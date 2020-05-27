السعودية.. شرطة عسير تحقق في إطلاق نار أدى لمقتل 6 مواطنين

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأربعاء فتح تحقيق في واقعة إطلاق نار أدت إلى مقتل ستة مواطنين أمس في منطقة عسير الجنوبية، القريبة من الحدود مع اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد صرح المتحدث باسم شرطة المنطقة زيد محمد الدباش بأن الجهات الأمنية باشرت صباح الثلاثاء بلاغاً عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه.

وأضاف الدباش أن الحادثة نتج عنها مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وإصابة ثلاثة آخرين تم نقلهم للمستشفى.

وأوضح المتحدث باسم شرطة عسير أنه تم "ضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة، وجار استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة".