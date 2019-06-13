7 أسباب لحرقة المعدة.. و6 نصائح ذهبية
تعد حُرقة المعدة "الحموضة" من المتاعب الصحية الشائعة، فما أسبابها وكيف يمكن مواجهتها؟
للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت خبيرة التغذية الألمانية تيريزا شتاخيلشايد أن حُرقة المعدة المعروفة باللغة الدارجة "الحموضة" تحدث نتيجة لارتجاع العُصارة الهضمية (حمض المعدة) إلى المريء مسببة الشعور بحرقان في الحلق والصدر ومذاق حمضي في الفم.
وأضافت شتاخيلشايد أن حُرقة المعدة لها أسباب عدة، أبرزها:
1- تناول الأطعمة الدسمة.
2- تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم.
3- المشروبات الحمضية مثل عصير الليمون وعصير الغريب فروت.
4- التوتر النفسي يتسبب في زيادة إفراز العصارة الهضمية مما يُزيد من فرص الارتجاع.
وأضافت خبيرة التغذية الألمانية أن هناك ثلاثة أمراض تضاف لمسببات الحالة مؤكدة أن الشعور بحرقة المعدة من حين إلى آخر يعد أمرا طبيعيا، غير أن الإصابة المتكررة أسبوعيا تدق ناقوس الخطر حيث قد تنذر بأحد الأمراض التالية:
1- فتق الحجاب الحاجز.
2- قرحة المعدة.
3- التهاب المعدة.
كما حذرت شتاخيلشايد من أن عدم علاج حُرقة المعدة يرفع خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل التهاب المريء أو القرحة، وفي أسوأ الحالات قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بسرطان المريء.
ولتجنب حُرقة المعدة تقدم خبيرة التغذية الألمانية نصائح ذهبية كالتالي:
1- تناول خمس إلى ست وجبات صغيرة موزعة على مدار اليوم بدلا من الوجبات الكبيرة.
2- مراعاة الإقلال من الوجبات الدسمة والثقيلة قدر الإمكان.
3- عدم تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم.
4- لا يجوز الاستلقاء فور تناول الطعام.
5- مراعاة رفع الجزء العلوي من الجسم قليلا عند النوم والاستلقاء.
6- يمكن التغلب على التوتر النفسي المسبب لحُرقة المعدة من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل.