قبل أول صلاة جمعة تقام فيه منذ عقود.. أردوغان يتفقد الاستعدادات في مسجد آيا صوفيا بإسطنبول

قال الأب مانويل مسلم رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "رفع قدر وكرامة آيا صوفيا من متحف إلى جامع يسبح فيه اسم الله" بعد أن كان متحفا تدوسه أقدام الأمم.
زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد مسجد آيا صوفيا في مدينة إسطنبول للاطلاع على الاستعدادات الأخيرة لإقامة أول صلاة جمعة به يوم 24 يوليو/تموز الجاري، وذلك بعد عقود ظل خلالها هذا الصرح الديني الفريد متحفا.
وقد رافق أردوغان خلال الزيارة وزراء الداخلية والثقافة والسياحة ورئيس الشؤون الدينية ووالي إسطنبول.
من جهتها، قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن الرئيس التركي وصل إلى المسجد قادما من منزله الكائن بمنطقة قسيقلي في حي أوسكودار بإسطنبول.
وأضافت أنه تجوّل داخل المسجد لمدة ساعة حيث اطلع على الترتيبات الجارية لفتحه رسميا بإقامة صلاة الجمعة المقبلة فيه.
ونشر الحساب الرسمي للرئيس التركي على موقع تويتر صورا له داخل المسجد، كما نشرت الرئاسة صورا أخرى له وهو يتفقد الأشغال الجارية استعدادا لأول صلاة جمعة بعد القرار الذي أصدره في العاشر من الشهر الحالي مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في تركيا، والقاضي بإعادة آيا صوفيا إلى وضعه السابق مسجدا.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الشؤون الدينية في تركيا أن 500 شخص سيصلون في مسجد آيا صوفيا الجمعة المقبلة، ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان أردوغان سيصلي بدوره هناك.
وقالت الهيئة إنه خلال الصلاة ستتم تغطية الأيقونات المسيحية في هذا الصرح المعماري التاريخي الذي ظل على مدى خمسة قرون مسجدا منذ فتح القسطنيطية على يد السلطان محمد الفاتح وحتى تحويله إلى متحف عام 1935.
ورفضت تركيا كل المواقف الغربية المنددة بإعادة آيا صوفيا مسجدا، مؤكدة أن هذه الخطوة التي كانت نتيجة قرار قضائي، شأن داخلي.
Ayasofya… pic.twitter.com/SqXRX3N5WG
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2020
وعلق أردوغان على الانتقادات التي صدرت عن دول غربية بالقول إن إعادة آيا صوفيا مسجدا حق سيادي لبلاده.