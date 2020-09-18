كورونا اليوم.. حملة إغلاق جديدة بأوروبا ورقم قياسي في فرنسا وصفقة لقاح للمغرب

سجلت دول عديدة مستويات مرتفعة من الإصابات الجديدة والوفيات بوباء كوفيد-19، دفعتها لإعلان إجراءات مشددة لاحتواء الأزمة. وفي غضون ذلك تجاوزت أعداد المتعافين في العالم 22 مليونا من أصل أكثر من 30 مليون إصابة مؤكدة، توفي منها حوالي 950 ألفا.

وفيما يأتي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم اليوم الجمعة 18 سبتمبر/أيلول 2020، حسب توقيت مكة المكرمة:

22:40- ترامب يعد بلقاحات تكفي الأميركيين بحلول أبريل

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تكون 100 مليون جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 قد صنعت قبل نهاية العام الجاري، وأن تتوفر جرعات تكفي 330 مليون أميركي بحلول أبريل/نيسان المقبل.

وقال في البيت الأبيض "سيكون لدينا 100 مليون جرعة قبل نهاية العام، ثم أكثر بكثير على الأرجح، مئات ملايين الجرعات ستكون متوفرة كل شهر".

22:30- وزير الاقتصاد الفرنسي في عداد المصابين

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه لا يعاني من أي أعراض.

وقال في تغريدة عبر موقع تويتر "تبينت إصابتي مساء بكوفيد-19. عزلت نفسي على الفور في منزلي طبقا للمعايير الصحية التي وضعتها الحكومة… سألتزم العزل لمدة 7 أيام. أواصل القيام بمهامي".

22:00- مدن أوروبية تعلن قيودا جديدة

من الدانمارك وآيسلندا شمالا إلى اليونان جنوبا، أعلنت دول أوروبية عن قيود جديدة لإبطاء وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في بعض من أكبر مدنها.

وقالت رئيسة وزراء الدانمارك مته فريدريكسن إن السلطات ستخفض الحد الأقصى المسموح به للتجمعات العامة إلى 50 بدلا من 100، وأصدرت أمرا بإغلاق الحانات والمطاعم مبكرا.

وأمرت آيسلندا بإغلاق أماكن الترفيه والحانات في نطاق العاصمة لمدة 4 أيام، من 18 إلى 21 سبتمبر/أيلول.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن حكومته تقوم بتحضير إجراءات "على مستوى الأقاليم" لمكافحة الوباء، بعد أن سجلت البلاد حصيلة قياسية للإصابات بلغت 1972 حالة في الساعات الـ24 الماضية.

فرنسا سجلت أكثر من 13 ألف إصابة خلال 24 ساعة (رويترز)

وفي اليونان -التي يمكن القول إنها خرجت سالمة إلى حد كبير من الموجة الأولى للوباء- قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الحكومة مستعدة لتشديد القيود في منطقة أثينا الكبرى، مع تسارع وتيرة الإصابات.

وتزايدت أعداد المصابين باطراد في معظم أنحاء أوروبا على مدى الشهرين الماضيين، كما بدأت حالات الدخول إلى العناية المركزة والوفيات بالارتفاع، خاصة في إسبانيا وفرنسا.

21:20- المغرب.. حصيلة قياسية وصفقة لقاح

قالت وزارة الصحة المغربية إنها وقعت اتفاقا مع شركة "آر-فارم" الروسية لشراء لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19، يتم إنتاجه بموجب ترخيص من شركة "أسترازينيكا" البريطانية، وذلك مع اقتراب العدد الإجمالي للإصابات في المملكة من 100 ألف.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن تكلفة الطلب وكميته، وكانت أسترازينيكا أعطت ترخيصا لآر-فارم في يوليو/تموز الماضي لإنتاج هذا اللقاح الذي تعكف على تحضيره مع جامعة أكسفورد، ويشارك المغرب في التجارب السريرية للقاح آخر تحضره شركة سينوفارم الصينية.

