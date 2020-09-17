كورونا اليوم.. معدلات قياسية بالمغرب والأردن وفرنسا وقيود جديدة في بريطانيا تستهدف مليوني شخص

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم عتبة 30 مليونا، في حين رصدت منظمة الصحة العالمية ما وصفتها بمعدلات انتشار مقلقة في أوروبا.

وفي ما يأتي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم اليوم الخميس 17 سبتمبر/أيلول 2020، حسب توقيت مكة المكرمة:

23:10 فرنسا تسجل حصيلة قياسية

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن البلاد سجلت عددا قياسيا من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 10 آلاف و593 حالة جديدة خلال 24 ساعة، وهي أكبر حصيلة في يوم واحد منذ ظهور الوباء في البلاد.

وقالت الوزارة إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 415 ألفا و481 حالة في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 31 ألفا و95.

وجاءت الزيادة في الإصابات المؤكدة بعد أن قررت الحكومة إتاحة فحوص كوفيد-19 بالمجان، وهو ما أحدث قفزة في حالات الفحص ومن ثم زيادة في معدلات الإصابة. وتم إجراء نحو 1.2 مليون فحص خلال الأيام السبعة الماضية. وأظهرت البيانات أن 5.4% ممن شملتهم تلك الفحوص جاءت نتائجهم إيجابية.

احتجاجات عمالية في باريس ضد سياسة الحكومة في التعامل مع تداعيات الوباء (الأناضول)

22:20 نتنياهو يلوح بقيود جديدة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن حكومته لن تتردد في فرض قيود جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا إذا اقتضى الأمر ذلك.

وجاءت كلمة نتنياهو قبل ساعات من فرض السلطات الإسرائيلية إغلاقا شاملا لمدة 3 أسابيع للحد من تفشي الوباء.

وقال نتنياهو -الذي يخضع للحجر المنزلي منذ عودته الأربعاء من واشنطن- "شهدنا ارتفاعا مقلقا في معدل الإصابات خلال الأيام الأخيرة، وزيادة في عدد الحالات الحرجة"، وأضاف أنه "ربما لن يكون هناك بديل سوى تشديد التعليمات، ولن أتردد في إضافة قيود إذا تطلب الأمر".

وفي سياق متصل، تظاهر نحو 300 إسرائيلي ضد سياسة الإغلاق وسط تل أبيب، بحسب إذاعة الجيش "غالي تسهال".

21:20 انتقادات لوزير العدل الأميركي

واجه وزير العدل الأميركي بيل بار عاصفة من الانتقادات بعد قوله إن إجراءات الإغلاق المرتبطة بوباء كورونا هي "أكبر تدخل" في الحريات المدنية الأميركية "باستثناء العبودية".

وقال بار الأربعاء في معرض انتقاده إجراءات الإغلاق المشددة التي فرضتها بعض الولايات إن "فرض إغلاق عام وأوامر بملازمة المنازل يشبه الاعتقال المنزلي"، وأضاف أنه "باستثناء العبودية التي كانت نوعا مختلفا من الاحتجاز، هذا هو أكبر تدخل في الحريات المدنية في التاريخ الأميركي".

وقال الحزب الديمقراطي في بيان إن هذه التصريحات من "التعليقات الشائنة" التي اعتاد بار أن يطلقها.

21:15 وفيات جديدة في تركيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية إجراء 109 آلاف و985 اختبارا جديدا للكشف عن فيروس كورونا، وأفادت بتشخيص 1648 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 298 ألفا و39، في حين سجلت البلاد 66 وفاة جديدة، لتبلغ الحصيلة 7 آلاف و315.

في غضون ذلك ارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 263 ألفا و745، إثر تعافي 1143 مصابا خلال 24 ساعة.

21:00 المغرب يسجل أعلى معدل يومي للإصابات

أعلنت وزارة الصحة في المغرب تسجيل 2488 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو أعلى معدل يومي للإصابات منذ بداية الجائحة في المملكة في مارس/آذار الماضي، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 94 ألفا و504 حالات.

وسجلت الوزارة 28 وفاة جراء المرض، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1714. أما عدد المتعافين فقد زاد 1962 حالة ليصل إلى 74 ألفا و930.

