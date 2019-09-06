عالجها فورا.. إليك علامات آلام أعلى الظهر

يعاني الكثير من الأشخاص من آلام أعلى الظهر التي قد تكون مصدر إزعاج لهم، لكن بعضهم يتجاهل هذه الآلام لعدة أيام.

وفي تقرير نشرته مجلة "ريدرز دايجست" تطرّقت الكاتبة جيسيكا ميغالا إلى العلامات التي تشير إلى ما إذا كانت آلام أعلى الظهر عادية أم حالة طارئة.

وذكرت إيرين تيان، وهي أستاذة بالطب وطبيبة الطوارئ في نيوتن ماساتشوستس، أن الجلوس بطريقة خاطئة يعد السبب الرئيسي لآلام أعلى الظهر، لا سيما للأشخاص الذين يستخدمون الحاسوب بشكل دائم. فالجلوس فترات طويلة بطريقة خاطئة يؤدي إلى تقلص عضلات الصدر وشدّها إلى الجزء العلوي من الظهر. وقد تكون هذه الآلام ناجمة عن العادات اليومية.

أوضح كاليك تشانغ، الأخصائي بإدارة الألم في "مركز أتلانتيك سباين" في ويست أورنج نيوجيرسي: بالإضافة إلى وضعية الجلوس الخاطئة، فإن الضغط على العضلات الموجودة حول الرقبة والكتفين أو عظم الكتف يعود إلى أسباب عديدة، لعل أبرزها الإجهاد وممارسة التمارين المضنية والنوم في وضعية خاطئة.

وينصح بالبقاء في المنزل وأخذ قسط من الراحة، وتناول الأدوية المضادة للالتهابات مثل إيبوبروفين أونابروكسين. ويمكن أيضا اللجوء إلى بعض العلاجات المنزلية الفعالة لتخفيف آلام أعلى الظهر.

متى ينبغي عليك زيارة الطبيب؟

1- الألم لن يزول

على الرغم من أنك لجأت إلى العلاجات المنزلية، وخضعت لجلسات تدليك للتخفيف من حدّة الألم، أو ربما اشتريت فراشا جديدا، إلا أن الألم مازال متواصلا.

وأفادت ليدا غاناد، أستاذة مساعدة في جراحة العظام والطب الفيزيائي وإعادة التأهيل بالمركز الطبي لجامعة راش في شيكاغو "في حال تواصل الألم لأكثر من بضعة أيام أو تطلّب تناول أدوية مسكنة للألم، فينبغي عليك في هذه الحالة زيارة طبيبك. وفي حال كان الألم يحد من قدرتك على ممارسة حياتك اليومية، كأن تضطر لعدم الذهاب للعمل من أجل البقاء في السرير، فذلك علامة على ضرورة الحصول على مساعدة طبية".

في بعض الحالات النادرة، قد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان الرئة. ووفقا لجمعية السرطان الأميركية، فإن سرطان الرئة في مراحله المتقدمة قد يساهم في الإصابة بآلام العظام. يُذكر أن فقدان الوزن، والشعور بألم على مستوى الصدر، والوهن، من العلامات الأخرى الدالة على الإصابة بسرطان الرئة.

2- التعرّض لحادث سيارة

بيّن د. تشانغ أنه في حال تعرضت لحادث سيارة ولم تصب بإصابات خطيرة، فإن الإصابة بهزة شديدة على مستوى الرأس يمكن أن تسبب "تمزّقات والتهابات في العضلات والأربطة بالرقبة وأعلى الظهر". في هذه الحالة، ينبغي عليك زيارة طبيبك إذا كنت تشك في إصابتك على مستوى الرأس، لا سيما إذا كنت تعاني من أعراض أخرى، على غرار الشعور بالتعب والدوار وألم في الرقبة.

3- الألم في أحد جانبيك

وفقا للدكتورة غاناد، فإن الشخص الذي يعاني من الحصى الكلوية يعاني بالضرورة من ألم شديد بالمنطقة العلوية من الظهر. ولكن هذه العلامة ليست الوحيدة الدالة على الإصابة بهذا المرض.

وأضافت مجموعة مايو كلينك الطبية أن المريض قد يشعر بألم شديد في أحد جانبيه وتحت أضلاعه. وقد يكون ضمن الأعراض الأخرى الشعور بعدم الارتياح عند التبول أو أن يكون لون البول مائلا إلى اللون الأحمر أو البني.

