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سياسة|بحرين

أول زيارة رسمية.. وزير الخارجية البحريني يصل إسرائيل

الوزير البحريني (يسار) لدى وصوله مطار بن غوريون (الجزيرة)
الوزير البحريني (يسار) لدى وصوله مطار بن غوريون (الجزيرة)
18/11/2020

وصل وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إلى مطار بن غوريون قرب مدينة تل أبيب اليوم، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها وفد بحريني رفيع المستوى لإسرائيل، وذلك بعد نحو شهرين من توقيع البلدين على اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية بشكل مباشر، نزول طائرة الوزير، التي وصلت مباشرة من العاصمة البحرينية، ورافقه وفد أميركي برئاسة مبعوث السلام، آفي بيركوفيتش.

ويستهل الوزير البحريني زيارته بلقاء نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، على أن يلتقي لاحقا الرئيس رؤوفين ريفلين.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في بيان إن بنيامين نتنياهو سيستقبل الوزير البحريني في منزله بالقدس الغربية، وسيعقد معه لقاء ثلاثيا بمشاركة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي من المتوقع أن يصل اليوم.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا" (BNA) أن الزياني يترأس وفدا رفيع المستوى وسيجري مناقشات لمتابعة اتفاق التطبيع، الذي وقع في سبتمبر/أيلول.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اعتبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن تطبيع بلاده العلاقات مع إسرائيل إنجاز تاريخي يساهم في دفع عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لاتفاقيات التطبيع، وسط اتهامات بأنها طعنة في ظهر القضية الفلسطينية.

المصدر : وكالات

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