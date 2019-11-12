شاهد.. فلسطيني ينسخ القرآن الكريم بالرسم العثماني

رائد موسى-غزة

في إحدى زوايا مسجد "طيبة" المجاور لمنزله بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، توّج محمد عمر (54 عاماً) جهداً امتد على مدار عامين كاملين حقق خلاله حلمه بنسخ القرآن الكريم كاملاً بالرسم العثماني وبخط يده ليتحوّل المسجد إلى قبلة للزوار الراغبين بلقاء أول خطّاط في غزة ينسخ المصحف الشريف.

ووضع عمر اللمسات الأخيرة على سورة الناس آخر سور القرآن الكريم، ليلامس بذلك حلم عمره الذي تأخر عشرة أعوام بسبب معوقات كثيرة أبرزها فقدان منزله الذي دمرته قوات الاحتلال ضمن مئات المنازل الواقعة على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب قطاع غزة عام 2003.

بداية الحلم

تنقل عمر وأسرته لعشرة أعوام في سبعة منازل بالإيجار لم يذق خلالها طعماً للاستقرار قبل أن يستقر به المقام في منزل دائم في الحي السعودي غرب مدينة غزة، ناله عوضاً عن منزله المدمر.

ويقول للجزيرة نت "خلال السنوات العشر من عدم الاستقرار لم يغب حلم نسخ القرآن الكريم عن مخيلتي وتفكيري ولكن الظروف لم تكن مواتية من أجل الانطلاق في تحقيقه حتى استقر بنا المقام في منزل مجاور لمسجد طيبة".

واتخذ عمر زاوية في المسجد يخلو بها مع نفسه لساعات طويلة يومياً بعد الصلوات اليومية خلف طاولة خشبية صغيرة يضع عليها كراساته وأقلامه الخاصة بالخط العربي، ويبدأ رحلته اليومية التي بدأت بسورة الفاتحة وانتهت بسورة الناس بالحروف والحركات.