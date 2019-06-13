7 أسباب لحرقة المعدة.. و6 نصائح ذهبية

تعد حُرقة المعدة "الحموضة" من المتاعب ‫الصحية الشائعة، فما أسبابها وكيف يمكن مواجهتها؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت خبيرة التغذية الألمانية تيريزا شتاخيلشايد ‫أن حُرقة المعدة المعروفة باللغة الدارجة "الحموضة" تحدث نتيجة ‫لارتجاع العُصارة الهضمية (حمض المعدة) إلى المريء مسببة الشعور بحرقان ‫في الحلق والصدر ومذاق حمضي في الفم.

‫وأضافت شتاخيلشايد أن حُرقة المعدة لها أسباب عدة، أبرزها:

1- تناول الأطعمة ‫الدسمة.

2- تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم.

3- المشروبات الحمضية مثل ‫عصير الليمون وعصير الغريب فروت.

4- التوتر النفسي يتسبب في زيادة ‫إفراز العصارة الهضمية مما يُزيد من فرص الارتجاع.

‫وأضافت خبيرة التغذية الألمانية أن هناك ثلاثة أمراض تضاف لمسببات الحالة مؤكدة أن الشعور بحرقة المعدة من حين إلى آخر ‫يعد أمرا طبيعيا، غير أن الإصابة المتكررة أسبوعيا ‫تدق ناقوس الخطر حيث قد تنذر بأحد الأمراض التالية:

1- فتق الحجاب الحاجز.

2- قرحة المعدة.

3- التهاب المعدة.

‫كما حذرت شتاخيلشايد من أن عدم علاج حُرقة المعدة يرفع خطر الإصابة ‫بأمراض خطيرة مثل التهاب المريء أو القرحة، وفي أسوأ الحالات قد يصل ‫الأمر إلى حد الإصابة بسرطان المريء.

‫ولتجنب حُرقة المعدة تقدم خبيرة التغذية الألمانية نصائح ذهبية كالتالي:

1- تناول خمس إلى ست وجبات ‫صغيرة موزعة على مدار اليوم بدلا من الوجبات الكبيرة.

2- مراعاة الإقلال ‫من الوجبات الدسمة والثقيلة قدر الإمكان.

3- عدم تناول الطعام في وقت متأخر ‫من اليوم.

4- لا يجوز الاستلقاء فور تناول الطعام.

5- مراعاة رفع الجزء العلوي من ‫الجسم قليلا عند النوم والاستلقاء.

6- يمكن التغلب على التوتر النفسي المسبب لحُرقة المعدة من خلال ‫ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل.