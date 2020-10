الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ باليستي بحري مداه 700 كلم

كشف الحرس الثوري الإيراني -اليوم الأحد- عن صاروخ باليستي بحري جديد، يحمل اسم "ذو الفقار بصير" ويبلغ مداه 700 كلم.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الصاروخ يعتبر الجيل الجديد من الصواريخ البحرية، ويتجاوز مداه 700 كلم، وهو مزود بأنظمة استشعار كهربائية ضوئية.

ونشرت وكالة "تسنيم" الأحد صورا للصاروخ الجديد محمولا على شاحنة، على هامش افتتاح معرض في طهران لقدرات قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، بحضور قائده اللواء حسين سلامي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف.

