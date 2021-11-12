على موقعهما الإلكتروني وضعتا قائمة بقرابة 300 عنوان كتاب، كل أبطالها فتيات ونساء مسلمات، وذلك بهدف نشر تمثيل النساء المسلمات من خلال الكتب، ووصلت عدد الكتب التي تبرعتا بها أكثر من ألف كتاب.
اختارت اسم فاطمة.. بلغارية ثمانينية تعتنق الإسلام بسبب تأثرها بحياة النبي محمد
12/11/2021
اعتنقت البلغارية سباسكا إيفانوفا الإسلام في ولاية أدرنة (شمال غربي تركيا)؛ وذلك بسبب تأثرها بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وإثر ذلك، أشرف مفتي أدرنة علاء الدين بوزقورت ونائبته زينب قايا على مراسم إعلان السيدة البلغارية إسلامها.
وفي إطار جولة لها في أدرنة، زارت البلغارية (80 عامًا) دار الإفتاء في الولاية، لتعلن هناك رغبتها في اعتناق الإسلام، وعقب إسلامها قررت السيدة البلغارية تغيير اسمها إلى "فاطمة".
وقالت إنها كانت تجري منذ فترة طويلة أبحاثًا حول الإسلام وحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي نهاية مراسم إسلامها أهدى مفتي أدرنة نسخة من القرآن الكريم للسيدة البلغارية.
المصدر : وكالة الأناضول