4 قتلى بهجمات فيينا.. النمسا تؤكد أن المهاجم متعاطف مع تنظيم الدولة وإدانات دولية واسعة

قال قائد شرطة فيينا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن رجلين وامرأة قتلوا في الهجوم الذي وقع في قلب فيينا مساء أمس الاثنين، وألقى وزير الداخلية بالمسؤولية فيه على متعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية.

واستهدف الهجوم 6 أماكن وسط العاصمة فيينا، في حين دعت الشرطة النمساوية المواطنين إلى تجنب الأماكن العامة.

وأوردت وسائل إعلام نمساوية أن الهجوم نفذه عدد من المسلحين، قُتل أحدهم واعتقل آخر، في حين لاذ الباقون بالفرار، وأكد مراسل الجزيرة -نقلا عن مصادر أمنية- وقوع هجمات في وقت متزامن.

وقالت وكالة رويترز -نقلا عن وزير الداخلية كارل نيهامر- إن ضابط شرطة أصيب بجروح خطيرة في إطلاق النار وسط فيينا.

متعاطف مع تنظيم الدولة

وصف وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر المهاجم الذي قتلته الشرطة في هجوم بوسط فيينا يوم الاثنين بأنه "إرهابي إسلامي".

وقال نيهامر في مؤتمر صحفي "شهدنا هجوما مساء أمس من إرهابي إسلامي واحد على الأقل"، ووصف المهاجم بأنه من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية.

ومن المقرر أن يعقد المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، اجتماعا مع حكومته ويوجه كلمة للشعب صباح اليوم الثلاثاء عقب الهجوم الذي وقع في وسط فيينا.

وحسب السلطات النمساوية، لا يزال مشتبه به واحد على الأقل طليقا، بينما قتل آخر، ولقي 3 مدنيين حتفهم.

وقد نشرت وسائل إعلام نمساوية صورة لما يعتقد أنه منفذ الهجوم أخذت من حسابه على مواقع التواصل وهو يحمل سيفا وبندقية.

وفي وقت سابق، رجح وزير الداخلية النمساوي أن يكون إطلاق النار في فيينا هجوما إرهابيا، مؤكدا أن مرتكبي الهجوم طلقاء ولا يزال البحث عنهم جاريا، مضيفا أنهم "مسلحون تسليحا كثيفا وخطرون".

وقال الوزير لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية "أو إر إف" (ORF) "استدعينا عددا من وحدات القوات الخاصة، وهي تبحث الآن عن الإرهابيين المشتبه بهم، ولم أقصر الأمر على منطقة معينة في فيينا لأن الجناة يتنقلون".

بدورها، أعلنت الشرطة التشيكية -في تغريدة على تويتر- أنها باشرت عمليات تفتيش للسيارات والركاب عند النقاط الحدودية مع النمسا، في إجراء احترازي بعد الهجوم في فيينا.

تدخل الجيش

ودان المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ما أسماه "الهجوم الإرهابي المثير للاشمئزاز"، الذي نفّذه مسلّحون في العاصمة فيينا الاثنين، مشددا على أن القوات المسلحة ستتولى حماية الممتلكات في فيينا حتى تتفرغ الشرطة لمكافحة الإرهاب.

وقال كورتس -في تغريدة على تويتر- "نحن نجتاز ساعات عصيبة في جمهوريتنا، ولكننا لن نرضخ للإرهاب، وسنحارب هذا الهجوم بكل ما أوتينا من قوّة".

وقال مراسل الجزيرة عيسى الطيبي إن الهجوم وقع وسط فيينا، في منطقة تسمى شفيدنبلاتس، وكل المصادر الرسمية والإعلامية لم تؤكد هل كان المعبد اليهودي هو المستهدف أم لا.

وأضاف أن الأنباء الواردة حتى الآن تشير إلى وقوع هجمات عدة في وقت متزامن؛ ونقل عن مصادر مقربة من الشرطة أن المهاجم الذي قُتل كان يرتدي حزاما ناسفا.

If you have footage of any kind of the shooting incident in the inner city of Vienna – please upload it on this link – DON’T share it on social media! This way you can support us! https://t.co/FQ2he2MMPs #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

وكانت مقاطع فيديو بثتها محطة "أو إي 24" (OE 24) أظهرت قناصا مقنعا يطلق رصاصتين على الأقل في شارع مفتوح، وفي مقطع آخر توجد بركة دماء قبالة أحد المطاعم.

وناشدت الشرطة الجمهور عدم رفع فيديوهات أو صور عن الحادثة، وقالت "لا تنشروا فيديوهات أو صورا في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن ذلك يهدد قوات الأمن والسكان المدنيين أيضا".

