"ما خفي أعظم" يكشف خطة غزو عسكري لقطر

تبث قناة الجزيرة اليوم الأحد حلقة جديدة من برنامج "ما خفي أعظم" التحقيقي الذي يقدمه الزميل تامر المسحال.

وتستضيف الحلقة -في لقاء حصري- زعيم جماعات المرتزقة الفرنسي بول باريل الذي يكشف عن خطة غزو عسكري لقطر، أشرف على قيادتها مع فريق كبير من المرتزقة بدعم مباشر من الإمارات والسعودية والبحرين بعد فشل محاولة الانقلاب على نظام الحكم في فبراير/شباط 1996.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها باريل لوسيلة إعلام عن هذه الخطة السرية.

الحلقة التي تحمل عنوان "باريل.. كشف القناع" تأتيكم مساء اليوم الأحد في الساعة العاشرة مساء بتوقيت الدوحة.

وكانت حلقة سابقة من البرنامج قد كشفت بالتفاصيل والأدلة تورط السعودية والإمارات ومصر والبحرين في دعم محاولة فاشلة للانقلاب على نظام الحكم في قطر عام 1996.

ونشر التحقيق شهادات قيادات في محاولة الانقلاب تكشف الأدوار السرية لهذه الدول، فضلا عن وثائق تعود للاستخبارات السعودية والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إبان المحاولة التي جرت يوم 14 فبراير/شباط 1996.

ومن بين الشهادات التي قدمها التحقيق شهادات لقيادات شاركت في محاولة الانقلاب، وأخرى للسفير الأميركي في قطر خلال تلك الفترة تحدث فيها للمرة الأولى عن الحادثة. كما عرض التحقيق وثائق حصرية يُكشف عنها للمرة الأولى.