هذه مضاعفات لقاحات كورونا.. ولكنها نادرة واحتماليتها أقل من أن تعضك سمكة قرش

حققت لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" نجاحا هائلا في جهود السيطرة على الجائحة في العالم، وبدأت العديد من الدول بتخفيف الإجراءات الاحترازية والإغلاقات. ومع أن اللقاحات قد ترتبط بمضاعفات، إلا أنها نادرة جدا وأقل بكثير من المضاعفات الناجمة عن مرض كورونا نفسه.

في هذا التقرير الخاص، نستعرض أحدث المعطيات حول مضاعفات لقاحات كورونا النادرة لبعض اللقاحات، ونبين أن خطرها أقل بكثير من فوائد الحصول على اللقاحات، فالهدف من هذا التقرير:

توضيح أهمية اللقاحات، وأنه حتى مع وجود مضاعفات فهي نادرة، وأقل بكثير من فوائد اللقاح، وفقا لتصريحات المؤسسات الطبية.

تعريف القارئ بالمضاعفات المحتملة لكل نوع من اللقاحات، بحيث يكون على بينة ويتوجه إلى الطبيب أو الطوارئ مباشرة إذا شك بأنه يعاني من إحدى هذه المضاعفات النادرة، للتعامل معها بأسرع ما يمكن.

لم يشمل التقرير جميع اللقاحات الموجودة، إذ إن بعضها لا توجد عنها معطيات كافية. استشر طبيبك والهيئات الصحية في بلدك حول تفاصيل وتحديثات اللقاح الذي ستتلقاه، إضافة إلى اللقاحات المذكورة هنا.

ويقول الخبراء إن مخاطر الآثار الجانبية الخطيرة للتطعيم تظل أقل بكثير من فوائدها. فاللقاحات فعالة للغاية في الوقاية من الحالات الشديدة من المرض والوفاة، وحتى ضد السلالات الجديدة من كورونا.

وتقول إيفون مالدونادو عالمة أوبئة الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة ستانفورد -في تصريح لموقع "ساينس نيوز" (science news)- إن الآثار الجانبية المعروفة بأنها تسببها اللقاحات عادة ما تكون قصيرة العمر وتختفي من تلقاء نفسها أو يمكن علاجها أو عكسها.

وتقول مالدونادو إن عدد حالات الآثار الجانبية القليلة لكل مليون جرعة من اللقاح "أقل من احتمالية تعرضك للعض من قبل سمكة قرش إذا ذهبت إلى الشاطئ، أو الدهس من سيارة إذا عبرت الشارع، أو الموت في حادث تحطم طائرة، ومع ذلك يبدو أننا نذهب إلى الشاطئ، ونعبر الشارع ونستقل الطائرات كل يوم".

لقاح "فايزر- بيونتك" (Pfizer-Biontech) ولقاح "مودرنا" (Moderna)

التهاب القلب

هذان اللقاحان يعتمدان على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال "إم آر إن إيه" (MRNA). ويوم الجمعة الماضي قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك صلة "محتملة" بين حالات الالتهاب في القلب واللقاحات التي تعتمد هذه التقنية ضد كوفيد-19، لكن فوائد هذه الأمصال تفوق مخاطرها، مؤكدة بذلك تقارير أوردها خبراء أميركيون.

وأوضح خبراء من اللجنة الاستشارية لسلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية في بيان أنه تم الإبلاغ عن حالات لـ"التهاب عضلة القلب" (Myocarditis) والتهاب غشاء القلب "التهاب التامور" (Pericarditis) في العديد من البلدان، ولا سيما الولايات المتحدة.

وأشاروا إلى أن "الحالات التي تم الإبلاغ عنها حدثت بشكل عام في الأيام التي أعقبت التطعيم، وبشكل أكثر عند الشباب وفي كثير من الأحيان بعد الجرعة الثانية من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال ضد كوفيد-19.

وبعد مراجعة المعلومات المتوفرة حتى الآن، خلص خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أن "البيانات الحالية تشير إلى وجود صلة سببية محتملة بين التهاب عضلة القلب ولقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال".

وفي المقابل، أشاروا إلى أن "فوائد لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال تفوق المخاطر في الحد من حالات الاستشفاء والوفيات الناجمة عن الإصابة بكوفيد-19".

أضاف خبراء منظمة الصحة العالمية أن البيانات المتاحة تشير إلى أن الإصابة بالتهاب عضلة القلب والتهاب غشاء القلب بعد التطعيم خفيفة بشكل عام وتستجيب للعلاج، مشيرين إلى أن "المتابعة جارية لتحديد التأثيرات على المدى الطويل".

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت السلطات الصحية الأميركية بالفعل وجود صلة "محتملة" بين لقاحات ضد كوفيد-19 من لقاحي فايز-بيونتك ومودرنا وحالات نادرة من التهابات في القلب لدى اليافعين والشباب لكن فوائد هذه العلاجات لا تزال "تفوق بكثير" المخاطر.

