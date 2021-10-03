هبوط أول طائرة تحمل شعار "مصر للطيران" في مطار بن غوريون ووفد من حماس يزور القاهرة

هبطت طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" في مطار بن غوريون باللد شرق تل أبيب ظهر اليوم الأحد، في حين وصل القاهرة وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتباحث مع المسؤولين المصريين.

وتعبر رحلة "مصر للطيران" التي هبطت اليوم الأحد بمطار بن غوريون هي أول رحلة جوية تسيرها الشركة إلى إسرائيل منذ توقيع اتفاق السلام بين البلدين قبل 42 عاما.

وبذلك، تدشّن مصر للطيران أولى رحلاتها الجوية المدنية والتجارية إلى إسرائيل، بواقع 4 رحلات أسبوعيا بعدما كانت شركة "سيناء للطيران" الخاصة هي الوحيدة التي تقوم بذلك.

نشهد اليوم تطورا جديدا في العلاقات الإسرائيلية المصرية ونرحب بهبوط أول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مطار بن غوريون الدولي. هذه هي خطوة هامة في دفع الحركة السياحية بين البلدين. الصورة: شارون عيدان. pic.twitter.com/H2YIutPZgO — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) October 3, 2021

وجاء ذلك، بعد سلسلة لقاءات بين مسؤولي الجانبين، توّجت بلقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القاهرة.

وفد من حماس يصل القاهرة

من جهة أخرى، غادر وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، من معبر رفح البري متوجها إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين.

وبالتزامن مع ذلك، وصل إلى القاهرة أيضا وفد من حماس من الخارج برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات ملفات تتعلق بالتهدئة، والمساعدات لغزة، وصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.