوب حيش الاحتلال ولم يتسن للجزيرة نت التأكد من ذلك.

وأكد قطيشات أن الجيش الإسرائيلي كان ينفذ عملية اقتحام لمدينة طوباس بغرض اعتقال شبان منها، وأن مواجهات اندلعت هناك أدت لاستشهاد الشاب صدام بني عودة، بينما أكدت مصادر محلية أن الشهيد أصيب عند مدخل بلدته طمون.

وأوضحت مصادر طبية من داخل مشفى طوباس التركي الحكومي الذي نقل إليه الشهيد، أن إصابته كانت في منطقة القلب، كما أكدت وزارة الصحة -في بيان عاجل لها- أن الشهيد أصيب برصاصة اخترقت كتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى.