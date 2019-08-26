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10 دول تشارك في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

يقام مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية منذ 20 عاما بمشاركة عربية ودولية (أرشيف-مواقع التواصل الاجتماعي)
يقام مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية منذ 20 عاما بمشاركة عربية ودولية (أرشيف-مواقع التواصل الاجتماعي)

تشارك فرق من 10 دول عربية وأجنبية في الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية التي تقام في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول القادم.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن "الدورة الجديدة ستجمع فرقا من فنزويلا وروسيا واليونان ورومانيا ولبنان والمالديف وإندونيسيا وفلسطين وصربيا إضافة إلى ثماني فرق من مصر".

وأضاف البيان أن برنامج هذا العام سيكون مختلفا، حيث يقام الافتتاح والختام في ملعب الإسماعيلية بعدما كان يقام خلال السنوات السابقة على المسرح الصيفي لقصر ثقافة الإسماعيلية.

وتقام عروض الدورة العشرين من المهرجان في الفترة من الثالث إلى السابع من سبتمبر/أيلول المقبل في حديقة الغابة ونادي الدنفاة ونادي الفيروز وحديقة الشيخ زايد، إضافة إلى عروض في مدن فايد والقنطرة غرب والتل الكبير.

ويعد المهرجان -الذي تنظمه سنويا وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية- من أشهر مهرجانات الفلكلور في المنطقة العربية، ويجذب كل عام آلاف المتابعين.

المصدر : رويترز
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