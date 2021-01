منها شرب الماء مباشرة بعد الاستيقاظ.. 7 طرق لحرق الدهون كل يوم

من المعروف أن إدخال تغييرات على السلوك الغذائي وزيادة النشاط البدني من أفضل الحلول لإنقاص الوزن وتحسين الحالة الصحية بشكل عام، وهو هدف يسعى كثيرون لتحقيقه مع مطلع العام الجديد 2021.

يقول كنان مايو، في تقرير نشرته مجلة "إيت ذيس، نوت ذات" (Eat this, Not that) الأميركية، إنه إلى جانب أساليب إنقاص الوزن التقليدية، مثل اتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة بانتظام، هناك حيل أخرى وحركات بسيطة يمكن إدخالها في روتيننا اليومي لمعاضدة جهودنا للتخلص من الوزن الزائد. وفعالية هذه الحيل مثبتة بإجماع الخبراء، وهي ليست سهلة التنفيذ فقط، بل تساعد أيضًا في تسريع خفض الوزن.

والتالي 7 طرق لحرق الشحوم:

1- اشرب الماء مباشرة بعد الاستيقاظ

قبل المغادرة نحو حصة الرياضة في الصباح، من المهم شرب ما يكفي من الماء، حتى تتم عملية الأيض على أفضل وجه. وحسب تجربة نشرت في مجلة طب الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، فإنه بعد شرب المشاركين في التجربة كوبين من الماء (نصف لتر)، ارتفعت وتيرة التمثيل الغذائي لديهم بنسبة 30%.

ويعتقد الباحثون أن زيادة استهلاك الماء بفارق 6 أكواب يوميا سوف يزيد من حرق السعرات الحرارية بفارق 17400 سعر حراري في عام كامل، وهو ما يعني فقدان حوالي 2.5 كيلوغرام من الوزن.

2- احرص على ممارسة بعض الحركات التي تنشط التمثيل الغذائي

من بين الحيل الذكية لحرق المزيد من الدهون بشكل أسهل خلال اليوم هي القيام ببعض الأنشطة البسيطة على امتداد مختلف فترات النهار. ويُنصح بالصعود والنزول عبر الدرج عوضا عن المصعد. وتكرار هذا الأمر لعدة مرات يزيد من معدل ضربات القلب وينشط حرق الدهون.

3- تحرك حتى وأنت جالس

إذا كان من الصعب عليك إيجاد فرص للقيام بأنشطة بدنية بسيطة في مكان سكنك أو عملك، فهذا لا يعني أنه لا يمكنك تنشيط جسمك لحرق الدهون. وفي الواقع، يمكنك تحقيق ذلك بطريقة أكثر بساطة، وهي التململ وتحريك اليدين والرجلين باستمرار، أو المشي جيئة وذهابا داخل الغرفة.

وحسب دراسة علمية أجريت حول هذا الموضوع، فإن الإنسان عندما تتوقف عضلاته تمامًا عن الحركة فإن عملية التمثيل الغذائي لديه تتباطأ. بالمقابل أنت لست مجبرا على القيام بتمرين رياضي مكثف من أجل خفض وزنك، بل يكفي تحريك الذراعين أو الساقين عندما تكون مستلقيا على الأريكة.

4- استمع إلى الموسيقى خاصة في الصباح

إن إعداد قائمة بالأغاني المفضلة يمكن أن يمنحك الحماس والحيوية في الصباح، عندما يرن المنبه وتكون في حاجة للانطلاق.

5- اجعل فطورك مليئا بالبروتين

من أهم النصائح لخسارة الوزن وأكثرها فاعلية وسهولة، هي إستراتيجية تناول الغذاء الصحي الغني بالبروتينات. وحسب أوليفر باشفورث، الباحث في مجال الصحة والرياضة في بريطانيا، فإن استهلاك فطور غني بالبروتينات يعزز الكتلة العضلية، وبالتالي يمكنك من حرق المزيد من السعرات الحرارية مع مرور الوقت. كما أنه يمنحك شعورا بالشبع والامتلاء، وبالتالي يبقيك بعيدا عن الطعام لوقت طويل.

6- المشي

تعد الحركة شرطا أساسيا للحفاظ على حيوية الجسم وصحته، لذلك ينصح الأطباء دائما بممارسة نشاط رياضي يكون بسيطا وغير مرهق، حتى تتمكن من الاستمتاع به والالتزام به لوقت طويل. وهنا يعد المشي من أكثر الطرق فاعلية لحرق السعرات الحرارية.

7- تحضير حقيبة التمارين الرياضية في الليلة السابقة

إذا كان موعد ذهابك إلى قاعة التمرينات الرياضية هو يوم الغد صباحا، فإنه من الأفضل أن تجهز كل شيء مسبقا في الليل، حتى تحل كل المشكلات التي تواجهك. أما إذا أجلت التحضيرات إلى الصباح، فإن مواجهتك لأي صعوبة مثل عدم العثور على سترتك أو حذائك سوف يدفعك للتكاسل وعدم الذهاب لصالة الرياضة.

فعندما يكون الإنسان في حالة خمول في الصباح الباكر، فإنه لا شعوريا يبحث عن أعذار لتجنب الخروج وممارسة الرياضة، لهذا من الأفضل تحضير كل المستلزمات بشكل مسبق، لتسهيل الأمر على نفسك.