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الأمير وليام وزوجته يحثان على الاهتمام بالصحة النفسية خلال أزمة كورونا

الأمير وليام وزوجته الدوقة كيت قالا إنه باتباع خطوات بسيطة يمكن للجميع الاستعداد بشكل أفضل للأوقات القادمة (غيتي)
الأمير وليام وزوجته الدوقة كيت قالا إنه باتباع خطوات بسيطة يمكن للجميع الاستعداد بشكل أفضل للأوقات القادمة (غيتي)

حث الأمير البريطاني وليام وزوجته الدوقة كيت اليوم الأحد الناس على الاهتمام بصحتهم النفسية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وكتبا على حساب قصر كينزنجتون الرسمي على تويتر "الأسابيع القليلة الماضية كانت مثيرة لقلق وانزعاج الجميع. علينا أن نستقطع وقتا لدعم بعضنا البعض، ونجد سبلا للعناية بصحتنا النفسية".

وأضافا "من خلال خطوات بسيطة كل يوم، يمكننا جميعا الاستعداد بشكل أفضل للأوقات القادمة".

وتجاوزت إصابات فيروس كورونا عالميا 680 ألفا، وبلغت الوفيات 32 ألفا.

المصدر : رويترز
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