20:40 وفيات في الجزائر ولبنان

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 9 وفيات جديدة جراء كوفيد-19، ورصد 228 إصابة جديدة، في حين تعافى 158 مريضا. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1654 وفاة، و49 ألفا و194 إصابة، و34 ألفا و675 متعافيا.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات بهذا المرض و685 إصابة جديدة، وتعافي 454 مريضا. وبذلك ترتفع الأعداد الإجمالية إلى 263 وفاة و26 ألفا و768 إصابة، و10 آلاف و217 متعافيا.

20:30 غزة تواجه أزمة دوائية "صعبة وخطيرة"

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من أزمة دوائية "صعبة وخطيرة" تؤثر على جهودها في مكافحة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي بمدينة غزة إن المجتمع الدولي مطالب برفع الحصار غير القانوني وغير الإنساني عن القطاع بشكل عاجل، كما حمّل إسرائيل المسؤولية عن تبعات نقص المقومات الإنسانية.

من جانبه، أوضح المدير العام للصيدلة بالوزارة منير البرش أن نسبة العجز في الأرصدة الدوائية بلغت 47%، في حين بلغت نسبة العجز في المستهلكات الطبية 33%.

19:00 "موديرنا" تنشر بروتوكول تجاربها

نشرت مجموعة "موديرنا" الأميركية للتكنولوجيا الحيوية -وهي إحدى شركتين تجريان تجارب سريرية في المرحلة الثالثة في الولايات المتحدة للقاح مضاد لفيروس كورونا- البروتوكول الكامل لتجاربها ردا على الدعوات إلى مزيد من الشفافية.

وأوضحت الشركة أنها لا تتوقع نتائج قبل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأعلنت أنها تعاقدت مع 25 ألفا و296 مشتركا من أجل التجارب، من أصل 30 ألفا تحتاجهم، وبينهم 28% ينتمون إلى أقليات.

ويفصل البروتوكول مسار التجربة والقواعد المتبعة في توزيع المشاركين على مجموعات مختلفة بحسب معايير معينة وخصوصا شروط إطلاع لجنة خبراء مستقلة على البيانات وإمكانية وقف التجربة إذا كانت خطرة أو مواصلتها.

18:50 إسرائيل تتعجل إغلاق المدارس

أغلقت إسرائيل المدارس قبل يوم واحد من فرض إجراءات عزل عامة للمرة الثانية، وذلك مع ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا فوق مستوى 4500.

وكانت إجراءات العزل الأولى قد فُرضت في أواخر مارس/آذار الماضي وخُففت في مايو/أيار حين انخفضت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس إلى نحو 20 حالة فقط في اليوم. واعترف المسؤولون بأنهم رفعوا قيود العزل العام مبكرا جدا في مسعى منهم لتجنب مزيد من الأضرار الاقتصادية.

وتتزامن إجراءات العزل العام الجديدة المقرر أن تستمر ثلاثة أسابيع مع بدء رأس السنة العبرية التي تعرف هناك بكونها فترة للتجمعات العائلية الكبيرة.

منظمة الصحة العالمية وصفت معدلات الإصابة في أوروبا في الآونة الأخيرة بالمقلقة (الأوروبية)

18:10 عامل بالقطاع الصحي بين كل 7 مصابين

قالت منظمة الصحة العالمية إن كل 7 إصابات بكوفيد-19 جرى إبلاغ المنظمة بها كان بينها واحد من العاملين في القطاع الصحي، بل إن هذا الرقم يرتفع في بعض الدول إلى واحد من بين كل 3 مصابين.

وطالبت المنظمة بأن توفر للعاملين في المجال الطبي المستلزمات الوقائية التي من شأنها منع إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ونقلهم العدوى إلى مرضاهم أو عائلاتهم.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس "عالميا، نحو 14% من إصابات كوفيد-19 المسجلة التي أبلغت بها المنظمة تخص عاملين في المجال الطبي، وفي بعض الدول تبلغ هذه النسبة 35%".

