مليارات تبخرت وشركات أفلست.. الموريتانيون يترقبون تحقيقات بشأن قضايا فساد

حبيب مايابى-نواكشوط



استدعت لجنة برلمانية موريتانية أكثر من عشرين مسؤولا كبيرا، بينهم رئيس وزراء سابق، للتحقيق معهم بشأن قضايا فساد كبرى أنهكت اقتصاد موريتانيا خلال السنوات العشر الأخيرة.

وخلال ما تعرف "بعشرية عزيز"، في إشارة إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أفلست شركات موريتانية وأوشكت أخرى على الإفلاس، في حين أكدت تقارير قضائية صدرت مؤخرا حصول عمليات نهب كبيرة في العديد من مؤسسات الحكومة.

وقبل أيام، طلبت لجنة التحقيق منع سفر مدير الشركة الفائزة بما تعرف بصفقة حاويات ميناء نواكشوط، وهو هندي الجنسية، وسبق أن خضع للتحقيق مرتين أمام اللجنة.

كما مثل أمام هذه اللجنة وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، والوزير الأمين العام للرئاسة محمد سالم ولد البشير، في حين يتوقع أن يمثل أمامها وزير المالية السابق المختار ولد انجاي.

وفي 18 مارس/آذار الجاري، وصل وفد من اللجنة للعاصمة الاقتصادية نواذيبو، وباشر عمله بالاستماع لمدير شركة بولي هوندونغ الصينية.

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ومن شأن تحقيقات اللجنة أن توضح مدى مصداقية اتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومقربين منه بالاستحواذ على أموال ومقدرات عبر صفقات مشبوهة.





وفي خطاب أمام البرلمان في 31 يناير/كانون الأول 2020، قال الوزير الأول إسماعيل ولد الشيخ سيديا إن الخزينة العامة للدولة الموريتانية في يوم وصول الرئيس محمد ولد الغزاوني للحكم في 31 يوليو/تموز 2019 كان رصيدها 26 مليار أوقية قديمة (72.2 مليون دولار) ، 18 منها إعانة من البنك الدولي.

وأضاف الوزير الأول في حديثه أمام النواب أن حكومته وجدت الخزينة مطالبة بسداد مبلغ مئتي مليار أوقية (نصف مليار دولار)؛ مما يعني حالة إفلاس كامل.