يهدد حياتهن ويحرمهن من التعليم.. زواج القاصرات بجنوب السودان

قالت منظمة أوكسفام الإغاثية الدولية إن زواج القاصرات في دولة جنوب السودان حرم 70% من الفتيات من التعليم، وحذرت من تفشي الظاهرة التي "تعرض حياتهن لخطر الموت".

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة -ومقرها مدينة أكسفورد وسط جنوب إنجلترا- عن تأثيرات الفقر والصراع على الزواج المبكر في جنوب السودان.

وقالت المنظمة "سيحرم جيل آخر من الفتيات من فرص التعليم في دولة جنوب السودان، وسيواجه مخاطر كبيرة أثناء الولادة، وسيكون عرضة للعنف الجنسي، إذا لم يتم تكثيف الجهود لإنهاء زواج القاصرات".

وأشارت إلى أن زواج القاصرات يعرض الفتيات لمصاعب الحمل والولادة، في بلد يعد من الدول الأعلى عالميا في نسبة وفيات الأمهات، بل من أصعب البلدان التي يمكن أن تحصل فيها الفتيات على التعليم.

وأفادت بأنها وجدت خلال المسح الذي أجرته على بلدة نيال شمالي البلاد أن 70% من الفتيات يتم تزويجهن قبل بلوغ الـ18 من العمر، كما وجدت بين كل 10 فتيات فتاة واحدة تم تزويجها قبل بلوغ الـ15.

من جانبها، قالت مستشارة السياسات بالمنظمة في التقرير إليسا بوشانان إن تصاعد معدلات الفقر والجوع طوال السنوات الخمس الماضية من الحرب الأهلية، أرغم العديد من الأسر على تزويج بناتها القاصرات، والحصول على المهر للبقاء على قيد الحياة.