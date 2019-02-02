إنتاج روسيا النفطي دون المستهدف باتفاق "أوبك بلس"

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة اليوم أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.38 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني، بانخفاض 35 ألفا عن مستوى أكتوبر/تشرين الأول 2018، المرجع الأساسي لاتفاق عالمي بشأن خفض الإنتاج.

وبذلك لم تحقق موسكو مستوى خفض الإنتاج المستهدف وفق اتفاق منظمة أوبك ومنتجين آخرين في مقدمتهم روسيا.

ويقابل هذا مستوى إنتاج بلغ 11.45 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول، وهو مستوى قياسي شهري مرتفع.

وخفضت روسنفت -أكبر شركة منتجة للنفط في العالم من حيث الإمدادات- حجم إنتاجها 0.1% الشهر الماضي مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

وخفضت لوك أويل (ثاني أكبر شركة روسية منتجة للنفط) إمداداتها بنسبة 0.8%.

وهبطت صادرات روسيا النفطية عبر خطوط الأنابيب في يناير/كانون الثاني إلى 4.313 ملايين برميل يوميا من 4.496 ملايين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت روسيا الشهر الماضي إنها لا تستطيع خفض إنتاجها بشكل حاد، وذلك في أعقاب انتقادات سعودية بأن تخفيضات موسكو تسير بشكل أبطأ.

واتفقت أوبك وحلفاء -بينهم روسيا- في ديسمبر/كانون الأول الماضي على العودة لتخفيضات الإنتاج عام 2019 لدعم أسعار النفط وإعادة التوازن لأسواق الخام.

وتعهد المتفقون بخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا حيث سيكون نصيب أوبك من الخفض ثمانمئة ألف برميل، في حين قالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها بمقدار 228 ألفا اعتبارا من يناير/كانون الثاني الماضي.