دراسة تكشف عن زيت أفضل من الفياغرا.. ما هو؟

توصلت دراسة طبية يونانية إلى أن زيت الزيتون أفضل من الفياغرا العقار الذي يستخدم لعلاج مشكلة ضعف الانتصاب، وفق ما ينقل الموقع الألماني "بيلد دير فراو".

وخلص فريق من الباحثين من جامعة أثينا إلى تلك النتيجة بعد تحليل بيانات 660 رجلا يبلغ متوسط أعمارهم 67 عاما.

المجموعة الأولى من عينة البحث تناولوا ما لا يقل عن تسع ملاعق من زيت الزيتون أسبوعيا، أما المجموعة الثانية فلم تتناول الزيت.

وكانت النتيجة أن الرجال الذين كانوا يتناولون زيت الزيتون باستمرار ظهرت لديهم مشاكل جنسية أقل بكثير مقارنة بالذين لم يتناولونه. بالإضافة إلى ذلك، فنسبة هرمون التستوستيرون كانت أعلى بكثير لدى الرجال الذين كانوا يتناولون زيت الزيتون.

وعلى عكس الفياغرا، فإن زيت الزيتون لا يؤثر إيجابا فقط على النشاط الجنسي لمدة وجيزة، بل إن مفعوله يستمر على المدى الطويل.

وسبق للعديد من الدراسات أن أثبتت الكثير من الخصائص الإيجابية لزيت الزيتون. فالنظام الغذائي التقليدي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط الذي يعتمد على الأسماك والخضروات والفواكه، وعلى زيت الزيتون خاصة، هو واحد من الأنظمة الغذائية الصحية في العالم، يضيف الموقع الألماني "بيلد دير فراو".

وإضافة إلى فوائد زيت الزيتون في مقاومة الضعف الجنسي، بيّنت الكثير من التجارب أنه مفيد أيضا للقلب من خلال إبطاء تشكيل الكولسترول في الكبد، وحماية الشرايين من الترسبات الخطيرة، والتقليل من خطر الإصابة بتجلط الدم.

كما أن زيت الزيتون يوسّع الشرايين ويسهل عملية تدفق الدم، لأن ضعف الانتصاب عند الرجال غالبا ما تكون له علاقة بتصلب الشرايين.

ختاما يجب أن نؤكد أن زيت الزيتون ليس علاجا لأي مرض أو حالة صحية، ويجب عدم استخدامه بديلا عن الدواء أو مراجعة الطبيب. اسأل طبيبك ما إذا كانت زيادة مأخوذك من زيت الزيتون قد تفيدك في التعامل مع مشاكل صحية معينة.