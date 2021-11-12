اختارت اسم فاطمة.. بلغارية ثمانينية تعتنق الإسلام بسبب تأثرها بحياة النبي محمد

اعتنقت البلغارية سباسكا إيفانوفا الإسلام في ولاية أدرنة (شمال غربي تركيا)؛ وذلك بسبب تأثرها بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

مفتي أدرنة علاء الدين بوزقورت ونائبته زينب قايا أشرفا على مراسم إعلان السيدة البلغارية إسلامها (الأناضول)

وإثر ذلك، أشرف مفتي أدرنة علاء الدين بوزقورت ونائبته زينب قايا على مراسم إعلان السيدة البلغارية إسلامها.

مفتي أدرنة يهدي نسخة من القرآن الكريم للسيدة البلغارية (الأناضول)

وفي إطار جولة لها في أدرنة، زارت البلغارية (80 عامًا) دار الإفتاء في الولاية، لتعلن هناك رغبتها في اعتناق الإسلام، وعقب إسلامها قررت السيدة البلغارية تغيير اسمها إلى "فاطمة".

السيدة البلغارية كانت تجري منذ فترة طويلة أبحاثًا حول الإسلام وحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم (الأناضول)

وقالت إنها كانت تجري منذ فترة طويلة أبحاثًا حول الإسلام وحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.





وفي نهاية مراسم إسلامها أهدى مفتي أدرنة نسخة من القرآن الكريم للسيدة البلغارية.