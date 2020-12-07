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إيران تنفي إشاعات عن تدهور صحة خامنئي وتصفها بالمضللة

المرشد الإيراني علي خامنئي (الأوروبية)
المرشد الإيراني علي خامنئي (الأوروبية)
7/12/2020

نفى مسؤول مقرب من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الاثنين إشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور الحالة الصحية لخامنئي (81 عاما).

وقال مهدي فضائلي في تغريدة "الحمد لله، وبفضل الدعوات الطيبة من المخلصين، السيد (آية الله خامنئي) في صحة جيدة، وهو منشغل للغاية بتنفيذ برنامجه المعتاد من المسؤوليات".

وعمل فضائلي في مكتب ينشر أعمال خامنئي. ونشرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء تغريدته أيضا.

وانتشرت إشاعات عن تدهور حالة خامنئي الصحية بعد نشر نص باللغة العربية يوم السبت على تويتر أكد أن المرشد الأعلى نقل السلطة إلى ابنه مجتبي خامنئي، بعد تدهور مفاجئ في وضعه الصحي. ونقلت مجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية الرسالة من دون التحقق من صحتها؛ مما أسهم في تعزيز الإشاعات.

ولكن وكالة تسنيم الإيرانية كتبت اليوم الاثنين أن التغريدة التي تم تداولها كانت "مضللة"، ونشرها حساب "يعود لمنشق (ناطق بالعربية) مقره لندن".

وعلى تطبيق تليغرام، نفى التلفزيون الإيراني الاثنين اجتماع مجلس الخبراء المكلف بتعيين أو إقالة المرشد الأعلى خلال النهار.

وأصر التلفزيون على تصحيح الأمور بعدما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تشبه لقطة لقناته الإخبارية مع شريط يعلن عن الاجتماع، وأكد التلفزيون أن هذا الشريط "مزيف".

وتولى خامنئي منصب المرشد الإيراني الأعلى منذ عام 1989، وله القول الفصل في كل شؤون الدولة.

المصدر : وكالات

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