وفحصت لجنة تقييم المخاطر واليقظة الدوائية التابعة لوكالة الدواء الأوروبية -في اجتماعها المنعقد بين الخامس والسادس من يوليو/تموز الجاري- أحدث البيانات الواردة من أوروبا وأكدت وجود علاقة سببية معقولة بين التهاب عضلة القلب واللقاحات بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ويتسبب مرض كوفيد-19 بحد ذاته أحيانا في الإصابة بالتهاب عضلة القلب. على سبيل المثال، من بين 1597 رياضيا جامعيا أصيبوا بعدوى كورونا تبين أن 37 منهم يعانون من علامات التهاب عضلة القلب، حسبما أفاد الباحثون في 27 مايو/أيار الماضي بمجلة "جاما كارديولوجي" (JAMA Cardiology).

والتهاب عضلة القلب مرض نادر يعتقد الخبراء أنه ينتج عادة عن فيروس. ومن أكثر أعراضه شيوعا هو ألم الصدر، وغالبا ما يتم علاجه بالعقاقير المضادة للالتهابات أو بجرعات دعم من الأكسجين إذا لزم الأمر.

وقال تقرير لموقع "لو سوار" (Le Soir) البلجيكي إن هذه الآثار الجانبية لوحظت بشكل رئيسي في غضون 14 يوما من تلقي التطعيم، وفي كثير من الأحيان بعد أخذ الجرعة الثانية خاصة لدى الرجال البالغين الأصغر سنا، بتسجيل وفاة واحدة من بين 5 أشخاص لوحظت عليهم هذه الآثار، وهم إما من كبار السن أو يعانون من أمراض مزمنة.

أعراض التهاب القلب

رغم إمكانية اختلاف الأعراض؛ فإنها غالبا ما تشمل:

ضيق التنفس

خفقان القلب

ألم في الصدر

الحساسية

وفقا لموقع "ساينس نيوز" فإنه من بين كل مليون جرعة تعطى من لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال سيحدث بشكل عام حوالي 2.5 إلى 11.1 تفاعلا حساسيا شديدا لمكون يسمى "بولي إيثيلين جلايكول" (polyethylene glycol)؛ ولهذا السبب تتم مراقبة الأشخاص عادة لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد الحقنة.

ومن الواضح أن الخطر أعلى بالنسبة للأشخاص الذين لديهم حساسية من البولي إيثيلين جلايكول، وربما ينبغي عليهم تجنب أخذ لقاحات الرنا المرسال. وأفاد باحثون في أبريل/نيسان الماضي في دورية "حوليات الطب الباطني" (Annals of Internal Medicine) أنه إذا تم تقسيم اللقاح إلى جرعات أصغر، فقد يظل الأشخاص الذين يعانون من الحساسية النادرة قادرين على الحصول على الحقن بأمان.

أعراض فرط الحساسية

التأق حالة من فرط الحساسية تؤدي إلى رد حاد من جهاز المناعة، ينجم عنه تهديد لحياة الشخص، وتحدث عادة هذه الحالة في حساسية الأطعمة، وحساسية لدغات الحشرات، وحساسية الأدوية، كما قد تحدث أيضا مع أنواع أخرى من الحساسية. وقد تحدث مع أخذ لقاح به مادة يتحسس منها الشخص.

وتشمل أعراض فرط الحساسية

الدوار.

ضيق في التنفس.

تسارع النبض وضعفه.

طفح جلدي.

غثيان وقيء.

تضخم في المجاري التنفسية قد يؤدي لانسدادها.

فقدان الوعي.

قد تؤدي نوبة التأق إلى وفاة الشخص إذا لم يتم إسعافه.

قبل تلقي اللقاح أخبر الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساسية. وبعد تلقي اللقاح انتظر ولا تغادر حتى يخبرك مقدم الرعاية الصحية ويتأكد من عدم ظهور أعراض تحسسية. إذا ظهرت عليك أعراض تحسسية سيقدم لك مقدم الرعاية الصحية الإسعاف اللازم.

لقاح "جونسون آند جونسون" (Johnson & Johnson)

متلازمة "غيلان باريه"

أصدرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بيانا بشأن لقاح جونسون آند جونسون عن تسجيل ما يقرب من 100 حالة لاضطراب عصبي نادر يسمى "متلازمة غيلان باريه" (Guillain-Barre GBS) بعد تلقي هذا اللقاح، وذلك وفقا لمجلة "فوربس" (Forbes).

حالات متلازمة غيلان باريه ظهرت بعد حوالي أسبوعين من تلقي اللقاح، وشوهدت في الغالب لدى الرجال فوق سن الـ50.