من جهته، قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا أوسكار دويتش على تويتر إنه "ليس واضحا إذا كان المعبد والمكاتب المجاورة هدف إطلاق النار، حيث إنها كانت مغلقة في ذلك الوقت".

وقال شاهد ردا على سؤال لقناة تلفزيونية إنه رأى "شخصا يركض حاملا سلاحا رشاشا، وكان يطلق النار بوحشية"، ووصلت الشرطة إلى المكان وردت. وأورد شاهد آخر أنه "جرى إطلاق ما لا يقل عن 50 عيارا ناريا".

التلفزيون النمساوي: 15 جريحا في هجمات فيينا حالة بعضهم خطيرة (رويترز)

إدانات دولية

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"العمل الإرهابي الشرير" الذي شهدته النمسا مساء الاثنين حين أطلق مسلحون النار في 6 مواقع في وسط فيينا، مما أسفر عن قتيلين على الأقل و15 جريحا، نصفهم بحالة حرجة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "نصلي من أجل سكان فيينا بعد عمل إرهابي شرير آخر في أوروبا. هذه الهجمات الشريرة ضد الأبرياء يجب أن تتوقف. الولايات المتحدة تقف إلى جانب النمسا وفرنسا وسائر أوروبا في الحرب ضد الإرهابيين، بمن فيهم الإرهابيون الإسلاميون المتطرفون".

كما دان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن وزوجته الهجوم الذي وقع في فيينا.

وكتب بايدن على تويتر "بعد الهجوم الإرهابي المروع الليلة في فيينا بالنمسا.. أذكر أنا وجيل الضحايا وعائلاتهم في صلواتنا. يجب أن نتحد جميعا ضد الكراهية والعنف".

كما دان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء الاثنين الهجوم، وكتب عبر تويتر "لا يوجد مكان للكراهية والعنف في بيتنا الأوروبي المشترك".

وأعلنت تركيا "نشعر بالحزن لسقوط قتلى وجرحى نتيجة الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا".

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان "ندين بشدة هذا الهجوم، ونقدم تعازينا لأسر الذين فقدوا أرواحهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وجاء في البيان "بصفتها دولة تحارب جميع أنواع الإرهاب لعقود، تتضامن تركيا مع الشعب النمساوي".

ومن جهته، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الذي شهدته فيينا وقدم تعازيه لأسرة الضحية.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه "يتابع الأمين العام بقلق بالغ الوضع الذي ما زال يتطور في وسط مدينة فيينا حيث تم الإبلاغ عن هجمات عنيفة في عدة أماكن اليوم".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هجوم فيينا استهدف بلدا صديقا واستهدف أوروبا، وإن فرنسا لن تتنازل عن أي شيء.

وأضاف ماكرون -في تغريدة بالفرنسية والألمانية- "نحن الفرنسيين نشاطر الشعب النمساوي مشاعر الصدمة والألم، (…) بعد فرنسا، ها هو بلد صديق يتعرّض للهجوم. إنها قارتنا أوروبا. على أعدائنا أن يدركوا مع من يتعاملون. لن نتنازل عن أي شيء".

كما دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الهجوم الذي شهدته فيينا، وعبر عن تضامنه مع النمساويين.

وكتب جونسون على تويتر قائلا "أنا مصدوم بشدة جراء الهجمات الفظيعة في فيينا الليلة. تتعاطف المملكة المتحدة مع شعب النمسا ونتحد معكم ضد الإرهاب".

ودان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بشدة الهجوم، واصفا إياه "بالعمل الجبان".

وقال ميشال -في تغريدة على تويتر- إن "أوروبا تدين بشدة هذا العمل الجبان الذي ينتهك الحياة وقيمنا الإنسانية".

بدوره، أعرب مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن صدمته وتأثره جرّاء هذه الهجمات، واصفًا -في تغريدة- الاعتداء بأنه عمل جبان وعنيف وحاقد.

وتابع بوريل "أتضامن مع الضحايا وعائلاتهم ومع سكان فيينا. نحن نقف إلى جانبكم".

كما شدّد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على ضرورة عدم الاستسلام للكراهية التي تسعى لاستهداف مجتمعاتنا.

وأضاف -في تغريدة على تويتر- نتضامن مع الجرحى ومع الضحايا في هذه الساعات الصعبة، معتبرا أن نطاق الأعمال الإرهابية لم يتضح بعد.

عربيا، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها للحادث الذي وقع وسط فيينا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين النمساويين.