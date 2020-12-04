مسؤول إيراني للجبير: كل الجماعات الإرهابية في المنطقة تدربت في مدارس مولتها السعودية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن "جميع الجماعات الإرهابية في المنطقة تدربت في مدارس ممولة من قبل السعودية".

وأضاف سعيد خطيب زادة في تغريدة على تويتر مساء أمس الخميس ردا على تغريدة كتبها الثلاثاء الماضي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أنه "لا يمكن لأي قدر من الغموض الذي يثار من قبل السعوديين إخفاء هذه الحقيقة القبيحة، فالجرائم في اليمن وقضية (قتل الصحفي السعودي) جمال خاشقجي سيئة الصيت تشكل بعضا من ممارساتهم".

واتهم المسؤول الإيراني السعودية بـ"الوقوف جنبا إلى جنب مع الراعي الرئيسي للإرهاب الحكومي (إسرائيل) ضد الفلسطينيين". وقال إن "على السعوديين تغيير هذا النهج. فلم يعد من الممكن استمرار سياسة إثارة التوتر".

وكان الجبير قد رد الثلاثاء على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ألمح فيها إلى مسؤولية السعودية في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الذي قتل قرب طهران قبل أيام، واتهمت إيران إسرائيل باغتياله.

وكتب الجبير "يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران. ربما عندما يحدث -لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب به أيضا".

وأضاف "الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979. يمكنك أن تسألنا وتسأل دولا عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني".

وكان ظريف قد قال في تصريحات سابقة إن اغتيال محسن فخري زاده جاء بعد اجتماع إسرائيلي سعودي في مدينة نيوم، في إشارة إلى الزيارة السرية التي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية قبل نحو 10 أيام.