وسجلت البلاد رقما قياسيا يوميا بلغ 2760 إصابة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات منذ ظهور الفيروس في المملكة إلى 97 ألفا و264 حالة، بينهم 1755 وفاة.

وقررت الحكومة تمديد إغلاق مدينة الدار البيضاء 14 يوما إضافيا، لتطويق رقعة انتشار الفيروس، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

21:20- رقم قياسي جديد في فرنسا

رصدت فرنسا 13 ألفا و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مسجلة حصيلة يومية قياسية، وذلك بعد أيام من إطلاق حملة فحوص طبية واسعة النطاق في البلاد.

ووفقا للإحصاءات التي نشرتها مديرية الصحة العامة الفرنسية، نقل 3626 شخصا إلى المستشفيات في الأيام السبعة الأخيرة، بزيادة 403 عن العدد المسجل في اليوم السابق. ومن بين هؤلاء 571 يخضعون للعناية الفائقة، حسب مديرية الصحة.

بيد أنه لم يطرأ تغير على معدل الحالات الإيجابية (عدد الأشخاص الذين تُكتشف إصابتهم مقارنة بإجمالي الخاضعين للفحوص)، واستقر عند 5.4%.

20:50- جونسون يؤكد حتمية الموجة الثانية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا مفر من مواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا في بلاده، وإنه لا يريد عزلا عاما ثانيا، لكنه أوضح أن الحكومة قد تضطر لفرض قيود جديدة.

وأوضح "نرى الآن موجة ثانية قادمة.. أخشى أنه لا مفر منها، وأننا سنشهدها في هذا البلد".

وأفادت تقارير بأن بريطانيا تبحث ما إذا كانت ستفرض عزلا عاما جديدا في مختلف الأنحاء بعد أن تضاعفت تقريبا حالات الإصابة الجديدة إلى 6 آلاف حالة يوميا، وبعد زيادة عدد المنقولين إلى المستشفيات وتصاعد معدلات الإصابة في أجزاء من شمالي إنجلترا ولندن.

20:00- اتهام قراصنة باختراق مختبرات إسبانيا

قالت صحيفة إلباييس الإسبانية إن قراصنة صينيين سرقوا بيانات من مختبرات إسبانية تسعى لتطوير لقاح ضد كوفيد-19، في حين تتسابق مختبرات عالمية للتوصل إلى لقاح.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة المخابرات الإسبانية باز إستيبان قولها إن هؤلاء المتسللين شنوا "حملة شرسة على المختبرات التي تعمل على إعداد لقاح، وليس فقط في إسبانيا"، دون مزيد من التفاصيل بشأن الهجوم الذي استهدف إسبانيا.

19:10- رئيس غواتيمالا يعلن إصابته بالفيروس

قال رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وصرح لمحطة إذاعية محلية قائلا "جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابية".

19:00- روسيا تجيز عقار "كورونافير"

أجازت روسيا استخدام عقار "كورونافير" من إنتاج شركة "آر-فارم" في علاج المرضى بالعيادات الخارجية من أولئك الذين يعانون إصابات خفيفة إلى متوسطة بمرض كوفيد-19.

وقالت الشركة المنتجة إن هذا الدواء المضاد للفيروسات قد يتوفر في الصيدليات بأنحاء روسيا الأسبوع المقبل.

وتأتي إجازة استخدام كورونافير علاجا بوصفة طبية بعد إجازة دواء روسي آخر يسمى "أفيفافير" في مايو/أيار الماضي، ويستند العقاران على أساس عقار "فافيبيرافير" الذي تم إنتاجه في اليابان. وتمثل إجازة العقار الجديد علامة أخرى على أن روسيا تسعى بقوة لاحتلال موقع الصدارة على مستوى العالم في الحرب على فيروس كورونا.

18:40- إغلاق جزئي في مدريد

أعلنت منطقة العاصمة الإسبانية مدريد التي تعد بؤرة وبائية، تقييد تحركات نحو 13% من سكانها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت إيزابيل دياز أيوسو رئيسة هذه المنطقة التي يسكنها 6.6 ملايين نسمة، إنه سيكون بمقدور السكان المعنيين بهذه القيود مغادرة أحيائهم للذهاب إلى العمل، وزيارة طبيب أو أخذ أولادهم إلى المدارس، وأشارت إلى أن التجمعات يجب أن تحدد بستة أشخاص بدلا من 10.

وأوضحت أن عدد المعنيين بالإجراءات الجديدة يبلغ 850 ألفا، أي نحو 13% من سكان المنطقة. وأشارت إلى أن انتقال العدوى يحصل على وجه الخصوص "في مجال الحياة الخاصة"، وقالت إن الإجراءات تهدف إلى "تقييد الحركة" وأنه يتوجب "بأي ثمن، تجنب كارثة اقتصادية قد يؤدي إليها فرض عزل شامل".

تركيا تسجل في الآونة الأخيرة إصابات جديدة في حدود 1700-1800 حالة (رويترز)

17:40- تقييم اقتصادي للدول الأقل تضررا

قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق إن بلاده تأتي في المرتبة الثالثة بعد الصين وكوريا الجنوبية بين الدول الأقل تضررا من وباء كورونا، وفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

جاء ذلك في تغريدة له في حسابه على تويتر، حيث نشر مقطع فيديو بشأن توقعات المنظمة لمعدلات النمو لعام 2020، وقال إنه "بفضل اقتصادنا القوي، ستتغير هذه التوقعات أيضا للأفضل".

17:30- الوفيات بالولايات المتحدة 202 ألف

ارتفعت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 202 ألف و266، بعد تسجيل 863 وفاة جديدة، وفقا لمنصة "ورلدوميتر" الإحصائية التي تراقب انتشار الوباء.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة 6 ملايين و877 ألفا و617، عقب تسجيل 47 ألفا و666 حالة جديدة.

17:00- وفيات بالسعودية والكويت وقطر وليبيا

أعلنت السعودية تسجيل 31 وفاة جراء كوفيد-19، ورصد 576 إصابة جديدة بالفيروس.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات و704 إصابات، في حين أعلنت قطر تسجيل حالة وفاة واحدة و224 إصابة.

وفي ليبيا سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 13 وفاة و616 إصابة جديدة.

16:40- أردوغان يوصي بتشديد الإجراءات

أوعز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتشديد التدابير مجددا لمواجهة وباء كوفيد-19، وقال في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة "رأينا صعود عدد الإصابات الذي وصل 1700-1800. علينا تشديد العمل مرة أخرى الآن، لذلك يتعين على المجلس العلمي ووزارة الصحة زيادة التدابير".

وأشار إلى إصدار السلطات تحذيرات مستمرة منذ بداية الجائحة، لكنه قال "للأسف لم يمتثل شعبنا بجدية لتحذيراتنا". وأوضح أن عدد الإصابات بدأ يرتفع بشكل مفاجئ، خاصة في أنقرة وإسطنبول، بعد تخفيف الالتزام بالتدابير قليلا.

15:50- عودة الجمهور إلى "إيطاليا المفتوحة"

قال وزير الصحة الإيطالي فينشنزو سبادافورا إنه سيسمح بحضور ما يصل إلى ألف شخص مباريات آخر يومين في بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس إيذانا ببدء عودة الجمهور إلى الملاعب الرياضية عموما.

وقال الوزير للصحفيين "أخيرا.. وبداية من قبل النهائي (لبطولة إيطاليا المفتوحة للتنس) سيسمح لألف مشجع بالحضور في جميع المنافسات الرياضية المقامة في الهواء الطلق والتي يجري فيها بصورة كبيرة احترام قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وحجز الأماكن". وتقام البطولات والأحداث الرياضية الرئيسية في إيطاليا من دون جمهور وخلف أبواب مغلقة منذ مارس/آذار الماضي بسبب الجائحة.

