‫كيف تواجه نوبات الجوع الشديدة؟‬

تنتاب المرء من حين لآخر نوبة جوع شديدة ‫يتوق فيها إلى تناول شيء معين رغم عدم وجود مبرر للجوع، وغالبا ما تتجه هذه الرغبة إلى مواد غنية بالكربوهيدرات ‫والدهون مثل الشوكولاته ورقائق البطاطس. فكيف يمكن مواجهة هذه النوبة؟

‫أوضح خبير التغذية الألماني أدريان مويله أنه في حالة الجوع الحقيقي ‫يفقد الجسم طاقته ويطلق الشعور بالرغبة في تناول شيء حلو يتم به رفع ‫مستوى السكر في الدم مرة أخرى. أما في هجمات الجوع الشديدة فإن الجسم لا تنقصه مواد غذائية.

‫والأطعمة التي يرغب الجسم في تناولها خلال هجمات الجوع الشديدة، هي التي تحتوي على الكربوهيدرات ‫والغنية بالدهون مثل البيتزا ورقائق البطاطس والشوكولاته، وليس الخيار ‫أو قطع التفاح.

‫المشاعر والعواطف

من جانبها، ترى خبيرة التغذية الألمانية مايكه إيرليشمان أن المشاعر ‫والعواطف تلعب دورا مهما أيضا، فربط بعض الأطعمة بأحداث ومشاعر معينة ‫يجعل المخ يرغب في تناولها كلما تكررت مثل هذه الظروف. وتضرب ‫إيرليشمان مثالا على ذلك بالشوكولاته التي تعطى للطفل كحافز أو ‫مكافأة.

‫ويختلف مدى تأثير هذه التجارب على سلوك الأكل من شخص لآخر، وأوضح مويله ‫أن أي شخص يميل إلى عادات يربط فيها بين الأكل والعاطفة يكون أكثر عرضة ‫لنوبات الجوع.

‫‫لا لحرمان الذات

‫‫ولكن ما العمل عندما تنتاب المرء رغبة في تناول الشوكولاته أو رقائق البطاطس؟ ‫هنا تنصح إيرليشمان بعدم اللجوء إلى حرمان الذات، وتوصي في الوقت ذاته ‫بتناول ما يكفي للشعور بالراحة.

وأكدت إيرليشمان أن حرمان الجسم ليس الخيار الصحيح، وبدلا من ذلك ‫يفضل معرفة ما يحتاجه الجسم حقا، فربما تكون تمارين الاسترخاء أو التنزه ‫ومقابلة الأصدقاء أمورا تجلب السعادة أكثر من قطعة شوكولاته.

‫المضغ الجيد

بدورها، أشارت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه غال إلى أن الشعور بالشبع ‫يبدأ بعد تناول الطعام بمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، لذا يعد المضغ ‫الجيد وتناول الطعام بهدوء تقنية جيدة للحد من نوبة الجوع. كما قد ‫يفيد التحدث مع المشاركين على المائدة، لأن مشاركة الطعام مع الآخرين في ‫حد ذاتها قد تساعد في التخلص من الملل.

‫وتظهر نوبات الجوع هذه حتى مع الأنظمة الغذائية ذات القواعد الصارمة، ‫ففي بعض الأوقات يتجاوز المرء الخطوط الحمراء ويتناول كمية كبيرة من ‫الشوكولاته مثلا. ويمكن الحد من هذه النوبات من خلال ‫اتباع إستراتيجية مرنة لإنقاص الوزن واتباع نظام غذائي متنوع قدر ‫الإمكان.