18:00 الأردن يسجل أكبر حصيلة يومية

سجل الأردن أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، وذلك بواقع 279 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 4131 مصابا.

وقال وزير الصحة سعد جابر في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء آخرين، إن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 270 إصابة محلية و9 وافدة. وسجلت المملكة 66 حالة شفاء ليبلغ عدد المتعافين إجمالا 2438، في حين استقرت الوفيات عند 26.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة أمرا جديدا لرئيس الوزراء تضمن منع إقامة التجمعات والحفلات وبيوت العزاء إلا بحد معين، وفرض عقوبات على المخالفين.

وأعلنت السلطات أيضا فرض حظر شامل على منطقتي غور الصافي والمزرعة بمحافظة الكرك جنوبي البلاد لمدة أسبوعين، اعتبارا من الأحد المقبل، بسبب ارتفاع الإصابات هناك. وتشهد المملكة انتكاسة وبائية ملحوظة، مما أدى إلى اتخاذ قرارات بتعليق التعليم والصلوات بدور العبادة لأسبوعين بدءا من الخميس.

17:10 وفيات في العراق والسعودية

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 84 وفاة جديدة جراء الوباء و4326 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 8332، والإصابات إلى 307 آلاف و385 حالة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 وفاة، و593 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4399، والإصابات إلى 328 ألفا و144 حالة. ويمثل عدد الإصابات الجديدة أقل حصيلة يومية في المملكة منذ مارس/آذار الماضي.

وفي سلطنة عمان تم تسجيل 13 وفاة و557 إصابة جديدة، كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 11 وفاة و886 إصابة جديدة.

وأعلنت الكويت تسجيل 4 وفيات و825 إصابة جديدة، في حين سجلت الإمارات 786 إصابة، وأعلنت قطر تسجيل 244 إصابة.

16:40 زيادة قياسية في هولندا لليوم الثالث

أظهرت بيانات صادرة عن السلطات الصحية في هولندا تسجيل 1753 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في زيادة قياسية لليوم الثالث على التوالي.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 88 ألفا و73 حالة. وكانت السلطات قد سجلت في اليوم السابق 1542 إصابة جديدة مؤكدة.

16:20 أكثر من 170 دولة انضمت إلى خطة "كوفاكس"

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن أكثر من 170 دولة انضمت إلى خطة "كوفاكس" العالمية التابعة للمنظمة، وذلك للمساعدة في شراء لقاحات مرض كوفيد-19 وتوزيعها بشكل عادل حول العالم.

وأضاف غيبريسوس في تصريحاته التي أدلى بها خلال ندوة عبر الإنترنت عقدتها جامعة سنغافورة الوطنية، أن انضمام تلك الدول "يضمن لها الحصول على أكبر مجموعة من اللقاحات المحتملة للمرض". ويحل غدا الجمعة الموعد النهائي للانضمام إلى خطة كوفاكس.

وتقود منظمة الصحة العالمية وتحالف "غافي" العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات برنامج كوفاكس الذي يهدف للمساعدة على شراء وتسليم ملياري جرعة من اللقاحات المعتمدة بحلول نهاية عام 2021، إلا أن دولا تمكنت من تأمين إمداداتها من خلال اتفاقات ثنائية -ومن بينها الولايات المتحدة- أعلنت أنها لن تنضم إلى كوفاكس.

مدينة بولتون بؤرة موجة من الإصابات الجديدة في المملكة المتحدة (غيتي)

16:20 تدابير بريطانية تمس مليوني شخص

فرضت الحكومة البريطانية تدابير جديدة تمس نحو مليوني شخص في شمال شرق إنجلترا، وسط تصاعد عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا.

وأعلن وزير الصحة مات هانكوك أنه يتعين على السكان في 6 مناطق عدم الاختلاط مع أفراد من خارج عائلاتهم أو دائرتهم المقربة بداية من يوم غد الجمعة، كما أمر أماكن الضيافة والترفيه بالالتزام بحظر تجول ليلي من الساعة العاشرة ليلا وحتى الخامسة صباحا.

