حريات|السودان

أمنستي تتهم الدعم السريع باقتراف جرائم "عرقية" خطيرة بدارفور

Villagers run away with their belongings from a fire in Kuma Garadayat, a village located in North Darfur controlled by members of SLA-Free Will faction, a signatory of the Darfur Peace Agreement (DPA) May 19, 2011. Some shelters caught on fire accidentally while UN agencies, OCHA, UNHCR and FAO, were participating in an operation conducted by UNAMID to secure access to remote, conflict-affected areas. REUTERS/Albert Gonzalez Farran/UNAMID (SUDAN - Tags: SOCIETY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS
عمليات الاقتتال في دارفور أدت إلى نزوح جماعي واسع (رويترز)
20/6/2023

اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع وبعض المليشيات المتحالفة معها باقتراف جرائم خطيرة، من قتل وأعمال عنف جنسي وحرق منازل، في غرب دارفور، وقالت إن المدنيين هناك باتوا في "خطر محدق".

وقالت المنظمة إنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي "تفيد بوقوع عمليات قتل موجهة ذات دوافع عرقية، وأعمال عنف جنسي، وحرق منازل على نطاق واسع، ونزوح جماعي لسكان غرب دارفور من غير العرب -ولا سيما في مدينة الجنينة وحولها- على أيدي قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها".

وأضافت أن هذا العنف المتصاعد يحمل أوجه تشابه مثيرة للقلق مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور منذ 2003.

وطالبت المنظمة الحقوقية قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بالسماح بمرور آمن للمدنيين الفارين من النزاع.

ووفق المنظمة فإن "تقارير موثوقة تشير إلى أن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها قتلت أو أصابت الكثيرين في غرب دارفور".

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى أن يدعم بشكل عاجل الاستجابة الإنسانية في السودان، مشيرة إل أن ملايين السودانيين، داخل البلاد وخارجها، يعتمدون على هذه الاستجابة.

وحثت المنظمة أطراف النزاع في السودان على الامتثال للقانون الإنساني الدولي ووقف الانتهاكات ضد المدنيين فورا.

وذكّرت المنظمة بحادثة إلقاء القبض على خميس أبكر، والي غرب دارفور في 14 الشهر الجاري وقتله على يد مقاتلي قوات الدعم السريع، وذلك بعد ساعات فقط من اتهامه علنا لقوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في الجنينة.

وقدّرت الأمم المتحدة أن آلاف الأشخاص قتلوا أو أصيبوا منذ تصاعد النزاع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أبريل/نيسان 2023.

المصدر : منظمة العفو الدولية