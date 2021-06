هل تعاني من "الفواق" (hiccup) أو ما يعرف أيضا باسم الحازوقة أو الشهاق أو البوفهاق أو الزغطة؟ سنقدم لك طريقة مذهلة للتخلص منها، وذلك وفقا لدراسة طبية حديثة.

والفواق هو حركة غير مقصودة "تشنج" (spasm) في الحجاب الحاجز، وعضلات في قاعدة الرئتين، وذلك وفقا لـ"المكتبة الوطنية الأميركية للطب" (U.S. National Library of Medicine).

ويتبع التشنج إغلاق سريع للأحبال الصوتية، وينتج هذا الإغلاق صوتا مميزا، صوت "هيك" (hic).

وغالبا ما يبدأ الفواق بدون سبب واضح، وغالبا ما يختفي بعد بضع دقائق. وفي حالات نادرة يمكن أن يستمر الفواق لأيام أو أسابيع أو شهور.

سنتكلم الآن عن الطريقة الجديدة لعلاج الفواق، ثم لاحقا نعود لعرض المزيد من التفاصيل عن الفواق.

أداة جديدة لعلاج الفواق

العلاج الجديد للفواق هو أداة اسمها "أداة الشفط والابتلاع الإجبارية-إف آي إس إس تي" (the forced inspiratory suction and swallow tool-FISST)، والمسجلة ببراءة اختراع باسم "هيك أوي" (HiccAway)، وفقا لتقرير في "الغارديان" (The Guardian).

والأداة عبارة عن مصاصة على شكل حرف "إل" (L) به قطعة فم في أحد طرفيه، وغطاء قابل للتعديل، مع صمام ضغط على شكل ثقب صغير، من الجهة الأخرى.

يقوم الأشخاص الذين يعانون من الفواق بوضع الجهاز في كوب من الماء، واستخدامه للشرب.

وعرضت الدراسة التي نشرت في مجلة "جاما نتورك أوبن" (Jama Network Open) نتائج استخدام هذه الأداة، وكشفت النتائج أن الأداة أوقفت الفواق فيما يقرب من 92% من الحالات.

وقال الدكتور علي سيفي، الأستاذ المساعد في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو، وأحد مؤلفي الدراسة "إنه يعمل على الفور، ويستمر التأثير لعدة ساعات".

وشملت الدراسة 249 متطوعا، قال أكثر من ثلثيهم إنهم أصيبوا بالفواق مرة واحدة على الأقل شهريا.

فكرة الأداة تقوم على أن الشفط المطلوب لسحب الماء من خلال الجهاز يتطلب من العصب الحجابي أن يؤدي إلى تقلص الحجاب الحاجز، بينما يتضمن البلع اللاحق تنشيط العصب المبهم، من بين أمور أخرى. ونظرا لأن هذين العصبين مسؤولان عن الفواق في المقام الأول، يقول الباحثون إن إبقاءهم مشغولين يمنعهم من التسبب في الظاهرة غير المرغوب فيها.

وكتب الباحثون إن العلاجات المنزلية للتخفيف من الفواق، مثل حبس النفس، والتنفس في كيس ورقي، فعاليتها ضعيفة. وهناك حاجة إلى طريقة بسيطة وفعالة لإيقاف الفواق. تتميز "أداة الشفط والابتلاع الإجبارية" بتصميم منخفض التكلفة، وطريقة عمل مباشرة تحفز "العصب الحجابي" (phrenic nerve) و"العصب المبهم" (vagus nerve) عن طريق إحداث تقلص في "الحجاب الحاجز" (diaphragm) وإغلاق "لسان المزمار" (epiglottis)، على التوالي.

حل لمشكلة لم يطلبه أحد

ومع ذلك، فإن الدراسة لها قيود، بما في ذلك أنها لم تتضمن مجموعة تحكم (أي مجموعة لم تستخدم الأداة، واستخدمت طرقا أخرى) واستندت إلى نتائج مبلغ عنها ذاتيا.

قال الدكتور ريس توماس، استشاري طب الأعصاب وعلم الأعصاب في الصرع بجامعة نيوكاسل، (لم يشارك في الدراسة) إن الجهاز من المحتمل أن يعمل؛ ولكن "أعتقد أن هذا حل لمشكلة لم يطلبه أحد"، مشيرا إلى وجود خيارات أخرى فعالة، بما في ذلك أسلوبه المفضل في سد كلتا الأذنين بإحكام، أثناء شرب كوب من الماء من خلال مصاصة عادية.

وأضاف "أي شيء يسمح لك بنفخ صدرك وابتلاعه سيعمل".

الفواق.. المزيد من التفاصيل وعلاجات أخرى

الفواق شائع وطبيعي عند الأطفال حديثي الولادة والرضع. كما يمكن أن تشمل أسبابه.

الخضوع لجراحة في البطن.

مرض أو اضطراب يهيج الأعصاب التي تتحكم في الحجاب الحاجز، بما في ذلك "التهاب الجنبة" (pleurisy) -وهي البطانة المحيطة بالرئتين- أو الالتهاب الرئوي أو أمراض الجزء العلوي من البطن.

الأطعمة أو السوائل الساخنة.

التوابل.

الأبخرة الضارة.

السكتة الدماغية.

ورم يصيب الدماغ.

مع ذلك عادة لا يوجد سبب محدد للفواق.

ووفقا للمكتبة الوطنية الأميركية للطب لا توجد طريقة مؤكدة لوقف الفواق؛ لكن هناك عددا من الاقتراحات الشائعة التي يمكن تجربتها.

التنفس بشكل متكرر في كيس ورقي.

شرب كوب من الماء البارد.

تناول ملعقة صغيرة (4 غرامات) من السكر.

حبس الأنفاس.

متى يجب الاتصال بالطبيب؟

اتصل بالطبيب إذا استمر الفواق لأكثر من بضعة أيام.