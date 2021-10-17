"استووا وتراصوا".. أول صلاة بلا تباعد في الحرمين منذ عام ونصف العام

اصطف المصلون في الحرمين المكي والنبوي لأداء صلاة فجر اليوم الأحد لأول مرة منذ عام ونصف العام، دون أن يطلب منهم الالتزام بالتباعد الاجتماعي الذي كان معمولا به للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك عقب قرار السلطات السعودية عودة الحرمين بداية من اليوم الأحد إلى استقبال المصلين بطاقتهما الاستيعابية الكاملة.

وتداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للحظة توجيه إمامي الحرمين المصلين قبل صلاة فجر اليوم بالتراص وسد الفُرج والفراغات، بخلاف ما كانت عليه الحال لشهور طويلة من المطالبة بالتزام التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا.

تقرير مرئي | توافد المصلين والمعتمرين في أول صلاة بعد الرفع الكلي للطاقة الاستيعابية بـ #المسجد_الحرام #الحرم_المكي #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/MXqBGX01y7 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 17, 2021

كما نشر حساب رئاسة شؤون الحرمين الشريفين على تويتر صورا للمصلين والمعتمرين تظهر فيها عودة الصفوف المتراصة مجددا إلى الحرمين المكي والنبوي مرفقة بعبارة "استووا، أقيموا صفوفكم وتراصوا".

وقبيل ذلك، أزال القائمون على شؤون الحرمين مساء أمس السبت ملصقات التباعد الجسدي داخلهما.

كما أزالت الرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحواجز المحيطة بالكعبة، وفق ما تظهر مقاطع فيديو نشرتها.

وفي مارس/آذار 2020 قررت السلطات السعودية للمرة الأولى في تاريخها إغلاق صحن الكعبة ووضع حواجز حوله ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي كورونا.

وترافق ذلك مع قرار للسلطات بتعليق الوجود والصلاة في ساحات الحرمين.

عاجل| رسمياً.. السعودية تعود للحياة الطبيعية بشكل كامل إعتباراً من هذه اللحظة وإلغاء التباعد الاجتماعي pic.twitter.com/keukxMej0W — مباشر نيوز (@mobashernewss) October 16, 2021

ولاحقا، قررت السلطات عودة الصلوات بالحرمين، لكن مع وضع ضوابط احترازية مشددة للوقاية من الفيروس ومع أعداد محدودة من المصلين، ارتفعت على مراحل بشكل تدريجي.

وأول أمس الجمعة، أعلنت السعودية عودة الحرمين المكي والمدني بداية من اليوم الأحد إلى استقبال المصلين بطاقتهما الاستيعابية الكاملة، مع تخفيف الاحترازات الصحية، بما يشمل إلغاء التباعد الجسدي بين المصلين، وعدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة بالحرمين الشريفين مع إبقائها بالأماكن المغلقة منهما، واشتراط التحصين بجرعتي كورونا.