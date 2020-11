4 قتلى بهجمات فيينا.. النمسا تؤكد أن المهاجم متعاطف مع تنظيم الدولة وإدانات دولية واسعة

قال قائد شرطة فيينا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن رجلين وامرأة قتلوا في الهجوم الذي وقع في قلب فيينا مساء أمس الاثنين، وألقى وزير الداخلية بالمسؤولية فيه على متعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية.

واستهدف الهجوم 6 أماكن وسط العاصمة فيينا، في حين دعت الشرطة النمساوية المواطنين إلى تجنب الأماكن العامة.

وأوردت وسائل إعلام نمساوية أن الهجوم نفذه عدد من المسلحين، قُتل أحدهم واعتقل آخر، في حين لاذ الباقون بالفرار، وأكد مراسل الجزيرة -نقلا عن مصادر أمنية- وقوع هجمات في وقت متزامن.

وقالت وكالة رويترز -نقلا عن وزير الداخلية كارل نيهامر- إن ضابط شرطة أصيب بجروح خطيرة في إطلاق النار وسط فيينا.

متعاطف مع تنظيم الدولة

وصف وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر المهاجم الذي قتلته الشرطة في هجوم بوسط فيينا يوم الاثنين بأنه "إرهابي إسلامي".

وقال نيهامر في مؤتمر صحفي "شهدنا هجوما مساء أمس من إرهابي إسلامي واحد على الأقل"، ووصف المهاجم بأنه من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية.

ومن المقرر أن يعقد المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، اجتماعا مع حكومته ويوجه كلمة للشعب صباح اليوم الثلاثاء عقب الهجوم الذي وقع في وسط فيينا.

وحسب السلطات النمساوية، لا يزال مشتبه به واحد على الأقل طليقا، بينما قتل آخر، ولقي 3 مدنيين حتفهم.

وقد نشرت وسائل إعلام نمساوية صورة لما يعتقد أنه منفذ الهجوم أخذت من حسابه على مواقع التواصل وهو يحمل سيفا وبندقية.

وفي وقت سابق، رجح وزير الداخلية النمساوي أن يكون إطلاق النار في فيينا هجوما إرهابيا، مؤكدا أن مرتكبي الهجوم طلقاء ولا يزال البحث عنهم جاريا، مضيفا أنهم "مسلحون تسليحا كثيفا وخطرون".

وقال الوزير لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية "أو إر إف" (ORF) "استدعينا عددا من وحدات القوات الخاصة، وهي تبحث الآن عن الإرهابيين المشتبه بهم، ولم أقصر الأمر على منطقة معينة في فيينا لأن الجناة يتنقلون".

بدورها، أعلنت الشرطة التشيكية -في تغريدة على تويتر- أنها باشرت عمليات تفتيش للسيارات والركاب عند النقاط الحدودية مع النمسا، في إجراء احترازي بعد الهجوم في فيينا.

تدخل الجيش

ودان المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ما أسماه "الهجوم الإرهابي المثير للاشمئزاز"، الذي نفّذه مسلّحون في العاصمة فيينا الاثنين، مشددا على أن القوات المسلحة ستتولى حماية الممتلكات في فيينا حتى تتفرغ الشرطة لمكافحة الإرهاب.

وقال كورتس -في تغريدة على تويتر- "نحن نجتاز ساعات عصيبة في جمهوريتنا، ولكننا لن نرضخ للإرهاب، وسنحارب هذا الهجوم بكل ما أوتينا من قوّة".

وقال مراسل الجزيرة عيسى الطيبي إن الهجوم وقع وسط فيينا، في منطقة تسمى شفيدنبلاتس، وكل المصادر الرسمية والإعلامية لم تؤكد هل كان المعبد اليهودي هو المستهدف أم لا.

وأضاف أن الأنباء الواردة حتى الآن تشير إلى وقوع هجمات عدة في وقت متزامن؛ ونقل عن مصادر مقربة من الشرطة أن المهاجم الذي قُتل كان يرتدي حزاما ناسفا.

If you have footage of any kind of the shooting incident in the inner city of Vienna – please upload it on this link – DON’T share it on social media! This way you can support us! https://t.co/FQ2he2MMPs #0211w

— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020