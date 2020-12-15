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سياسة|تونس

رئيس الحكومة التونسية: نحترم قرار المغرب وتطبيع علاقاتنا مع إسرائيل ليس مطروحا

المشيشي: لكل بلد واقعه وحقيقته ولكل بلد دبلوماسيته التي يرى أنها الفضلى لشعبه (الأوروبية)
المشيشي: لكل بلد واقعه وحقيقته ولكل بلد دبلوماسيته التي يرى أنها الفضلى لشعبه (الأوروبية)
15/12/2020

قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إن تطبيع علاقات بلده مع إسرائيل "ليس مسألة مطروحة"، وذلك بعد أيام من قرار المغرب تطبيع علاقاته مع تل أبيب.

وقال المشيشي في مقابلة مع قناة فرانس 24 (France 24) "هذا خيار اعتمده المغرب بحرية. نحترم خيار المغرب الشقيق والبلد الذي نحبه كثيرا. بالنسبة لتونس هذه المسألة ليست مطروحة".

وأضاف "لكل بلد واقعه وحقيقته، ولكل بلد دبلوماسيته التي يرى أنها الفضلى لشعبه"، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية لم تطرح هذه المسألة معه.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الماضي أن المغرب تعهد بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأن واشنطن تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وبعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، بات المغرب رابع دولة عربية منذ أغسطس/آب الماضي تعلن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وأثار قرار المغرب بعض الانتقادات في المغرب العربي، إذ حذرت الجزائر من "عمليات أجنبية" تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

وتلقي قضية الصحراء الغربية بظلالها السلبية على العلاقات بين الجزائر والمغرب منذ أكثر من 40 عاما.

المصدر : وكالات

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