وأوضح هانكوك أن المناطق الست، وجميعها حول مدينة نيوكاسل، تشهد "معدلات إصابة مثيرة للقلق". وقال أمام البرلمان إن "المعركة ضد كورونا لم تنته… ومع اقتراب الشتاء، يجب أن نستعد ونعزز دفاعاتنا ونتكاتف ضد هذا العدو المشترك".

14:30 أساور لتتبع القادمين إلى أبو ظبي

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية أنه سيتعين على المسافرين القادمين إلى مطار أبو ظبي وضع جهاز تتبع أثناء خضوعهم لحجر منزلي إلزامي يستمر 14 يوما كإجراء لمواجهة انتشار مرض "كوفيد-19".

وقالت الشركة في بيان إن هؤلاء المسافرين سيزودون "بسوار معصم معتمد طبيا" طوال مدة "العزل الذاتي في المنزل".

وأضاف البيان أن القادمين من "دولة تعتبرها سلطات الإمارات العربية المتحدة عالية الخطورة" قد يخضعون للحجر الصحي في منشأة حكومية.

وارتفعت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الإمارات هذا الشهر إلى أعلى معدلاتها منذ بدء الجائحة، وهو ما يلقي مسؤولون باللوم فيه على من لا يلتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعي.

14:15 عدد الإصابات بإيران يتجاوز 413 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 413 ألف حالة، بعد تسجيل 2815 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 23 ألفا و808 حالات، بعد تسجيل 176 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

13:30 منظمة الصحة العالمية تحذّر من معدلات مقلقة لانتقال عدوى كورونا بأوروبا

أعلن فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا عن معدلات "مقلقة" لانتقال عدوى كوفيد-19 في القارة، وحذّر الدول من تقليص فترات الحجر الصحي.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه "على أعداد الإصابات التي سجّلت في أيلول/سبتمبر… أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعا"، وأفاد في مؤتمر صحفي "على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس وجود عمليات فحص شاملة؛ إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة".

كما كشفت منظمة الصحة العالمية أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها كما كانت قبل جائحة فيروس كورونا، قبل عام 2022.

جاء ذلك في تصريحات لنائبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج، سوميا سواميناثان، نقلتها، الخميس، قناة الحرة الأميركية.

وأضافت: يتخيل الناس أنه سيكون لدينا لقاحات للعالم بأسره في يناير/كانون الثاني المقبل، وأن الأمور ستبدأ بالعودة إلى طبيعتها؛ لكن هذا التفكير مجرد خيال وليس واقعيا.

13:30 الإمارات تسجل نحو 790 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات تسجيل 786 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 82 ألفا و 568 حالة.

13:15 الفلبين تسجل 3375 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 3375 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 276 ألفا و289 حالة.

12:15 أكثر من 200 إصابة في أكبر سجون لبنان

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل سجن رومية، أكبر سجون لبنان وأكثرها اكتظاظا، عتبة 200 حالة.

وذلك وفق ما أفاد به نقيب الأطباء شرف أبو شرف داعيا إلى تسريع المحاكمات؛ لتخفيف عدد السجناء مع تفشي الوباء.

وأظهر مقطع فيديو مسرّب من السجن خلال الأسبوع الأخير غرفا مكتظة بسجناء ينامون على الأرض قرب بعضهم البعض دون مراعاة أي تباعد اجتماعي. وفي فيديو آخر، يحمل أحد السجناء سجينا آخر قال إنه يعاني من عوارض ارتفاع الحرارة، ولم يبادر أحد إلى علاجه.

وأشار أبو شرف خلال مؤتمر صحافي إلى "أكثر من 200 حالة مثبتة مصابة بالكورونا" داخل السجن دون أن يحدّد ما إذا كان العدد يشمل عناصر الأمن.

12:00 روسيا تسجل أكثر من 5700 إصابة

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس تسجيل 5762 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا تسجيل 144 وفاة جديدة بكورونا.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 19 ألفا و61 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليونا و85 ألف حالة.

11:15 الولايات المتحدة.. لقاح متنظر بحلول منتصف 2021

قال رئيس المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه ستتوفر جرعات كافية من لقاح لفيروس كورونا بحلول منتصف عام 2021؛ للسماح للولايات المتحدة بالعودة إلى طبيعتها.