شارع في القدس الغربية في ظل الإغلاق الإسرائيلي الشامل الذي بدأ الجمعة ويستمر 3 أسابيع (الأناضول)

15:10- نحو 700 إصابة جديدة في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الكيلة في بيان صحفي إن القدس سجلت الجزء الأكبر من الإصابات الجديدة بإجمالي 192 إصابة، تلتها محافظة الخليل بواقع 131 إصابة، كما سجل قطاع غزة 47 حالة، في حين توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وأضافت أن هناك 40 مريضا في غرف العناية المكثفة بينهم 7 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

15:00- إيران ترفع التحذيرات لأقصى درجة

نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مسؤول بارز في وزارة الصحة أن مستوى التحذير من الوباء ارتفع إلى أعلى درجة في كل أنحاء البلاد إثر ارتفاع الوفيات والإصابات اليومية إلى معدلات مقلقة.

وقال إيراج حريرجي نائب وزير الصحة للتلفزيون "لم يعد التصنيف حسب اللون منطقيا بعد الآن. لم يعد لدينا التصنيف البرتقالي والأصفر. البلاد بأكملها (أصبحت تحت التصنيف) الأحمر"، وهو أعلى مستوى للتحذير.

وأضاف "إذا استمر المسار الحالي ستصل حصيلة الوفيات إلى 45 ألفا" دون أن يحدد إطارا زمنيا. وأشار إلى أن استخدام الكمامات وتقليل التجمعات للنصف هو الوسيلة الوحيدة لخفض حصيلة الوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 144 وفاة جديدة جراء الوباء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 ألفا و952، في حين زادت الإصابات المؤكدة بواقع 3049 حالة ليصل الإجمالي إلى 416 ألفا و198.

13:10- مدينة نيس الفرنسية تشدد القيود

قالت السلطات المحلية في مدينة نيس الفرنسية إنها بصدد منع التجمعات لأكثر من 10 أشخاص في الأماكن العامة في إطار محاولات للحد من انتشار كوفيد-19 الذي شهدت حالات الإصابة به زيادة حادة.

13:00- سنغافورة تسجل أقل حصيلة منذ مارس

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أقل حصيلة يومية منذ 12 مارس/آذار الماضي.

ويأتي تراجع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في سنغافورة في وقت تجاوزت فيه الحصيلة في مختلف أنحاء العالم 30 مليونا، وسجلت الجارتان إندونيسيا والفلبين الآلاف من حالات الإصابة الجديدة يوميا.

12:30- توصية مثيرة للجدل من إدارة ترامب

فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب على السلطات الصحية الأميركية توصية مثيرة للجدل فيما يخص فحوص الكشف عن كوفيد-19 على حساب قواعد العمل العلمية السارية، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ونشرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، والوكالة الفدرالية الصحية الرئيسية في الولايات المتحدة، في أغسطس/آب الماضي على موقعها الإلكتروني توصية بعدم إجراء فحص للأشخاص الذين تعرّضوا للفيروس، ولا تظهر عليهم أعراض.

ووُجّهت انتقادات شديدة لهذه التوصية، في وقت يطلب فيه الخبراء إجراء فحص لأكبر عدد ممكن من الأشخاص لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 197 ألف شخص في الولايات المتحدة.

12:40- حالة وفاة و47 إصابة في غزة

سجل قطاع غزة حالة وفاة و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة في القطاع إن فلسطينيا يبلغ من العمر 70 عاما توفي جراء إصابته بكورونا، في حين سجلت 47 إصابة جديدة.

وأضافت أن إجمالي الإصابات بالفيروس في القطاع ارتفع منذ مارس/آذار الماضي إلى 2223، منها 1738 حالة نشطة.

