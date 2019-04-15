نظام التعاقد بالمغرب.. دعم للموازنة وتأجيج للاحتجاجات

مريم التايدي-الرباط



منذ حصوله على الإجازة (البكالوريوس) في الفلسفة سنة 2015 ويوسف الزهيدي (26 سنة) يحاول الاندماج بشكل رسمي كأستاذ.

حين اجتاز يوسف أول اختبار للتوظيف لم يكن يعلم أنه سيقضي أربع سنوات من عمره بين احتجاج واعتصام ورفض لقرارات متتالية تهم نمط التشغيل بقطاع التعليم.

تمهيد لنمط التعاقد

التحق يوسف ومعه عشرة آلاف حاصل على الإجازة بمركز تدريب الأساتذة في سبتمبر/تشرين الأول 2016، ليفاجأ بصدور مرسومين أحدهما يقلص من منحة التكوين والثاني يقضي بفصل التكوين عن التوظيف، على عكس ما كان معمولا به سابقا، حيث كان الأساتذة يُعتبرون مدمجين بمجرد تجاوزهم للمباراة.

وكان المرسومان تمهيدا لانطلاق نمط التشغيل بالتعاقد الذي اقترحته الدولة لمواجهة الخصاص في المدرِسين بحسب تصورها، كما شكلا انطلاق شرارة الاحتجاج.

تواتر الاحتجاج

يعيش المغرب على وقع احتجاجات وشد وجذب بين الحكومة وأفواج من المتعاقدين في قطاع التعليم تحديدا. وتعود فصول الأزمة إلى اعتماد الحكومة لنظام التعاقد بدلا عن التوظيف المباشر في إطار سياسة الدولة للتحكم في كتلة الأجور وضبط الميزانيات العمومية، والتقليل من نسب البطالة.

واعتمد المغرب نظام التعاقد في قطاع التعليم منذ سنة 2016 وبلغ عدد الأساتذة المعنيين به أكثر من 55 ألفا على ثلاثة أفواج.

غير أن القرار تلته أزمات سياسية واجتماعية ما انفكت تتصاعد، ولا تزال فصولها مستمرة.