وكان رئيس المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، قد قال أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالتدقيق بشأن مواجهة وباء كورونا إن التطعيمات سوف تبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول هذا العام؛ لكن الجرعات سوف تكون محدودة، و"يجب تحديد الأولويات".

وسوف تذهب الجرعات الأولى إلى أشخاص مثل العاملين في الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والفئات الأكثر ضعفا.

11:00 إسرائيل تصادق على تدابير الإغلاق الجديد

صادقت الحكومة الإسرائيلية بصورة نهائية على تدابير الإغلاق الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ظهر يوم غد الجمعة، ويستمر 3 أسابيع لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وسجلت إسرائيل مؤخرا ارتفاعات قياسية في الأعداد اليومية لكورونا، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس تسجيل أكثر من 5500 إصابة في اليوم السابق.

ويتزامن الإغلاق الجديد في إسرائيل مع موسم العطلات اليهودية.

رئيس المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قال إنه ستتوفر جرعات كافية من اللقاح بحلول منتصف عام 2021 (غيتي إيميجز)

10:00 ألمانيا تسجل 2194 إصابة جديدة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 2194 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون يوم واحد.

وأوضح المعهد أن عدد المرضى المصابين بالفيروس في ألمانيا وصل بذلك حتى

الآن إلى 265 ألفا و857 شخصا على الأقل، كما سجلت 3 حالات وفاة منذ أمس الأربعاء، لتصل الوفيات إلى 9371 حالة.

09:45 عدد مصابي كورونا يتجاوز 30 مليونا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز 30 مليونا.

ووفق معطيات موقع "ورلد ميتر" المتخصص برصد ضحايا الفيروس، بلغ عدد المصابين 30 مليونا و36 ألفا و868.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول بـ6 ملايين و828 ألفا و301 إصابة، تليها الهند بـ5 ملايين و118 ألفا و253، ثم البرازيل 4 ملايين و421 ألفا و868.

وتأتي روسيا في المرتبة الرابعة، تتبعها بيرو، وكولومبيا، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وتشيلي.

فيما تحل تركيا في المركز 19 عالميا، بواقع 296 ألفا و391 إصابة.

وبحسب الموقع ذاته، أدى الفيروس إلى وفاة 945 ألفا و92 شخصا، في حين تعافى 21 مليونا و804 آلاف و30 مريضا، وما يزال 7 ملايين و287 ألفا و746 شخصا يعانون من الإصابة

08:45 فيروس كورونا يؤخر الأشغال في كنيسة "ساغرادا فاميليا" في برشلونة

أدّت جائحة كوفيد-19 إلى تأخير ورشة الأشغال في كنيسة "ساغرادا فاميليا" التي صممها المهندس المعماري أنتوني غاودي، وتعدّ أحد أبرز معالم مدينة برشلونة، ولن يكون ممكنا بذلك إنجاز الأشغال سنة 2026 كما كان مقررا.

وقال رئيس المجموعة المكلفة بتنفيذ الأشغال إستيفي كامبس إن "آثار الجائحة دفعت إلى إعادة النظر في البرنامج الزمني الذي كان مقررا، مما يؤثر على وقت الانتهاء" الورشة المقرر سنة 2026.

وتُعد هذه الكنيسة التي صممها المهندس المعماري الكاتالوني أنتوني غاودي المَعلَم الأكثر استقطابا للزيارات في برشلونة، وقد أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" (UNESCO) عام 2005 ضمن قائمة مواقع التراث العالمي. وانطلق العمل في ورشتها عام 1882 وكان يفترض أن تنتهي بعد قرن على وفاة غاودي.

تعقيم الشوارع في كوريا الجنوبية (غيتي إيميجز)

08:30 نيوزيلندا تسجل أكبر انخفاض للناتج للمحلي بسبب كورونا

سجلت نيوزيلندا أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي على الإطلاق جراء الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا.

وقالت هيئة الإحصاء النيوزيلندية إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 12.2% الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أن بدأت البلاد تسجيل بيانات الناتج المحلي في عام 1987.

