"سابك" السعودية.. خسائر بنهاية 2019 وتباطؤ منتظر في 2020

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) -وهي رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم- إنه يتوقع تباطؤا في العام 2020، رغم أنه من المبكر للغاية تحديد أثر انتشار فيروس كورونا الصيني على الطلب.

وصرح يوسف البنيان في مؤتمر صحفي بأن "سابك" لم تعلق السفر إلى الصين، أو تتخذ أي تدابير أخرى بسبب الفيروس. وجرى عقد المؤتمر بعد إعلان الشركة عن نتائج أعمالها. وأضاف البنيان "لم نفرض أي حظر بشأن التجارة أو السفر إلى الصين حتى الآن".

وأعلنت "سابك" تكبدها خسارة صافية بقيمة 720 مليون ريال (192 مليون دولار) في الربع الرابع من العام الماضي، وهي أول خسارة فصلية خلال أكثر من عشر سنوات، بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع وشطب قيمة أصول في شركة تابعة.

وتحولت الشركة إلى الخسارة في الربع الأخير من 2019، مقارنة مع صافي ربح قيمته 3.22 مليارات ريال (نحو 859 مليون دولار) في الربع المماثل من 2018.

وتوقعت الشركة اليوم الأربعاء تباطؤ أنشطتها التشغيلية خلال العام الجاري، بعدما فرضت إضافة طاقة إنتاجية في الولايات المتحدة والصين ضغوطا على الهوامش.

الحرب التجارية

كما ذكرت الشركة أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسببت في ضغوط على الأسواق العالمية في مجال البتروكيماويات، وبالتالي أثرت على الأسعار.

وقال المحلل لدى المجموعة المالية "هيرميس" يوسف حسيني إن المرة الأخيرة التي منيت فيها "سابك" بخسارة فصلية كانت في الربع الأول من 2009، متوقعا أن يكون العام 2020 صعبا.

وبالنسبة لكامل السنة، فقد تراجع صافي أرباح "سابك" بنسبة 73.8% خلال العام 2019 على أساس سنوي، إلى 5.63 مليارات ريال (1.5 مليار دولار).

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية، إن صافي أرباحها في 2018 بلغ 21.52 مليار ريال.

وأرجعت الشركة التي تملكها بحصة أغلبية شركة "أرامكو" السعودية -أكبر شركة نفط في العالم- تراجع الأرباح الحاد إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.

تنافسية

ومن المقرر أن تتخذ الجهات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قرارا بحلول 27 فبراير/شباط المقبل بشأن إجازة استحواذ "أرامكو" السعودية على "سابك" في صفقة تبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار، وفقا لإشعار من المفوضية الأوروبية.

ويمكن للمفوضية إجازة الصفقة بشروط أو بدون شروط خلال هذه المراجعة المبدئية، أو بإمكانها فتح تحقيق شامل يستمر حتى خمسة أشهر إذا كانت لديها مخاوف خطيرة من أنها قد تضر بالتنافسية.

وبالمثل، أقرت جهات رقابة معنية بالتنافسية في الهند وعدد من الدول الأخرى هذه الصفقة دون أن تطلب تنازلات.

يشار إلى أ ن "أرامكو" أعلنت في مارس/آذار 2019 عن صفقة شراء حصة 70% في "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.