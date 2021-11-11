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سياسة|روسيا

روسيا: التدريبات الأميركية قرب الحدود الجنوبية في البحر الأسود تصرف عدواني

Kremlin spokesman Dmitry Peskov speaks during a news briefing on the sidelines of the Russia-ASEAN summit in Sochi, Russia, May 19, 2016. REUTERS/Sergei Karpukhin
بيسكوف: تصرفات واشنطن في المنطقة المتاخمة لحدود روسيا تخلق سببا لزيادة إجراءات موسكو الاحترازية (رويترز)
11/11/2021

أعربت روسيا عن قلقها من التدريبات الأميركية قرب حدودها الجنوبية ووصفتها بالتصرف العدواني، كما أعلنت عن اعتراض طائرة استطلاع بريطانية قرب الحدود فوق البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية -في بيان- إن تنفيذ الولايات المتحدة تدريبات قرب حدود روسيا الجنوبية "تصرف عدواني".

ومن جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلق من إجراء سفن أميركية مناورات في البحر الأسود.

ونفى بيسكوف وجود أي اتصالات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن المناورات الأميركية في البحر الأسود، لكنه أشار إلى وجود اتصالات "إيجابية" على مستويات مختلفة بين العسكريين الروس والأميركيين في ما يتعلق بمسائل عدم الاصطدام.

واعتبر المتحدث باسم الكرملين أن تصرفات واشنطن في المنطقة المتاخمة لحدود روسيا تخلق سببا لزيادة إجراءات موسكو الاحترازية.

وفي موضوع آخر، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية اعترضت طائرة استطلاع بريطانية قرب الحدود فوق البحر الأسود.

وأضافت أن طائرة الاستطلاع البريطانية اقتربت من الحدود الروسية في القرم لمسافة 30 كيلومترا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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