وقال كبير المديرين في هيئة الإحصاء، بول باسكو، إن النتائج أظهرت انخفاضا واسع النطاق في النشاط الاقتصادي؛ بسبب قيود كورونا.

07:30 الهند تسجل قفزة جديدة بأعداد المصابين

سجلت الهند قفزة جديدة في أعداد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا، حيث أعلنت تسجيل 97 ألفا و894 إصابة إضافية، فضلا عن 1132 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 5 ملايين و118 ألفا و254 حالة.

06:30 التشيك تفرض قيودا أكثر صرامة بسبب تزايد أعداد المصابين

فرضت جمهورية التشيك قيودا أكثر صرامة بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة في براغ مساء الأربعاء أنه سيُسمح فقط بدخول المطاعم والمقاهي والحانات والنوادي الليلية والمؤسسات المماثلة على قدر المقاعد المتاحة.

ووصل عدد الإصابات اليومية الجديدة في جمهورية التشيك إلى مستوى قياسي، حيث أضيف 1675 حالة أخرى يوم الثلاثاء، وهي أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.

06:15 البرازيل.. الإصابات تتجاوز 4.4 ملايين حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 36 ألفا و820 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و987 وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز عتبة الـ4.4 ملايين حالة، حيث بلغ 4 ملايين و419 ألفا و83 إصابة.

ووصلت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 134 ألفا و106 أشخاص، وذلك بعد يوم من تسجيل حصيلة يومية قياسية للوفيات منذ أوائل سبتمبر/أيلول الجاري.

05:45 كوريا الجنوبية تسجل 153 إصابة جديدة

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 153 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية دون تسجيل وفيات مقابل 113 وفاة أمس الأربعاء، مشيرة إلى عودة تسجيل بؤر لانتشار الفيروس مجددا.

وذكرت السلطات الصحية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 22 ألفا و657 حالة منذ بدء تفشي كورونا، بينما استقرت حصيلة الوفيات عند 367 حالة.

04:30 يونيسيف: جائحة كورونا زجت بـ150 مليون طفل إلى دائرة الفقر

تسببت جائحة فيروس كورونا وتدابير الإغلاق الناجمة عنها في الزج بـ150 مليون طفل إضافي إلى دائرة الفقر، بحسب تحليل نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومؤسسة "أنقذوا الأطفال".

وذكرت المنظمة أنه منذ بداية الجائحة، هناك زيادة بنسبة 15% في عدد الأطفال الذين يعيشون في حرمان في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار طفل.

وأشار التقرير إلى أن أكثر أطفال العالم فقرا يزدادون فقرا، ويحذر من أنه من المحتمل أن يتدهور الوضع بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

04:45 المكسيك تسجل 4444 إصابة جديدة و300 وفاة

قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4444 إصابة جديدة بفيروس كورونا و300 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 680 ألفا و931، والوفيات إلى 71 ألفا و978.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.

04:30 الصين.. 9 إصابات جديدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 9 إصابات جديدة، مقابل 12 في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. ولم يتم تسجيل وفيات جديدة.

وسجلت الصين 14 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقابل 16 في اليوم السابق.

مريض بفيروس كورونا يخضع للعلاج في أحد مستشفيات ليبيا (رويترز)

03:43 الإصابات بجنوب أفريقيا تتجاوز 653 ألفا

سجلت جنوب أفريقيا خلال 24 ساعة الماضية 1923 إصابة جديدة، مما رفع الإجمالي لأكثر من 653 ألف حالة.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 653 ألفا و444 إصابة، بعد تسجيل 1923 حالة خلال 24 ساعة، في حين وصل عدد المتعافين إلى 584 ألفا، و195 متعافيا، كما سجلت 64 وفاة جديدة؛ رفعت الإجمالي إلى 15 ألفا و705 حالات.

وبهذه الأرقام تتصدر جنوب أفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات والوفيات.

ورغم هذا، أعلن رئيس البلاد سيريل رامافوزا الأربعاء -في خطاب بثه التلفزيون الرسمي- تخفيض القيود المفروضة لمواجهة تفشي الفيروس، في مرحلة أولى تبدأ من 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

02:45 إصابة موظف بالبيت الأبيض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أحد العاملين بالبيت الأبيض أصيب بفيروس كورونا، لكنه لم يكن قريبا منه أو على صلة به.

