اليونسكو: نتابع وضع التعليم والصحافة والتراث "عن كثب" في أفغانستان

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إنها "تتابع عن كثب" الأحداث في أفغانستان وإنها "قلقة بشكل خاص بشأن مصير النساء والأطفال".

وتعرب الوكالة الأممية التي تتخذ من باريس مقرا، عن قلقها حيال المسائل التي تشكل جزءا من مهامها ومنها التعليم، خصوصا للفتيات، وسلامة الصحفيين والحفاظ على التراث.

وقالت اليونسكو "نحن قلقون خصوصا من تأثير الصراع على النساء والفتيات. التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وضروري لممارسة حقوق الإنسان الأخرى ولتنمية أفغانستان".

وأضافت "ندعو إلى حماية الحق في التعليم للجميع دون تمييز. يجب أن تتاح لجميع التلاميذ والطلاب والأساتذة والعاملين في مجال التعليم، إمكانية الوصول إلى بيئات تعليمية آمنة".

وفي ظل نظام طالبان السابق (1996-2001)، منعت النساء من الخروج من دون محرم وأيضا من العمل، كما منعت الفتيات من الذهاب إلى المدارس.

لكن طالبان خلال مؤتمرها الصحفي الأول يوم الثلاثاء، حاولت طمأنة العالم وأكدت أنها ستضمن "عمل النساء وفقا للمبادئ الإسلامية".

كذلك، أشارت اليونسكو إلى ضرورة "احترام حرية الصحافة وسلامة الصحفيين ولا سيما الصحفيات".

كما أوضحت المنظمة أهمية التراث في هذا البلد "الثري والمتنوع والذي يملك قيمة كبيرة لكل البشرية" و"الذي يجب حمايته".