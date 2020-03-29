الأمير وليام وزوجته يحثان على الاهتمام بالصحة النفسية خلال أزمة كورونا

حث الأمير البريطاني وليام وزوجته الدوقة كيت اليوم الأحد الناس على الاهتمام بصحتهم النفسية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وكتبا على حساب قصر كينزنجتون الرسمي على تويتر "الأسابيع القليلة الماضية كانت مثيرة لقلق وانزعاج الجميع. علينا أن نستقطع وقتا لدعم بعضنا البعض، ونجد سبلا للعناية بصحتنا النفسية".

The last few weeks have been anxious and unsettling for everyone. We have to take time to support each other and find ways to look after our mental health.



By taking simple steps each day we can all be better prepared for the times ahead.https://t.co/7WNdKBbFyT — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 29, 2020

وأضافا "من خلال خطوات بسيطة كل يوم، يمكننا جميعا الاستعداد بشكل أفضل للأوقات القادمة".

وتجاوزت إصابات فيروس كورونا عالميا 680 ألفا، وبلغت الوفيات 32 ألفا.