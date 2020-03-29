الأمير وليام وزوجته يحثان على الاهتمام بالصحة النفسية خلال أزمة كورونا
حث الأمير البريطاني وليام وزوجته الدوقة كيت اليوم الأحد الناس على الاهتمام بصحتهم النفسية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد.
وكتبا على حساب قصر كينزنجتون الرسمي على تويتر "الأسابيع القليلة الماضية كانت مثيرة لقلق وانزعاج الجميع. علينا أن نستقطع وقتا لدعم بعضنا البعض، ونجد سبلا للعناية بصحتنا النفسية".
|
وأضافا "من خلال خطوات بسيطة كل يوم، يمكننا جميعا الاستعداد بشكل أفضل للأوقات القادمة".
وتجاوزت إصابات فيروس كورونا عالميا 680 ألفا، وبلغت الوفيات 32 ألفا.
أهم الأخبار
- الإصابات تجاوزت 700 ألف.. كورونا يخلف وفيات قياسية بإسبانيا ويفرض طوارئ تاريخية ببريطانيا
- استهدفت العمق السعودي.. الحوثيون يعلنون عن تنفيذ أكبر عملية عسكرية
- مناقشة لفكرة "الدولة الإسلامية".. هل جاء الإسلام بنموذج محدد للدولة؟
- ما الجديد بالنسبة للكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين في معالجة وباء كورونا؟
- عالقون بحرينيون بسبب كورونا.. استياء من بلادهم وشكر لقطر