وأضاف ترامب -في مؤتمر صحفي- "لم يكن قريبا مني… ولم أكن على صلة به".

بدورها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي مكناني في المؤتمر الصحفي إن الحالة المؤكدة "لم تؤثر" على حفل توقيع اتفاقي التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين أمس الأول الثلاثاء، وإن الموظف لم يقترب من الصحفيين.

01:50 البرازيل تسجل 987 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 987 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع مجمل الوفيات إلى 134 ألفا و106.

وذكرت الوزارة أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت بواقع 36 ألفا و820، لتبلغ إجمالا 4 ملايين و419 ألفا و83 حالة.

01:30 صندوق النقد يقرض أنغولا لمواجهة تداعيات الجائحة

أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على زيادة قيمة القرض المقدم إلى أنغولا لمساعدتها في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا إلى 4.5 مليارات دولار.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن أنغولا -وهي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا- تضررت بشدة من انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وحسب بيان صندوق النقد الدولي، فإن قرار مجلسه التنفيذي يسمح بصرف دفعة قيمتها مليار يورو من القرض لأنغولا فورا، إلى جانب زيادة إجمالي ما يمكن لأنغولا الحصول عليه من الصندوق بنهاية فترة الاتفاق بمقدار 765 مليون دولار.

01:10 تركيا.. ارتفاع الإصابات والوفيات

أعلنت تركيا ارتفاع عدد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد. ووفقا لبيانات وزارة الصحة التركية، فإن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 296 ألفا و391، عقب تشخيص 1771 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة إن البلاد سجلت 63 وفاة، لتصل الحصيلة إلى 7 آلاف و249، وارتفع عدد الحالات الحرجة بين المصابين إلى 1351.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 262 ألفا و602، إثر شفاء 1342 حالة، وأن إجمالي اختبارات الكشف بلغ 8 ملايين و855 ألفا و180، إثر إجراء 112 ألفا و645 اختبارا.

01:00 مصر تسجل 160 إصابة جديدة و17 وفاة

قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة، وذلك مقابل 163 إصابة و18 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد -في بيان- إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله هو 101 ألف و500 حالة، منهم 86 ألفا و549 حالة تم شفاؤها، و5696 وفاة".

00:50 ترامب: أميركا قد توزع 100 مليون جرعة من اللقاح نهاية العام

قال الرئيس الأميركي إن 100 مليون جرعة -على الأقل- من أي لقاح للوقاية من فيروس كورونا قد يتم توزيعها في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الحالي.

ويسبق هذا الموعد بعدة أشهر تكهنات مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي أدلى بها في وقت سابق.

وقال ترامب -في مؤتمر صحفي- "فور موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على اللقاح… سنتمكن من توزيع 100 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2020، وتوزيع عدد كبير قبل ذلك بكثير".

وكان مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد قال -في وقت سابق الأربعاء- إن أي لقاح

تتم الموافقة عليه يمكن أن يُوزع على نطاق واسع بحلول منتصف العام القادم أو بعد ذلك بقليل.

00:40 إسرائيل.. 13 وفاة و3670 إصابة

أعلنت وزارة الصحة بإسرائيل تسجيل 13 وفاة و3670 إصابة بفيروس كورونا، وبذلك ارتفع إجمالي من أصيبوا بالوباء منذ ظهوره هناك في فبراير/شباط الماضي إلى 170 ألفا و465، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت، وبلغ عدد الوفيات في إسرائيل 1165 وفاة، وفق المصدر ذاته.

وفي إسرائيل حاليا 46 ألفا و81 حالة نشطة (أي المصابين حاليا)، من بينهم 549 حالة وصفت بالحرجة، 140 منهم موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.

ومساء الأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية على فرض إغلاق شامل في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أسابيع للحد من تفشي الوباء، على أن يدخل حيز التنفيذ الجمعة عشية رأس السنة العبرية.

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