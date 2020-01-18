ممارسة الرياضة تجعل الولادة أسهل وتقلل احتمالات الولادة القيصرية

أوردت مجلة "بيبي آند فاميليه" ‫الألمانية أن ممارسة الرياضة أثناء الحمل لها فوائد صحية جمّة للأم ‫والطفل على حد سواء؛ حيث تقي المرأة من آلام الظهر وسكري الحمل،‬ ‫كما تعمل على تسهيل الولادة وتقلل احتمالات الولادة القيصرية. ‬

‫كما يستفيد الطفل أيضا من ممارسة الأم الرياضة؛ حيث يقل خطر إصابته‬ ‫بالبدانة.

‫وأضافت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن الرياضات المناسبة للحامل هي‬ ‫المشي والسباحة والتمارين المائية وركوب الدراجات الهوائية.

في حين تعد‬ ‫رياضات الكرة مثل كرة اليد وكرة السلة غير مناسبة بسبب الاحتكاك الجسدي،‬ ‫مع مراعاة ممارسة الرياضة بمعدل 150 دقيقة أسبوعيا على نحو معتدل، والتوقف عن ممارستها في حال الشعور بأي متاعب صحية، واستشارة الطبيب ‬‫المتابع للحمل.‬