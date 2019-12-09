شاهد.. برنامج تنمية يحول الرباط إلى مدينة للأنوار وعاصمة للثقافة
سناء القويطي-الرباط
|محمد صديقي عمدة الرباط: برنامج التنمية كلف حوالي مليار دولار (الجزيرة)
ويقول عمدة الرباط محمد صديقي للجزيرة نت إن هذا البرنامج كلف حوالي تسعة مليارات درهم (نحو 933 مليون دولار)، والتزمت بإنجازه أطراف متعددة من سلطات محلية ووزارات ومؤسسات عمومية، إلى جانب بلدية الرباط التي ساهمت -حسب صديقي- بـ 720 مليون درهم (نحو 75 مليون دولار) ووفرت أكثر من 40 هكتارا، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع الإنجاز.
مشاريع ضخمة
ورشات مفتوحة وأخرى انتهت أو شارفت على الانتهاء، هكذا تبدو الرباط لزوارها وضيوفها من داخل المغرب وخارجه وتتجدد كل سنة، لتفاجئ الجميع بتغيرات تثير الإعجاب وتلفت الاهتمام.
وشارف المسرح الكبير -من تصميم المهندسة المعمارية العراقية زها حديد ويتسع لحوالي ألفي مقعد- على الانتهاء لينضاف إلى المنشآت الثقافية المفتوحة من متاحف وطنية ودور الثقافة، في حين تجذب الحدائق المهيأة بمواصفات عالية فضول الصغار والكبار، بينما تستمر المآثر التاريخية للمدينة من أسوار وقصبات (قلاع تاريخية) وأبواب ومساجد وأزقة المدينة العتيقة في الإبهار بعد ترميمها وإصلاحها.
ويضاف إلى الإنجازات السابقة تعزيز البنية التحتية وشبكات الطرقات عبر بناء جسور جديدة وتمديد لخطوط الترامواي (القطار)، وإطلاق لحافلات جديدة وتوفير النقل السياحي من أجل تأمين سيولة أكبر لحركة النقل، إلى جانب بناء محطات قطار بمواصفات عالمية ومحطة طرقية بالمواصفات ذاتها، لتحسين صورة المدينة وتعزيز إشعاعها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
ويشير محمد صديقي إلى أن الرباط التي كانت محطة عبور أصبحت اليوم مدينة استقرار تغري المستثمرين العرب والأجانب الذين اختاروها لإطلاق مشاريع اقتصادية كبيرة.
وكانت اليونسكو قد سجلت المدينة العتيقة (التاريخية) للرباط ضمن التراث العالمي الإنساني سنة 2012، بعدما قدم المغرب ملف الترشح للحصول على التسجيل بعنوان "الرباط العاصمة الحديثة والمدينة التاريخية: تراث مشترك".
- "الوفاق" تعلن النفير وتحذر من هجوم وشيك لقوات حفتر على طرابلس
- برلمان العراق يناقش أحداث الخلاني وهدوء حذر في ساحات التظاهر
- أردوغان: أنفقنا 40 مليار دولار ونعمل لإسكان مليون لاجئ شمالي سوريا
- أطاحوا بالرئيس الشرعي مرسي.. فماذا نتوقع من الدكتاتوريْن "المفضَّلين" بمصر وليبيا؟
- تضم أربع فئات.. توزيع جائزة الشيخ تميم في مكافحة الفساد برواندا