4- الإصابة بحمى

في بعض الحالات، تكون آلام الظهر الحادة -التي ترافقها الإصابة بالحمى أو الشعور بخدر أو وخز في ذراعيك- من الأعراض التي تدل على إصابتك بالتهاب على مستوى العمود الفقري. وقد تعتبر هذه الأعراض من عوامل الخطر في حال كنت تعاني من تثبيط مناعي، أو كنت مصابا بالسرطان أو داء السكري أو البدانة.

وفي حال كان طبيبك يشك في إصابتك بالتهاب في العمود الفقري، فقد يطلب منك إجراء المزيد من الفحوصات لإجراء التشخيص المناسب ووصف العلاج.

5- ألم شديد على مستوى الصدر

وفقا للدكتورة تيان، فإن الشعور بالخدر أو الوهن على مستوى الذراع من أحد أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية، وقد يكون مؤشرا على الإصابة بتمزّق في جدار الشريان الأورطي، الذي يُعتبر أكبر وعاء دموي موجود في الجسم يمتد في الجزء الخلفي من الصدر.

وأضافت الدكتورة أن الوضع يصبح خطيرا في حال عانيت من ارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة. وعلى غرار السكتة الدماغية، فإن هذه الحالة تتطلب رعاية طبية فورية.

6- الإرهاق الشديد

من أعراض الإصابة بالنوبة القلبية الشعور بألم على مستوى الصدر، فضلا عن الغثيان وضيق التنفس والإرهاق الشديد وآلام في الظهر.

7- ضعف في الساقين

إذا شعرت بألم في الجزء العلوي من الظهر مع شعور بالخدر أو ضعف في ذراعيك أو ساقيك، فقد يكون ذلك علامة على إصابة عصبية جراء القرص المنزلق. في هذه الحالة، ينبغي عليك استشارة الطبيب للتأكد مما إذا كانت آلام أعلى الظهر ناجمة عن التهاب المفاصل بالفعل.

8- انتقال الألم من الصدر للظهر

من بين الأسباب المحتملة للإصابة بآلام الظهر حالة "التهاب الغضروف المقطوع" الذي يربط الأضلاع بعظمة الصدر. وبينما قد يتسبب رفع الأشياء الثقيلة والتهابات الجهاز التنفسي وإصابات الصدر في هذا النوع من الآلام، فغالبًا ما يكون مصدر الألم غير واضح. قد تشعر بألم ينتقل من صدرك إلى ظهرك. لكن غالبًا ما يختفي الألم دون الخضوع إلى أي علاج.

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9- ألم عند التنفس العميق

يمكن أن ينتقل تجلّط الدم عن طريق الوريد العميق إلى الساق أو الذراع كما ينتقل إلى الرئة، أو الدخول في الأوعية الدموية، مما يسبب ضعف تدفق الدم، والالتهاب، وتضرر أنسجة الرئة. في حال كان ألم الظهر يزداد سوءًا إثر كل تنفس عميق، أو كان نفسك ضعيفا، وتسعل الدم أو تشعر بالإغماء، فإنه عليك الاتصال بالطوارئ على الفور.

10- ضيق التنفس

نادرا ما يكون ألم أعلى الظهر ناتجًا عن الاسترواح الصدري (تسرب الهواء من الرئة إلى المساحة بين الرئة وجدار الصدر). ورغم ضعف هذا الاحتمال، يستحسن أن تتعرف على علامات هذا المرض حتى تتمكن من اتخاذ الإجراء الصحيح. وفي هذا الإطار، ينصح د. تشانغ بالحصول على رعاية صحية مستعجلة إذا كان الألم مصحوبًا بضيق في التنفس، أو ألم شديد أثناء التنفس العميق.

11- اشتداد الألم عند الحركة

إذا تعرضت لإصابة مؤلمة، مثل سقوط جسم ثقيل على ظهرك أو السقوط على الجليد، أو على حافة الدرج، فإن ذلك يعرضك إلى كسر على مستوى عظم في عمودك الفقري أو ضلع. قد تختلف حدة الألم، ولكنه من المرجح أن يزداد سوءًا عندما تتحرك. لذلك عليك زيارة طبيبك، خاصة إذا كانت الإصابة سيئة.