ومتلازمة غيلان باريه هي متلازمة نادرة يحدث فيها تفاعل المناعة الذاتية في الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وحتى الشلل. قد تبدأ الأعراض على شكل وخز غامض أو مشية غير مستقرة أو تغيرات في الرؤية أو تقلصات. إذا تطور فيمكن أن يؤدي إلى شلل كامل للجسم، بما في ذلك شل عضلات التنفس. وهذا يستلزم التنبيب والتهوية الميكانيكية (الوضع على التنفس الصناعي) في وحدة العناية المركزة.

وغالبا ما يلاحظ بعد العدوى الفيروسية، وعلى الأخص فيروس "زيكا" أو "الالتهابات البكتيرية المعدية المعوية". وبينما يتعافى معظم المرضى من متلازمة غيلان باريه، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف طويل الأمد أو اضطرابات في العضلات. ويسجل ما يقرب من بين 3 آلاف و6 آلاف حالة جديدة من متلازمة غيلان باريه كل عام في الولايات المتحدة. وتم تقديم ما يقرب من 13 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون حتى الآن في الولايات المتحدة.

أعراض متلازمة غيلان باريه

تبدأ أعراض المرض في القدمين والساقين قبل الانتقال إلى الذراعين والساقين، وتشمل الأعراض التالية:

ألم.

تنميل.

ضعف متزايد في العضلات.

مشاكل في تنسيق الحركات، إذ يصبح الشخص غير قادر على المشي دون مساعدة.

الضعف يؤثر على جانبي الجسم، وقد يزداد سوءا خلال عدة أيام.

خثار الجيب الوريدي المخي

في أبريل/نيسان الماضي سجلت عدة حالات تلقت لقاح جونسون آند جونسون وأصيبت بشكل نادر من الجلطة الدموية التي تهدد الحياة، والمعروفة باسم "خثار الجيب الوريدي المخي" (cerebral venous sinus thrombosis CVST)، وأصاب عدة أفراد، معظمهم من النساء بين سن 18 و48. وتوفيت 3 منهن. ومع ذلك فإن هذه الحالات نادرة للغاية.

أعراض خثار الجيب الوريدي المخي

صداع، وفقا لموقع "جونس هوبكينز" (Johns Hopkins Medicine).

رؤية مشوشة.

الإغماء أو فقدان الوعي.

فقدان السيطرة على الحركة في جزء من الجسم.

النوبات.

غيبوبة.

متلازمة نقص الصفيحات

بعد تقارير لـ8 حالات تجلط الدم مع "متلازمة نقص الصفيحات" (thrombocytopenia syndrome TTS) -وهو اضطراب نادر وشديد في تخثر الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية- أوصت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية وإدارة الغذاء والدواء الأميركية بإيقاف توزيع لقاح جونسون آند جونسون في أبريل/نيسان 2021.

وبعد إجراء مراجعة السلامة، رفعت الوكالتان الفدراليتان الإيقاف، وخلصت إلى أن "الفوائد المعروفة والمحتملة تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر وأن خطر الإصابة بمتلازمة نقص الصفيحات بعد التطعيم كان منخفضا جدا".

أعراض قلة الصفيحات قد تشمل ما يلي وفقا لمؤسسة "مايو كلينك":

كدمات في الجسم.

نزيف سطحي في الجلد.

نزيف لفترة طويلة من الجروح.

نزيف من اللثة أو الأنف.

دم في البول أو البراز.

دورة شهرية قوية بشكل غير عادي.

إعياء.

تضخم الطحال.

لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" (Oxford-AstraZeneca) و"معهد سيروم" (Serum Institute) في الهند

الجلطات الدموية

لاحظت وكالة الدواء الأوروبية وهيئة الصحة الدانماركية أن لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" قد أعقبه حوادث "جلطات دموية" (Blood clots).

ومن بين 5 ملايين شخص تلقوا هذا اللقاح، تم الإبلاغ عن 30 حالة من حالات جلطات الدم. وحالة واحدة في الدنمارك أدت للوفاة.

أعراض الجلطات الدموية وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة:

خفقان أو تشنج ألم وتورم واحمرار ودفء في الساق أو الذراع.

ضيق التنفس المفاجئ، وألم حاد في الصدر (قد يكون أسوأ عند الشهيق) وسعال أو سعال مصحوب بالدم.

يمكن أن تكون جلطات الدم مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها بسرعة. اتصل بالطوارئ فورا.

متلازمة نقص الصفيحات

في السابع من أبريل/نيسان 2021، خلصت وكالة الدواء الأوروبية إلى أن لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" يجب أن يحمل تحذيرا من متلازمة نقص الصفيحات كأثر جانبي نادر جدا.

ولقاح "كوفيشيلد" (Covishield) التابع لمعهد "سيرم" في الهند هو النسخة المصنعة محليا من لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا". ولم تبلغ الهند عن أية حوادث تخثر دموية متعلقة بكوفيشيلد.