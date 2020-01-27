صار شغف الجميع.. يوتيوب في كل بيت بغزة

دارين السقا لديها 200 ألف مشترك على قناتها على يوتيوب (الجزيرة)

وقالت دارين في حديثها للجزيرة نت "ركزت في مقاطعي على التحديات الجديدة مع أصدقائي ومع أطفال العائلة وبدأت أطوّر المحتوى لأشارك الجمهور في اهتماماتهم وأدفعهم للإجابة عن أسئلة واقتراح مقاطع جديدة".

قناة يوتيوب

أنشأت دارين قناتها عام 2017 وبلغ عدد المشاركين فيها خلال عامين فقط 200 ألف مشترك، واستطاعت من عائدات يوتيوب أن تطوِّر معدات التصوير وصناعة أستديو صغير داخل المنزل.

وتقول "تبقى الدراسة الأولوية لدي لذلك أنقطع عن التصوير خلال فترات الاختبارات.. أريد أن أتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات لأطور القناة أكثر".

في المدنية نفسها، يملك سامي مشتهى (27 عاما) قناتين تحملان اسمه ونجح في الجمع بين مجال تخصصه الجامعي (الإعلام) وفضاء التدوين بالفيديو على يوتيوب، واستطاع أن يحقق انتشارًا كبيرا فيهما بتجاوز المشتركين في الأولى 230 ألف مشترك وفي الثانية 118 ألف مشترك.

وعن سبب توزيع مقاطع الفيديو على قناتين، قال سامي "القناة الأولى خصصتها للمجال الإعلامي والبرامج الإعلامية التي قدمتها في القنوات المختلفة، أما الثانية فأنشأتها لأظهر بها بشكل عفوي وتلقائي بمواضيع ترفيهية وثقافية متنوعة".

واشتهر سامي في قطاع غزة بعد تقديم برنامج تلفزيوني مع الأطفال باسم "صغار كبار"، وتوِّج شهرته ببرنامجه الثاني "ساعة شباب" الذي ألهمه لتسخير المزيد من الوقت لليوتيوب بعد احتكاكه بالمؤثرين والمشاهير على الفضاء الإلكتروني في فلسطين.

نجاح

قال سامي للجزيرة نت "حققت من خلال يوتيوب ملايين المشاهدات في كلّ حلقة عرضتها من برامجي، حيث استطاع يوتيوب أن يتفوق على التلفزيون بفارق كبير نظرا لطبيعة الجمهور الواسع جدا والمهتم، كما حققت دخلا ممتازا".

واختصر سامي أسباب النجاح على منصة يوتيوب قائلا "يجب أن يبقى الشخص على طبيعته ويقدم محتوى مميزا وفريدا ويتجاهل عدد المشاهدات في البداية ويركز على ردود الأفعال والاستفادة منها في إثراء المحتوى".

دارين السقا أنشأت أستوديو لصناعة المحتوى ونشره على يوتيوب (الجزيرة)

وأكد المختص في مجال مواقع التواصل والتسويق الإلكتروني رمضان الأغا أن المحتوى الترفيهي والاجتماعي يتصدر اهتمامات المتابعين لموقع يوتيوب في فلسطين، وأن نسبة مستخدمي الموقع تبلغ 50% من إجمالي مستخدمي الإنترنت في فلسطين.

وأوضح الأغا أن إقبال العديد من العائلات والشباب على إنشاء قنوات يوتيوب في غزة يعود لأسباب عدة أهمها: بساطة وسهولة الوصول للجمهور، والعمل الحر، وسهولة الإنتاج، والكسب المادي الجيد، إضافة إلى أن العمل عبر الإنترنت أصبح أهم وسائل مكافحة البطالة في فلسطين.

تنافس

وأشار في حديثه الجزيرة نت إلى وجود الكثير من المواضيع والمجالات التي يمكن الحديث عنها عبر يوتيوب والتي لم تجد طريقها إلى غزة بعد بسبب معيقات الإمكانيات وسياسات يوتيوب الأخيرة بعدما حددت الشركة المحتوى الذي يمكن الربح من خلاله.

وبحسب الإحصائيات، فإن أبرز القنوات التي تجد رواجًا في غزة هي: قناة "tow sisters tube" بـ2.7 مليون مشترك، وقناة "ملاك تيوب" بـ1.3 مليون مشترك، وقناة "عالم ميرا" بـ681 ألف مشترك، وقناة "أبو الجود" بـ623 ألف مشترك، وقناة الفنان نور رضوان بـ501 ألف مشترك، وقناة "بس يا زلمة" بـ453 ألف مشترك، وقناة سامي مشتهى بـ231 ألف مشترك.