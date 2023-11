كتب مقالا لصحيفة أميركية.. اختطاف إسرائيلي لشاعر فلسطيني ودعوات لحمايته

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي أنباء اعتقال القوات الإسرائيلية للشاعر الفلسطيني مصعب أبو توهة خلال نزوحه برفقة زوجته وأطفاله إلى جنوب غزة.

وأعربت منظمة "قلم أميركا" عن القلق إزاء الأنباء الواردة عن احتجاز مصعب، المؤسس للمكتبة الوحيدة باللغة الإنجليزية والحائز على العديد من الجوائز الأدبية، وقالت إنها تسعى للحصول على المزيد من التفاصيل عنه، ودعت لحمايته.

PEN America is concerned by reports that poet Mosab Abu Toha, the founder of Gaza's only English language library, has been taken into custody by Israel's Defense Forces in Gaza. We are seeking more details and call for his protection. Our 2022 interview: https://t.co/rn1szUZVCR — PEN America (@PENamerica) November 20, 2023

وأكد شقيقه حمزة مصطفى أبو توهة خبر اعتقاله في تغريدة قال فيها "أخذه الجيش عند وصوله إلى الحاجز مغادرا من الشمال إلى الجنوب. دخلت زوجته وأولاده الجنوب، بينما قام الجيش باعتقال أخي، ولا ندري عنه شيئا، مع العلم أن السفارة الأميركية أرسلت له ولعائلته للسفر عبر معبر رفح، أرجو أن يتواصل أحد من أصدقاء مصعب الأجانب مع الصليب الأحمر".

أنا شقيق مصعب، الجيش أخذ مصعب عندما وصل الحاجز مغادرًا من الشمال إلى الجنوب الذي أمر الجيش بالانتقال إليه، زورجته وأولاده دخلوا الجنوب وقام الجيش باعتقال أخي مصعب، ولا ندري عنه شيئًا، مع العلم أن السفارة الأمريكية أرسلت له ولعائلته للسفر عبر معبر رفح، لو أحد من أصدقاء مصعب… pic.twitter.com/a0sDxw6tlo — حمزة مصطفى أبو توهة (@HamzaAbuToha) November 20, 2023

وكان مصعب قد كتب مقالا في صحيفة "نيويوركر" يصف فيه مشاهد قاسية من الحرب على غزة، والمنازل التي استحالت بين ليلة وضحاها إلى ركام، ساردا قصص أبنائه وهم ينتفضون من صوت القنابل ومخاوفهم من الموت.

وأعرب أصدقاء وأفراد من عائلة أبو توهة ومدونون وناشطون عن قلقهم البالغ عبر المنصات حيال اختفاء مصعب، وأمانيهم بالإفراج عنه.

In 2019 I was a fellow resident in an artist’s program at Harvard. One of my co fellows was Palestinian poet and writer @MosabAbuToha together with his family they told the world about life, survival, beauty and pain in Gaza. Mosab is one of those people you can’t stop>> pic.twitter.com/4KWXgG2vcM — Noam Shuster Eliassi (@ShusterNoam) November 21, 2023

وغردت الفنان أمل جيث "تطالب منظمة قلم أميركا بحماية مصعب وجميع أولئك الذين يساهمون في الأدب والخطاب الفكري".

وعبرت المحررة الرقمية لورا ألباست "منذ اختطاف مصعب من عائلته لم يسمع أحد أي شيء عنه منذ ذلك الحين. ما زلت أتذكر أنه قبل شهرين فقط، كنت أنا ومصعب نتحدث عن الأدب في مقهى في فيلادلفيا، ويريني صورا لأطفاله الرائعين، أناشد ممثلي ماساتشوستس أن يفعلوا شيئا، وأن يعيدوا مصعب".

Palestinian Poet Mosab Abu Toha Allegedly Kidnapped by Israeli Forces in Southern Gaza.

It's concerning to hear about poet Mosab Abu Toha's detention.@PENamerica 's call for his protection highlights the importance of safeguarding the rights of individuals, especially those who… pic.twitter.com/6VyBbcizx1 — AMAL JITH (@AmaljithRamesan) November 20, 2023

وتحدثت دار نشر "أضواء المدينة" عبر منصة "إكس" عن مقترح سبق أن تم تقديمه في جامعة هارفارد من أن يتواصل المعنيون مع محام من بوسطن يسمى سامي النابلسي، ليحيل الأمر إلى مسؤولين رفيعين في وزارة الخارجية.

IDF arrested Gaza's most prominent poet Mosab Abu Toha. He wrote this haunting essay about the war for the New Yorker. PEN America has called for his immediate release.https://t.co/VMuSnLdM87 — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) November 20, 2023