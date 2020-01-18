ممارسة الرياضة تجعل الولادة أسهل وتقلل احتمالات الولادة القيصرية
أوردت مجلة "بيبي آند فاميليه" الألمانية أن ممارسة الرياضة أثناء الحمل لها فوائد صحية جمّة للأم والطفل على حد سواء؛ حيث تقي المرأة من آلام الظهر وسكري الحمل، كما تعمل على تسهيل الولادة وتقلل احتمالات الولادة القيصرية.
كما يستفيد الطفل أيضا من ممارسة الأم الرياضة؛ حيث يقل خطر إصابته بالبدانة.
وأضافت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن الرياضات المناسبة للحامل هي المشي والسباحة والتمارين المائية وركوب الدراجات الهوائية.
في حين تعد رياضات الكرة مثل كرة اليد وكرة السلة غير مناسبة بسبب الاحتكاك الجسدي، مع مراعاة ممارسة الرياضة بمعدل 150 دقيقة أسبوعيا على نحو معتدل، والتوقف عن ممارستها في حال الشعور بأي متاعب صحية، واستشارة الطبيب المتابع للحمل.
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