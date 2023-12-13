تحقيق قضائي إسرائيلي في استشهاد أسير تعرض للتعذيب

قرر قاض إسرائيلي فتح تحقيق في ظروف وفاة أسير فلسطيني يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق ما أفادت به مؤسستان حقوقيتان.

وجاء في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني، أن القاضي الإسرائيلي في محكمة الخضيرة (شمالي إسرائيل) قرر مساء الاثنين "فتح تحقيق فوري في قضية استشهاد الأسير عبد الرحمن أحمد مرعي (33 عاما) من بلدة قراوة بني حسان/سلفيت (شمال)".

وأوضحت المؤسستان أن قرار القاضي جاء بعدما تبيّن للمحكمة أن الأسير الشهيد مرعي "تعرض للضرب المبرح والتعذيب، حيث توجد إصابات وعلامات وآثار للجريمة على جسده".

وذكر البيان أن القاضي طلب من الشرطة الإسرائيلية تزويد المحكمة "بتفاصيل الجهة التي حققت في حادث استشهاد الأسير مرعي من قبل إدارة السجون، على أن يتم تزويد المحكمة ومحامي عائلة الشهيد بتقرير الطب الشرعي حتى تاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول 2023".

وأشار إلى أن "مرعي توفي في سجن مجدو شمالي إسرائيل يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بعد هجمة شرسة شنتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى والأسيرات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث ارتقى (شهيدا) 6 أسرى في السجون منذ ذلك التاريخ".

واعتقل مرعي يوم 25 فبراير/شباط الماضي، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، أكبرهم يبلغ من العمر 11 عاما وأصغرهم يبلغ من العمر 4 سنوات، وله شقيق شهيد هو محمد مرعي، الذي استشهد عام 2005، وفق البيان.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توجهت هيئة الأسرى إلى الوسيطين القطري والمصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة ودول العالم "بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف هجمته الانتقامية والجرائم الممنهجة التي يشنها علينا داخل السجون" بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت، في بيان أصدرته حينها نقلا عن "الحركة الوطنية الأسيرة" التي تمثل الأسرى بالسجون الإسرائيلية، إن "الاحتلال الصهيوني قام بإخضاعنا لظروف اعتقال خطرة، وتحويل السجون إلى مقابر حديدية قاتلة، وشن عمليات اغتيال وإعدام ممنهج بحق الأسرى أدت إلى استشهاد عدد منهم".