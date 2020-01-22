تدمير للأراضي وإفساد للمحاصيل بمبيدات سامة.. سياسة إسرائيلية لتهجير المزارعين

وقال حبيب للجزيرة نت "في لحظة خسرت كل شيء، 10 دونمات مزروعة بالملفوف والزهرة واللفت والفول والقمح والشعير والبصل، و13 دونما أخرى كانت جاهزة للزراعة وتحتاج حاليا إلى إعادة تأهيل كاملة".

واستيقظ المزارعون قبل بضعة أيام على كارثة حقيقية لحقت بمحاصيلهم من الخضروات والحبوب جراء انجراف التربة بفعل المياه المندفعة من السدود الإسرائيلية المقامة خلف السياج الأمني، قبل أن تأتي المبيدات الكيميائية التي رشتها طائرات إسرائيلية على ما تبقى من هذه المحاصيل.

وبتدمير أرضه الزراعية، التي تبعد نحو 700 متر عن السياج الأمني، فقد المزارع حبيب مصدر رزقه الوحيد الذي يعيل منه عشرة أفراد.

وتساءل حبيب بنبرة حادة من الغضب والحسرة "ما ذنبنا كي تغتال إسرائيل لقمة عيشنا وتسمم محاصيلنا الزراعية؟".

إسرائيل تنتهك القوانين الدولية برش المبيدات السامة وتدمير الزراعة الفلسطينية (الجزيرة)

انتهاكات متعمدة

ودحض حبيب المزاعم الإسرائيلية، وأكد أن سلطات الاحتلال تتعمد تدمير الأراضي وحرق المحاصيل، فهي تختبر اتجاه الرياح قبل رش المبيدات السامة كي تتأكد من أن هذه المبيدات ستنال من أكبر مساحة من الأراضي الزراعية.

وبحسب مزارعين ومنظمات أهلية تختص بالشؤون الزراعية في غزة، فإن المبيدات غطت الأراضي الزراعية على بعد نحو كيلومتر من السياج الأمني، وأضرت بالمحاصيل الزراعية والماشية ومزارع تربية النحل.

وترش إسرائيل مع مطلع كل عام مبيدات كيميائية على طول السياج الأمني الممتد على طول نحو 40 كيلومترا شرق القطاع لاعتبارات أمنية، سعيا منها إلى منع نمو نباتات وأعشاب بطول يحد من قدرتها على مراقبة المنطقة الأمنية العازلة التي تفرضها بعمق أكثر من 300 متر عن السياج.

لكن المنسق الفني في الإغاثة الزراعية المهندس مجدي دبور أكد كذب المزاعم الإسرائيلية، وقال للجزيرة نت إن "المزارعين يدركون خطورة المنطقة الحدودية ولا يزرعون سوى المحاصيل الورقية التي لا يزيد طولها عن 60 سنتمترا، في حين تمنع إسرائيل زراعة الأشجار وإقامة الدفيئات الزراعية والمباني لمسافة تتراوح بين 500 و1500 متر من السياج".

وأكد أن إسرائيل تدرك أن فتح السدود وإغراق الأراضي بالمياه ورش المبيدات الكيميائية، كلها أمور تضر بشدة بالمزارعين، وهي معنية بذلك لإفراغ المنطقة منهم.

واتفقت منسقة المناصرة والإعلام في الإغاثة الزراعية نهى الشريف مع دبور، وأكدت أن ما تمارسه إسرائيل بمثابة "تهجير قسري للمزارعين".

وقالت الشريف للجزيرة نت إن "الاحتلال يمنعنا كمنظمات أهلية من تأسيس بنية تحتية زراعية تخدم المزارعين، ويمنع الكثير من المواد والمعدات بما في ذلك منع السريان الطبيعي لمياه الأمطار ويحجزها في سدوده، التي يفتحها فقط عندما تفيض لإغراق أراضينا وحماية مزارعيه".