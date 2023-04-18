أمنستي والصليب الأحمر يدعوان لحماية المدنيين في السودان وإسعافهم

دعت منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع في السودان لضمان حماية المدنيين مع بلوغ عدد قتلاهم 180 فضلا عن 1800 جريح.

وحثتا السلطات السودانية وجميع أطراف النزاع على ضمان وصول فوري وغير مقيد ومستدام للجهات الفاعلة الإنسانية لرصد وتقييم احتياجات المدنيين وتقديم المساعدة لهم.

يأتي ذلك بينما تدخل المعارك بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يومها الرابع، مع وجود العديد من المدنيين عالقين وسط هذا الصراع وهم يعانون.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا تيغيري تشاغوتا إن استخدام الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك المدفعية والدبابات والطائرات النفاثة في المناطق المكتظة بالسكان في الخرطوم، تسبب في مقتل العديد من المدنيين وتدمير هائل للممتلكات.

وأضاف "يجب على أطراف النزاع التوقف فورًا عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة في محيط تجمعات المدنيين".

وقال إن على شركاء السودان الإقليميين والدوليين أن يشجعوا علنا أطراف النزاع على احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وأن يوقفوا هجماتهم العشوائية على الفور.

من ناحيتها، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. ويشمل ذلك تيسير عمل المنظمات الإنسانية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع إصابات ووفيات بين المدنيين، وضمان سلامة سيارات الإسعاف والطواقم الطبية وتيسير وصولهم إلى المصابين على وجه السرعة، ومعاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية.

وعبر ألفونسو فيردو بيريز رئيس بعثة اللجنة الدولية في السودان عن القلق البالغ إزاء امتداد تأثير القتال إلى المناطق المكتظة بالسكان، ودعا جميع الأطراف إلى "تيسير عمل المنظمات الإنسانية حتى تقدم المساعدة لمن هم في حاجة إليها".