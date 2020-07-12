بدل النطق بالحكم على الجاني.. إسرائيل تستدعي الطفل دوابشة للشهادة في محرقة عائلته

استدعت محكمة إسرائيلية الطفل الجريح أحمد دوابشة الناجي الوحيد من محرقة عائلته على يد مستوطنين، وذلك للشهادة أمامها رغم إدانتها أحد المستوطنين الجناة.

وقد أثار الاستدعاء دهشة في الأوساط القانونية، ولا سيما أن المحكمة كان من المفترض أن تنطق بالحكم على المستوطن الذي اقترف جريمة حرق وقتل والدي أحمد وشقيقه الرضيع وهم نيام في منزلهم بقرية دوما جنوبي نابلس بالضفة الغربية في يوليو/تموز 2015.

ويشمل الاستدعاء بالإضافة إلى الطفل أحمد دوابشة جده حسين وعمه ناصر، ويلزمهم بالحضور إلى المحكمة في مدينة اللد غدا الاثنين، وهو نفس الموعد الذي من المفترض أن تنطق فيه المحكمة بالحكم على المستوطن عميرام بن أوليئيل الذي أدانته بـ3 جرائم قتل راح ضحيتها الأم رهام والرضيع علي والوالد سعد، وإصابة الطفل أحمد بحروق وجراح خطيرة.

وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية بالحكم عليه بالمؤبد 3 مرات، والسجن 40 سنة أخرى.

وكان المستوطن أوليئيل قد ألقى زجاجات حارقة على منزل عائلة دوابشة، مما أدى إلى مقتل الضحايا الثلاثة واحتراق المنزل.