الوباء ينشط من جديد في عدة دول حول العالم (غيتي)

11:45- إسرائيل تفرض عزلا عاما ثانيا خلال موسم عطلات يهودية

تشهد إسرائيل إجراءات عزل عام وإغلاقا للأماكن العامة والمحلات للمرة الثانية، وذلك قبيل موسم عطلات يهودية، مما سيرغم السكان على قضاء أغلب الوقت في البيوت وسط ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وانتشرت الشرطة في الشوارع بكثافة لفرض الإغلاق الشامل الذي يستمر 3 أسابيع. وكانت إجراءات العزل الأولى قد فُرضت في أواخر مارس/آذار الماضي وتقرر تخفيفها في مايو/أيار السابق مع تراجع أعداد الحالات الجديدة حتى بلغت مستويات تقل عن 10.

يأتي ذلك في حين أعلنت السلطات تسجيل 5238 إصابة جديدة بكورونا، مواصلة الارتفاع الكبير بإصابات الفيروس منذ يونيو/حزيران الماضي.

11:30- نحو 3900 إصابة بإندونيسيا

كشفت بيانات وزارة الصحة في إندونيسيا تسجيل 3891 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 236 ألفا و519 إصابة.

وزاد عدد الوفيات بواقع 114 لتصل الحصيلة إلى 9336 وفاة، وهي الأعلى بين بلدان جنوب شرق آسيا.

11:15- أكثر من 3 آلاف إصابة لليوم 11 بالفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية رصد 3257 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتسجل بذلك ما يربو على 3 آلاف إصابة لليوم 11 على التوالي.

وقالت الوزارة في نشرتها إن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع بذلك إلى 279 ألفا و526 إصابة معظمها في العاصمة، فيما زادت الوفيات 47 شخصا لتصل الحصيلة إلى 4830.

11:15- إلغاء بطولة العالم لأندية الكرة الطائرة

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة إلغاء بطولة العالم لأندية اللعبة هذا العام في ظل استمرار تأثيرات أزمة كوفيد-19 الصحية حول العالم.

وقال الاتحاد الدولي في بيان "الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ملتزم بتأمين صحة وسلامة الأسرة الدولية للكرة الطائرة".

وأكد الاتحاد الدولي للعبة أنه سيفتح الباب أمام عروض استضافة نسخة 2021 من البطولة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

10:30- فرنسا.. ارتفاع مقلق للإصابات

ارتفعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في فرنسا بأكثر من 10 آلاف، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ الإغلاق في مايو/أيار الماضي.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران إن المرض "ينشط مرة أخرى" في البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

ويعكس ارتفاع الإصابات في فرنسا زيادة حادة في مختلف أنحاء أوروبا. وطلبت الحكومة الفرنسية من السلطات المحلية اقتراح تدابير للسيطرة على انتشار المرض في ليون ونيس، اللتين تشهدان بعضا من أعلى معدلات الإصابة.

10:30- روسيا.. نحو 6 آلاف إصابة خلال يوم

أعلنت روسيا تسجيل 5905 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليون و91 ألفا و186 إصابة، رابع أكبر حصيلة في العالم.

وقالت السلطات إن 134 مريضا توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 19 ألفا و195 إصابة.

متطوعون في ولاية فلوريدا يتلقون لقاحا مضادا لفيروس كورونا (الأناضول)

09:30- تضاعف أعداد الذين يدخلون المستشفى في بريطانيا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن عدوى فيروس كورونا تتسارع في جميع أنحاء البلاد، حيث تتضاعف حالات دخول المشافي كل 8 أيام؛ لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت ستُفرض إجراءات عزل عام جديدة الشهر المقبل.

وأضاف "عدد المصابين في المشافي يتضاعف كل 8 أيام أو نحو ذلك.. سنفعل ما يلزم للحفاظ على سلامة الناس.. نُبقي هذه الأمور قيد المراجعة".

09:15- التشيك تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة خلال يوم للمرة الأولى

تسارعت الإصابات الجديدة بكوفيد -19 في جمهورية التشيك حيث سجلت أكثر من 3 آلاف حالة في يوم واحد لأول مرة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، رصدت البلاد 3130 إصابة جديدة أمس الخميس مرتفعة عن 2137 في اليوم السابق، ويبلغ إجمالي الإصابات في التشيك 44 ألفا و155 إصابة.

وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 ملايين نسمة واحدا من أكبر الارتفاعات في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا.

08:30- ارتفاع إصابات كورونا في الهند إلى 5.2 ملايين

أظهرت بيانات من وزارة الصحة أن الهند سجلت 96 ألفا و424 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24، ليرتفع بذلك مجمل إصاباتها إلى 5.2 ملايين.

وتسجل الهند أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ مطلع أغسطس/آب، وهي على ما يبدو في طريقها لتجاوز الولايات المتحدة كأكثر دول العالم إصابة بالفيروس.

08:15- ألمانيا تسجل أكثر من 1900 إصابة

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ "للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 1916 حالة، ليصل الإجمالي إلى 267 ألفا و773 إصابة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9378 بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.

06:30- بايدن ينتقد تعامل ترامب مع الجائحة

هاجم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن الرئيس دونالد ترامب؛ لتجاهله مخاطر فيروس كورونا، وألقى باللوم عليه في آلاف الوفيات التي كان يمكن تجنبها، وتعهد بمواجهة وطنية منسقة للجائحة إذا تم انتخابه.

وقال بايدن في حديث لشبكة "سي إن إن" (CNN) "لقد كان يعلم ذلك، ولم يفعل شيئا.. الأمر قريب من الجريمة".

هنود في العاصمة نيودلهي يحرقون جثة إحدى ضحايا كورونا (رويترز)

6:00- الصين تسجل أكبر زيادة يومية منذ أغسطس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، في أكبر زيادة يومية في أكثر من شهر، وبزيادة حادة عن 9 حالات في اليوم السابق.

ورغم أن الزيادة الأخيرة لا تزال أقل بكثير من الأرقام القياسية المسجلة خلال ذروة تفشي المرض في الصين في وقت مبكر هذا العام، فإنها أكبر ارتفاع منذ اعاشر من أغسطس/آب الماضي، وتشير إلى استمرار مخاطر كوفيد-19 الناجمة عن القادمين من الخارج مع تفشي الوباء في أجزاء أخرى من العالم.

05:50- صربيا تطلب من العائدين ملء نموذج إلكتروني

قالت وزارة الصحة الصربية الخميس إن البلاد ستطالب جميع المسافرين العائدين من مناطق تعتبرها عالية الخطورة بملء نموذج إلكتروني في وقت مبكر قبل العودة، اعتبارا من اليوم الجمعة.

ويعني هذا بشكل مؤكد أن المواطنين الصربيين العائدين من دول كرواتيا أو البوسنة والهرسك أو الجبل الأسود المجاورة سيتعين عليهم ملء النموذج على موقع الوزارة عبر الإنترنت.

03:50- المكسيك تسجل 3182 إصابة جديدة و201 وفاة

قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 3182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و201 وفاة الخميس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 684 ألفا و113، والوفيات إلى 72 ألفا و179. وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.

03:45- إصابة 41 ألف عامل بالقطاع الصحي في أفريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أمس الخميس إصابة 41 ألف شخص من العاملين في القطاع الصحي بقارة أفريقيا بفيروس كورونا، حسب تصريحات أدلى بها المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى.

وأشار البيان إلى أن إصابات العاملين الصحيين تشكل 3.8% من إجمالي الإصابات في أفريقيا، موضحا أن هناك بلدانا -مثل سيراليون وساحل العاج- سجلت تقدما في عملية تقليل إصابات العاملين في المجال الصحي.

مؤشرات على استمرار مخاطر انتشار كوفيد-19 في الصين بسبب القادمين من الخارج (الجزيرة)

03:10- جنوب أفريقيا تتصدر القارة السمراء

سجلت جنوب أفريقيا خلال 24 ساعة المنقضية 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع الإجمالي لأكثر من 655 ألف حالة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 585 ألفا، و303 متعافين، في حين سجلت 67 وفاة جديدة رفعت الإجمالي إلى 15 ألفا و772 حالة. وبهذه الأرقام تتصدر جنوب أفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات والوفيات.

