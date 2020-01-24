شاهده الآلاف في ساعات قليلة.. فيديو تونسية قاومت لصا بركلة محترفين

كشفت فتاة تونسية عن إمكانيات متقدمة في الرياضات الدفاعية، وأظهرت شجاعة كبيرة بعدما تصدت للصٍّ قام باختطاف حقيبة يدوية لمسافرة على متن قطار في منطقة الجبل الجلود بالضواحي القريبة من العاصمة تونس، وقامت بركله بقوة أثناء هروبه من القطار المتحرك.

وبدت الفتاة متدربة على مهارات الرياضات القتالية من خلال نوعية الركلة التي سددتها للص ومحاولة شل حركته أو إسقاطه أرضا، وقامت برد فعل سريع بعدما شاهدته يستولي على حقيبة مسافرة أخرى كانت تجلس في الكرسي المقابل لكرسيها، غير أن سرعة حركة اللص وحرصه على القفز من القطار المتحرك حالا دون السيطرة عليه، في حين لم يظهر الفيديو مصيره بعد قفزه من عربة القطار.

ورغم أنها لم تساعد الضحية في استرجاع حقيبتها، فإن الفتاة قد نالت إعجاب العديد من المتصفحين لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو نشره حساب النقابة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني على فيسبوك الذي قال عنها إنها "امرأة بألف رجل".

وانهالت التعليقات الإيجابية على العمل الذي قامت به الفتاة، ونوهوا بشجاعتها وقدرتها على مواجهة اللص، مشددين على دور الدفاعات القتالية في منح الثقة لأصحابها وتحفيزهم على الدفاع عن أنفسهم خلال محاولات الاعتداء التي يتعرضون لها.