سؤال وجواب.. هذه خسائر ترامب حال عزله من منصبه

تشير كل المؤشرات إلى إصرار أعضاء الحزب الديمقراطي بمجلسي الكونغرس -النواب والشيوخ- على تقديم تشريع لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وكشفت وكالة رويترز عن وثيقة متداولة بين أعضاء الكونغرس تشير إلى إطلاق إجراءات عزل الرئيس، صاغها نواب ديمقراطيون وتتضمن اتهاما لترامب بأنه تعمّد إطلاق تصريحات تحرض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة، في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات.

الجزيرة نت تعرض لاحتمالية محاكمة ترامب وماذا ينتج عنها من خسائر مباشرة له بعد خروجه من البيت الأبيض:

1- هل يعتزم الديمقراطيون بدء إجراءات محاكمة الرئيس ترامب في الكونغرس بهدف عزله؟

نعم من المحتمل أن يجد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، نفسه ملاحقا للمرة الثانية خلال فترة حكمه بإجراءات عزل، في حدث غير مسبوق بالتاريخ الأميركي.

2- وما التهم التي يعتزم الديمقراطيون التقدم بها ضد ترامب؟

سيطرح ديمقراطيون بمجلس النواب تشريعا يدعو لمساءلة الرئيس في أعقاب أعمال العنف التي شهدها الكونغرس، وسيتم اتهامه بإطلاق تصريحات تحرض على العنف ضد الحكومة الأميركية في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وتشير تقارير أخرى إلى أن التهمة الأساسية ستتعلق بدعوة ترامب إلى التمرد على الحكومة الأميركية.

3- وكيف تسير عملية المحاكمة؟

خلال محاكمات الرؤساء بالكونغرس، يلعب مجلس النواب دور الادعاء في حين يلعب مجلس الشيوخ دور هيئة المحلفين.

ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية 232 عضوا مقابل 202 للجمهوريين مع عدم حسم مقعد بولاية نيويورك. ويتساوى عدد أعضاء الحزبين في مجلس الشيوخ بـ50 مقعدا لكليهما، وتلعب نائبة الرئيس كامالا هاريس دورا مرجحا حال تعادل الأصوات.

4- وما شروط إدانة ترامب في مجلسي الكونغرس؟

تتطلب إدانة ترامب أغلبية بسيطة في مجلس النواب (50%+1) وهو ما يمتلكه الديمقراطيون، في حين تتطلب إدانته بمجلس الشيوخ تحقق أغلبية الثلثين (67 مقعدا)، وهو ما يترك شكوكا كبيرة في احتمال إدانة ترامب في مجلس الشيوخ إذ يتطلب ذلك تصويت 23 سيناتورا جمهوريا لصالح إدانة ترامب.

5- ماذا يخسر الرئيس ترامب من المزايا المخصصة للرؤساء حال نجاح محاكمة عزله؟

إضافة إلى عزل ترامب من منصبه، هناك 4 مزايا كبرى قد يخسرها ترامب حال تم عزله بمحاكمة الكونغرس هي:

1- معاش سنوي مخصص لكل رئيس سابق ويستمر طوال حياته يزيد على 200 ألف دولار سنويا.

2- حرمان الرئيس السابق ترامب من مخصصات لسفرياته تصل إلى مليون دولار سنويا.

3- حرمان الرئيس السابق ترامب من توفير حماية أمنية فدرالية مسلحة له طوال حياته.

4- حرمان الرئيس السابق ترامب من تقلد أي مناصب سياسية حكومية سواء بالتعيين أو الانتخاب، وهو ما يعني عمليا حرمانه من الترشح في أي انتخابات مستقبلية.

6- وما أهمية ما يخسره ترامب بالنسبة للحزبين الديمقراطي والجمهوري؟

أشار الكثير من الأعضاء الجمهوريين بضرورة طي صفحة الرئيس ترامب بعد حادث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري. ويخشى هؤلاء من شبح ترامب واستمرار تأثيره على الحياة السياسية والحزب الجمهوري وصولا لاحتمال ترشحه لانتخابات 2024.

7- هل يُحرم ترامب من مزاياه حال إدانته في مجلس النواب وعدم إدانة مجلس الشيوخ له؟

لا يمكن حرمان الرئيس من المزايا المخصصة للرؤساء السابقين إلا إذا تمت إدانته من المجلسين، ولا يكفي إدانة مجلس النواب فقط، فالرئيس السابق بيل كلينتون ما زال يتمتع بكل المخصصات الممنوحة لرئيس سابق، على الرغم من إدانة مجلس النواب له في المحاكمة البرلمانية التي أجريت عام 1999، لكن وبسبب عدم إدانته في مجلس الشيوخ، لم يتم تفعيل هذه العقوبات.

8- ما القانون المحدِّد لعقوبات الرئيس حال عزله أو نجاح محاكمته؟

يحدد القانون الفدرالي الصادر عام 1958 "قانون الرؤساء السابقين" المزايا التي يحصل عليها الرئيس بعد ترك منصبه، لكن هذه الفوائد لا تمنح للرؤساء الذين أنهيت خدمتهم بالعزل "عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأميركية".

وتنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الدستور الأميركي على ما يلي، "يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجِّه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى، وأدينوا بمثل هذه التهم".

9- هل يملك الرئيس دونالد ترامب حق النقض إذا أدانته محاكمة الكونغرس؟

لا يملك الرئيس ترامب حق نقض قرار المحاكمة البرلمانية، أو الاعتراض عليه أو اللجوء للمحكمة الدستورية.