يوم تاريخي.. الاتحاد الأوروبي يقر خطة اقتصادية لتجاوز تداعيات كورونا

أقر قادة دول الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الثلاثاء "خطة تاريخية" للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وكتب ميشال في تغريدة على تويتر "اتفاق!"، معلنا بذلك انتهاء المعركة الشرسة التي دارت بين الدول المعارضة للتحفيز المالي وفي مقدمتها هولندا من جهة، وفرنسا وألمانيا من جهة ثانية، بشأن هذه الخطة البالغة قيمتها 750 مليار يورو.

من جانبه، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوصل إلى الاتفاق، معلنا في تغريدة أنه "يوم تاريخي لأوروبا".

ولأول مرة في تاريخ التكتل سيتم تمويل الخطة بواسطة قرض جماعي تضاف إليه ميزانية طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي (2021-2027) بقيمة 1074 مليار يورو.

وقال مسؤول حضر القمة "جرى اعتماد النتائج".

وبفضل هذه الأنباء، ارتفع اليورو لأعلى مستوى في 4 أشهر أمام العملة الأميركية ليسجل 1.1470 دولار.

وتأتي هذه الانفراجة بعد أكثر من 4 أيام من مفاوضات مكثفة كادت تحطم الرقم القياسي لأطول قمة للاتحاد الأوروبي تعقد على الإطلاق.

ولإبرام الاتفاق تعين على القادة تقديم تنازلات صعبة بشأن تكوين صندوق التعافي الاقتصادي، ليتم توزيع المبالغ في شكل منح بقيمة 390 مليار يورو، وقروض بقيمة 360 مليار يورو، وإقرار آلية تربط الوصول إلى تلك الأموال بالامتثال لسيادة القانون.