يؤكد الخبير في الذكاء العاطفي دانيال غولمان أنه من السهل أن نتعرف على الشخص ذي الذكاء العاطفي المنخفض مقارنة بغيره، حيث تتسم هذه الفئة من الناس بالسلوك الصاخب وسرعة الانفعال والانجراف وراء المحفزات وصعوبة تكوين علاقات اجتماعية ناجحة.

يقال في علم النفس إنه يمكن في فترة لا تتجاوز 7 دقائق معرفة ما إذا كان الشخص الذي نتعامل معه ذكيا عاطفيا أم لا. لكن ما السمات التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار لتحديد مدى الذكاء العاطفي للمحيطين بنا؟

في تقرير نشرته مجلة "لامنتي إس مارافيوسا" (lamenteesmaravillosa) الإسبانية، تقول الكاتبة فاليريا سباتير إن الذكاء العاطفي يختلف عن الذكاء المعرفي، ويتمحور أساسا حول القدرة على التعبير عن المشاعر والسيطرة على الانفعالات والتكيف مع المواقف المختلفة.

ويؤكد الخبير في الذكاء العاطفي دانيال غولمان أنه من السهل أن نتعرف على الشخص ذي الذكاء العاطفي المنخفض مقارنة بغيره، حيث تتسم هذه الفئة من الناس بالسلوك الصاخب وسرعة الانفعال والانجراف وراء المحفزات وصعوبة تكوين علاقات اجتماعية ناجحة. لكن ما السمات التي تكشف لنا عن الشخص الذي يتمتع بقدر كبير من الذكاء العاطفي؟

مقاييس نفسية

ركزت الأبحاث العلمية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي على تحديد مقاييس نفسية معينة لتقييم الذكاء العاطفي، ومنها الأبحاث التي أجريت في جامعة كوينزلاند، وقد استمر تطوير هذه المقاييس إلى اليوم.

هناك أشخاص يتمتعون بقدرة استثنائية على التواصل مع الآخرين وإبهارهم، ويعبرون عن أنفسهم بشكل مميز، ويقدمون الحجج ببراعة، وأحيانا من دون ترك مجال للآخرين للتعليق والتعبير عن آرائهم. وتساعدنا هذه الأدوات في تقييم مستوى الذكاء العاطفي للأشخاص المحيطين بنا.

الشخص الذي يتمتع بالذكاء العاطفي يأخذ بالاعتبار ردود أفعال الآخرين، ولا يفقد التواصل البصري (بيكسلز)

نقاط تقييم الذكاء العاطفي

بشكل عام، يمكن لهذا النوع من الأشخاص أن ينال إعجابنا، ولكن يجب مراعاة بعض النقاط لتقييم مدى الذكاء العاطفي، وفيما يلي أبرز تلك السمات:

الإنصات الجيد للآخرين.

المحاججة بطريقة واثقة مع احترام أفكار الآخرين.

الأخذ بالاعتبار ردود الأفعال الآخرين، وعدم فقدان التواصل البصري.

التعاطف.

فهم ما يدور حول المرء وإظهار ردود فعل إيجابية تثري النقاش.

قد يغضب أو يحزن أو يشعر بخيبة أمل، لكنه يعرف كيف يتحكم بمشاعره.

التفكير العقلاني

من السهل التعرف على الشخص الذي يتمتع بالذكاء العاطفي، عندما نرى تعامله مع المشاكل والمواقف المعقدة والخلافات والأخطاء. فقد يشعر الشخص الذكي عاطفيا بالضيق، لكنه لا يندفع إلى رد الفعل بشكل سريع، بل يفكر بعقلانية قبل أن يفعل أي شيء.

الشخص الذكي عاطفيا ينقل جرعات من الطاقة الإيجابية للآخرين بغض النظر عما يشعرون به (بيكسابي)

مهارات التواصل الاجتماعي

تتجاوز المهارات الاجتماعية التواصل الجيد مع الآخرين، وتشمل سمات أخرى من بينها:

تقبل النقد ورد الفعل من دون إيذاء مشاعر الآخرين.

التعامل بعقلانية مع مشاعر العداء والكراهية.

القدرة على التفكير بشكل منطقي لحل المشاكل.

التعامل الجيد في البيئة السلبية.

نقل جرعات من الطاقة الإيجابية للآخرين بغض النظر عما يشعرون به.

التفاوض بشكل مميز.

معرفة كيفية الاعتذار عند ارتكاب أي خطأ.

الحزم في الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين.

إذا كنت تشعر بالراحة في التعبير عن نفسك من دون خوف من الحكم عليك بشكل سلبي، فأنت تتعامل مع شخص ذكي عاطفيا (بيكسابي)

يجعلونك تشعر بالراحة

هناك مفتاح يسير للتعرف على الشخص الذي يتمتع بذكاء عاطفي، فقط حاول أن تقيم شعورك تجاهه، فإذا كنت تشعر بالراحة في التعبير عن نفسك من دون خوف من الحكم عليك بشكل سلبي، فأنت تتعامل مع شخص ذكي عاطفيا.

في الواقع، يوفر الذكاء العاطفي بيئة خصبة لتعزيز احترام الذات والإحساس بالاحترام والأمان النفسي، لذلك من المهم أن تتعرف على هذه النوعية من الأشخاص الذين يمكن أن تثق بهم تماما.