شاهد.. برنامج تنمية يحول الرباط إلى مدينة للأنوار وعاصمة للثقافة

سناء القويطي-الرباط

تحولت العاصمة المغربية الرباط في السنوات الأخيرة من مدينة إدارية هادئة إلى مدينة تنبض حياة وحيوية وتسير على خطى العواصم العالمية، بعدما غير برنامج تنمية الرباط الذي أطلقه الملك المغربي محمد السادس تحت شعار "الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية" وجه المدينة وبدأت ثماره تظهر في البنيات الثقافية والتحتية والمعالم التاريخية والحضارية.

وكان إطلاق هذا البرنامج عام 2014، ويرتكز على محاور عدة، من بينها تثمين الموروث الثقافي والحضاري للمدينة والحفاظ على الفضاءات الخضراء والبيئة وتحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية وتقوية وتحديث تجهيزات النقل وإنعاش الأنشطة الاقتصادية وتعزيز البنيات التحتية الطرقية.