ابتعد عن حافة الركود.. الاقتصاد الألماني يتنفس الصعداء

أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا (حكومي) الجمعة أن الاقتصاد المحلي حقق معدل نمو 0.1% في الربع الثالث من 2019، ليبتعد عن حافة الركود.

وكان الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.2% في الربع الثاني من 2019، مقابل نمو بنسبة 0.5% في الربع السابق له.

ويُوصف الاقتصاد في العادة بأنه في حالة ركود من الناحية الفنية بعد تسجيل انكماش على مدار فصلين متتاليين على الأقل.

وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي -في بيان أصدره اليوم- أن محركات النمو في الربع الثالث جاءت أساسا من الصادرات القوية والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات نمت 1% في الربع الثالث؛ مما يعني أن صافي التجارة أسهم بمقدار 0.5 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي الكلي.

والشهر الماضي، خفض معهد إيفو للبحوث الاقتصادية في ألمانيا توقعاته لمعدل نمو اقتصاد البلاد إلى 0.5% في 2019، مقابل 0.9% في تقديرات سابقة.

وتتضمن أسباب الأداء الضعيف للاقتصاد الألماني انخفاض الطلب العالمي على السلع الرأسمالية، الذي أصاب الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصدير، إلى جانب عدم اليقين السياسي والتغيرات الهيكلية في صناعة السيارات.

في المقابل، أفادت مؤسسة "إي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية بأن القطاع الخاص في ألمانيا انكمش في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالشهر الماضي. وظل قطاع الصناعة كما هو كنقطة الضعف الرئيسية في الشهر الحالي.