"الصهاينة يهددون حياتي".. ناشطة أميركية تروي تفاصيل صادمة بسبب موقفها الداعم لفلسطين

لا أشعر بالأمان"، بهذه الكلمات عبرت الناشطة الأميركية "كالا والش" عن استيائها من المضايقات المتكررة التي تحدث لها في بيئة العمل بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

وغردت والش -وهي متطوعة في حركة مقاطعة إسرائيل- عبر حسابها على تويتر قائلة "لم أعد أشعر بالأمان بعملي لأن الصهاينة يضايقون صاحب العمل الذي أعمله لديه، وذلك بسبب نشاطي المؤيد لفلسطين".

وتواصلت وكالة "سند" للرصد والتحقق الإخباري مع الناشطة الأميركية، للوقوف على التفاصيل المتعلقة بالتهديدات التي تتعرض لها، وقالت والش "نشاطي تجاه القضية الفلسطينية بدأ عندما كنت أبلغ من العمر 15 عاما، وأول مرة تلقيت فيها تهديدا بالقتل في حياتي كانت العام الماضي، عندما شاركت في مطالبة السيناتور الأميركي إدوارد ماركي بالتدخل لوقف عدوان إسرائيل على غزة".

I don't feel safe at work anymore because Zionists are harassing my employer about my pro-Palestine work. I'm literally a teenager who works in customer service.

Because of death threats from Zionists, I'm getting a week of PTO from work

Thank you for all the support 💜

None of this compares to the violence the occupation inflicts on Palestinians daily. In the imperial core, it is the least we can do to risk our safety to fight back

— Calla (@CallaWalsh) June 12, 2022