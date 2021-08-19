البث الحي
حريات|أفغانستان

اليونسكو: نتابع وضع التعليم والصحافة والتراث "عن كثب" في أفغانستان

عنصر من طالبان يقف للحراسة عند بوابة مدخل مطار كابل الدولي (رويترز)
عنصر من طالبان يقف للحراسة عند بوابة مدخل مطار كابل الدولي (رويترز)
19/8/2021

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إنها "تتابع عن كثب" الأحداث في أفغانستان وإنها "قلقة بشكل خاص بشأن مصير النساء والأطفال".

وتعرب الوكالة الأممية التي تتخذ من باريس مقرا، عن قلقها حيال المسائل التي تشكل جزءا من مهامها ومنها التعليم، خصوصا للفتيات، وسلامة الصحفيين والحفاظ على التراث.

وقالت اليونسكو "نحن قلقون خصوصا من تأثير الصراع على النساء والفتيات. التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وضروري لممارسة حقوق الإنسان الأخرى ولتنمية أفغانستان".

وأضافت "ندعو إلى حماية الحق في التعليم للجميع دون تمييز. يجب أن تتاح لجميع التلاميذ والطلاب والأساتذة والعاملين في مجال التعليم، إمكانية الوصول إلى بيئات تعليمية آمنة".

وفي ظل نظام طالبان السابق (1996-2001)، منعت النساء من الخروج من دون محرم وأيضا من العمل، كما منعت الفتيات من الذهاب إلى المدارس.

لكن طالبان خلال مؤتمرها الصحفي الأول يوم الثلاثاء، حاولت طمأنة العالم وأكدت أنها ستضمن "عمل النساء وفقا للمبادئ الإسلامية".

كذلك، أشارت اليونسكو إلى ضرورة "احترام حرية الصحافة وسلامة الصحفيين ولا سيما الصحفيات".

كما أوضحت المنظمة أهمية التراث في هذا البلد "الثري والمتنوع والذي يملك قيمة كبيرة لكل البشرية" و"الذي يجب حمايته".

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من حريات

لتهديدها الخصوصية.. جماعات سياسية وحقوقية تطالب آبل بإلغاء خطط فحص الرسائل والصور المخزنة

خطط فحص الرسائل على هواتف الأطفال تثير قلق الكثير من الحقوقيين (أسوشيتد برس)

مراسلون بلا حدود تشير لـ"تطمينات" من طالبان بشأن حرية الصحافة

صحفية أفغانية تغطي مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في هرات بوقت سابق (الأوروبية)

كانوا في طريقهم لإسبانيا.. مصرع 47 مهاجرا قبالة ساحل موريتانيا

مهاجرون من جنوب الصحراء نجحوا بوقت سابق في الوصول إلى جزر الكناري (الأوروبية)

قانون جديد للعقوبات في العراق.. وهذه أبرز بنوده

صالح أكد أن التعديلات الجديدة هي الأشمل على القانون منذ العام 1969 (وكالة الأنباء العراقية)
الأكثر قراءة

الحياة قبل اختراع العراقيين للصابون.. لماذا كان ملوك أوروبا يخشون الاستحمام؟

البابليون القدماء هم من اخترعوا الصابون والأدلة على ذلك هي أوان طينية بابلية مؤرخة في 2800 قبل الميلاد (بيكسابي)

معضلة تواجه طالبان.. الغازي الوحيد الذي لن يخرج من أفغانستان

مقاتلو طالبان أظهروا تعلقهم بالتقنية خلال الأيام الأخيرة (مواقع التواصل)
logo

مقبرة الإمبراطوريات.. حين سحق الأفغان جيوش بريطانيا العظمى

أفغانستان.. طالبان تعد بتشكيل حكومة تشمل نساء واتصالات دولية حثيثة لتنسيق المواقف من الحركة

(الجزيرة)