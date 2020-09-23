البث الحي
سياسة|إمارات عربية متحدة

تحقيق: الإمارات تعاقدت مع مؤسسات إسرائيلية داعمة للاستيطان

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات يلتقي مسؤولا إماراتيا في مطار أبو ظبي (الفرنسية)
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات يلتقي مسؤولا إماراتيا في مطار أبو ظبي (الفرنسية)
23/9/2020

كشف تحقيق أجرته "وكالة الأناضول" النقاب عن تعاقد شركات إماراتية خلال الأسابيع الأخيرة مع أخرى إسرائيلية صنّفتها الأمم المتحدة ضمن "قائمة سوداء" تضم شركات تدعم الاستيطان في الأراضي المحتلة.

وتضم "القائمة السوداء" 112 شركة إسرائيلية ودولية قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 12 فبراير/شباط الماضي، إنها تقوم بأنشطة محددة، تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الإمارات وإسرائيل، قد أعلنتا في الـ13 من أغسطس/آب الماضي، عن التوصل لاتفاق لتطبيع كامل للعلاقات بينهما. ومنذ ذلك الحين، تتوالى الإعلانات، عن التوصل لاتفاقيات وتوقيع تعاقدات بين شركات إماراتية وأخرى إسرائيلية.

لكن تحقيق الأناضول، كشف أن بعض الشركات والمؤسسات الإسرائيلية التي تم التعاقد معها قد ورد اسمها في "القائمة السوداء" أو أنها تدعم الاستيطان.

بنك لئومي

وتنشر المؤسسات الإعلامية الإماراتية الرسمية أخبارا وإعلانات عن التعاقدات بين شركات إسرائيلية وإماراتية.

وورد اسم بنك "لئومي" الإسرائيلي كثيرا ضمن هذه التعاقدات، رغم كونه أحد الأسماء الواردة في القائمة السوداء الأممية.

ووفق ما نشره الإعلام الإماراتي، يتضح أن البنك الإسرائيلي المذكور قد أبرم 3 اتفاقيات مع 3 مصارف إماراتية وهي "مصرف أبو ظبي الإسلامي" و"بنك أبو ظبي الأول"، و"بنك الإمارات دبي الوطني".

بنك هبوعليم

ولا يقتصر الأمر على بنك "لئومي"، إذ وقعت شركات إماراتية تعاقدات مع بنك "هبوعليم"، الذي يرد اسمه أيضا ضمن القائمة السوداء.

وقد تم الإعلان في الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم بين "هبوعليم" و"بنك الإمارات دبي الوطني"، وتم الاحتفاء بهذا الاتفاق باعتباره الأول بين مصرفين إسرائيلي وإماراتي.

سينما داعمة للاستيطان

ولم تقتصر التعاقدات الإماراتية مع مؤسسات إسرائيلية داعمة للاستيطان على المصارف، بل أعلنت "لجنة أبو ظبي للأفلام" توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي مع "صندوق السينما الإسرائيلي"، و"مدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي" في القدس.

وتُشرف وزارة الثقافة الإسرائيلية والمجلس الإسرائيلي للأفلام على صندوق السينما.

وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن المجلس الإسرائيلي للأفلام صادق على إقامة 3 صناديق جديدة للسينما، بينها واحد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

عارضتا أزياء تحملان العَلَمين الإماراتي والإسرائيلي (رويترز)

وكانت شركات دولية عديدة، قد أوقفت تعاملها مع نظيراتها الإسرائيلية العاملة بالمستوطنات، خشية ملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية التي يُنتظر أن تتخذ قريبا قرارا بشأن إطلاق تحقيق جنائي بارتكاب إسرائيل جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكثيرا ما دعا الفلسطينيون إلى "وقف التعامل الفوري وسحب الاستثمارات" من الشركات الواردة أسماؤها بالقائمة السوداء.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد حددت في فبراير/شباط الماضي، قائمتها السوداء، على أساس قيام الشركات الواردة فيها بأحد أو أكثر من 9 أنشطة لها علاقة بالمستوطنات.

ومن هذه الأنشطة التسعة "عمليات الصيرفة والعمليات المالية التي تساعد على تطوير المستوطنات أو التوسع فيها أو صيانتها هي وأنشطتها، بما في ذلك تقديم القروض من أجل الإسكان وتطوير مؤسسات الأعمال".

وتم إعداد القائمة السوداء في سياق "متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

الريسوني للجزيرة نت: كان أمام حكام الإمارات والبحرين خيارات كثيرة تغنيهم عن الارتماء في أحضان إسرائيل

قال د. أحمد الريسوني إن التطبيع مع تل أبيب "خيانة ولا مبرر له". واعتبر أن الاتفاقات التي وقعتها الإمارات والبحرين الأيام الأخيرة مع إسرائيل "تخدم مصلحة الاحتلال وتدعم جرائمه" ضد الشعب الفلسطيني.

المزيد من سياسة

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)