02:35- البرازيل الثالثة عالميا في الإصابات

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية مساء الخميس تسجيل 829 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع مجمل الوفيات إلى 134 ألفا و935. وذكرت الوزارة أن الإصابات بالفيروس ارتفعت بواقع 36 أفا و303، لتبلغ إجمالا 4 ملايين و455 ألفا و386 حالة.

وتعد البرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، لكنها تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

01:35- الإصابات في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الخميس تسجيل 7 وفيات و3843 إصابة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات بالوباء منذ تفشيه إلى 175 ألفا و256، منها 1169 وفاة.

01:05- تعافي 87 ألفا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الخميس تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 19 حالة جديدة.

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد -في بيان على صفحة الوزارة في فيسبوك- بخروج 609 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87 ألفا و158 حالة حتى مساء الخميس، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة 101 ألف و641 حالة، و5715 وفاة.

01:00- ترامب ينتقد الديمقراطيين بسبب اللقاح

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب -مجددا- معارضيه الديمقراطيين، قائلا إنهم "غاضبون لأن التوصل للقاح ضد كورونا سيتم قبل الموعد المحدد"، بعد ما قال الأربعاء إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيكون جاهزا للتوزيع داخل الولايات المتحدة منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

01:00- تسجيل 4 وفيات في تونس

أعلنت تونس تسجيل 4 وفيات بكورونا، إضافة إلى 470 إصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 8570، منها 133 وفاة. وأفادت وزارة الصحة بأنها سجلت 33 حالة شفاء، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 2342.

00:40- الأساقفة الأوروبيون يلغون جلستهم

ألغى مجلس مؤتمرات الأساقفة الأوروبيين "سي سي إي إي" (CCEE) جلسته العامة المقررة في الفترة بين 25 و27 من الشهر الجاري في براغ، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة التشيكية خلال الأيام القليلة الماضية، وصدور تحذيرات من السفر إلى جمهورية التشيك من جانب عدد من الدول، وستجرى مناقشات رؤساء مؤتمرات الأساقفة الكاثوليك في أوروبا عبر الإنترنت.

00:30- الأردن يفرض أحكاما بالسجن على التجمعات

أعلن الأردن فرض أحكام بالسجن لمدة تصل إلى عام على كل من ينظم حفلات زواج أو جنازات أو تجمعات اجتماعية يحضرها أكثر من 20 شخصا، وذلك في أحدث إجراءات تهدف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الأوامر الأخيرة -التي تنبثق عن قانون الطوارئ الذي أصدره الملك في أبريل/نيسان الماضي لمنح الحكومة سلطات واسعة تحد من الحقوق المدنية- سيتم تنفيذها بصرامة.

00:25- معدلات مقلقة بأوروبا

مع إعلان منظمة الصحة العالمية معدلات "مقلقة" لانتقال عدوى كوفيد-19 في أوروبا، تستعد مدن ودول لتشديد إجراءات الحماية أو الإغلاق، في حين تخطى عدد الإصابات المسجلة على صعيد العالم مساء الخميس 30 مليونا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغ إن أعداد الإصابات التي سجلت في سبتمبر/أيلول يجب "أن تكون جرس إنذار لنا جميعا".

00:00- استكمال عودة الطلبة بالضفة الغربية

أعلنت الحكومة الفلسطينية مساء الخميس استكمال برنامج التحاق طلبة الضفة الغربية بمدارسهم الأحد المقبل، رغم انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم -في بيان- أن القرار يأتي في ضوء التقييم الإيجابي للمرحلة الأولى من التحاق الطلبة قبل نحو أسبوعين، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وللاطلاع على تطورات وأخبار كورونا ليوم أمس يرجى الضغط هنا