حنين عالمي إلى العصور الوسطى بالسينما والأدب.. هل أخفقت وعود الحداثة؟

عمران عبد الله

إنه سحر وخيال العصور الوسطى والحنين الجارف إليها في العالم الغربي، الذي يجمع مشاهدي مسلسل "لعبة العروش" الشهير، ومنكري كروية الأرض والاحتباس الحراري ومناهضي التطعيمات والمشككين في إنجازات العلوم الحديثة من المهووسين برومانسية العصور الوسطى ووحشيتها وقسوتها وبدائيتها.. إنه مسار مختلف للتقدم غير ما يقدمه السياسيون والأكاديميون المعروفون، وغير ما يعد به المتفائلون من خبراء التكنولوجيا الحديثة.

لكن هذا المسار البديل الذي يتبناه كثيرون ممن يشعرون بالضياع والعدمية وفشل وعود الحداثة في الأزمنة المعاصرة، لا ينتمي إلى المستقبل، بل إلى الفترة بين القرنين الخامس والخامس عشر الميلاديين، وتحديدا في أوروبا منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية وانتهاءً بتشكل عصر النهضة والكشوفات الجغرافية.

فإذا نحّيت التنانين والزومبي بعيدًا عن الحبكة الدرامية لروايات "أغنية الجليد والنار" لجورج ريث مارتن، ستجد أمامك صورة أصيلة -على ما يبدو- لعالم من القرون الوسطى. وفي الواقع استلهم مارتن قصصه من أحداث تاريخية أوروبية، مثل حروب الورود والحروب الصليبية وحرب المئة عام، ويمتلئ المسلسل بمفردات وشخصيات تبدو من العصور الوسطى الأوروبية، بما في ذلك الفرسان (الذين انتهوا بحلول الحرب العالمية الأولى) والملكات والأمراء والسادة والقلاع، وكذلك المخططات المكيافيلية والمحاربون الوحشيون والأبطال النبلاء والأباطرة والسادة الأرستقراطيون المتعطشون للسلطة.

ورغم أن مسلسلات مثل "صراع العروش" و"فايكينغ" وغيرهما ليست تاريخية وتبدو مستوحاة من الأساطير الشعبية، فإنها -مع كشفها القليل فقط عن الماضي- تخبرنا الكثير عن كيفية تخيل ذلك الماضي، بحسب محاضر التاريخ بالجامعة المفتوحة ريتشارد مارسدن.

ويرى فلاسفة معاصرون أن مأزق ما بعد الحداثة يمكن من خلاله فهم الواقع المعاصر على أنه إعادة إصدار للقرون الوسطى. وخلال العقد الماضي اكتشفت دراسات العصور الوسطى بالفعل ثروة من آثار ومخيال هذه الفترة الزمنية في ثقافة البوب وألعاب الفيديو على سبيل المثال، فضلا عن الأفلام والتلفزيون والأدب الشعبي.

وجادل أستاذ العلاقات الدولية هيدلي بول بأن المجتمع الحديث يتجه نحو شكل من أشكال "العصور الوسطى"، حيث يجري تقويض مفاهيم الحقوق الفردية ويتزايد الشعور "بالصالح العام" والسيادة الوطنية.